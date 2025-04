Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6ad320a3-f1a7-48f5-8409-011ebe27e4b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szándék már biztos, a végleges megállapodásról az ünnepek után döntenek majd.","shortLead":"A szándék már biztos, a végleges megállapodásról az ünnepek után döntenek majd.","id":"20250418_Ukrajna-USA-targyalasok-asvanykincsek-haboru-Trump-Putyin-Zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ad320a3-f1a7-48f5-8409-011ebe27e4b9.jpg","index":0,"item":"ddef8ac9-8743-4059-bb66-49238cf26ff5","keywords":null,"link":"/vilag/20250418_Ukrajna-USA-targyalasok-asvanykincsek-haboru-Trump-Putyin-Zelenszkij","timestamp":"2025. április. 18. 17:32","title":"Közzétették az ukrán-amerikai ásványkincs-megállapodás teljes szövegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f999684-51bc-418c-96b9-703aed6a6509","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Sokkal nehezebbnek tűnik most, mint tíz éve, hogy az USA és Irán megállapodjon az utóbbi nukleáris programjáról. Ezért egy katonai konfliktus valószínűsége is nagyobb.","shortLead":"Sokkal nehezebbnek tűnik most, mint tíz éve, hogy az USA és Irán megállapodjon az utóbbi nukleáris programjáról. Ezért...","id":"20250418_az-usa-atomrol-targyal-irannal-kozel-akuszobhoz-veszelyes-vizeken-a-bomba-biztos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f999684-51bc-418c-96b9-703aed6a6509.jpg","index":0,"item":"7e3b11ce-d65e-4218-a2dd-df6e73b97527","keywords":null,"link":"/360/20250418_az-usa-atomrol-targyal-irannal-kozel-akuszobhoz-veszelyes-vizeken-a-bomba-biztos","timestamp":"2025. április. 18. 15:30","title":"Irán dilemmája: lemond a Bombáról vagy Trump megbombázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3ded9f-8a87-44da-8902-a2c67ca5d596","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"23 olimpiai arany, gól 96 méterről, 149-0 egy focimeccsen és 231 futam dobogó nélkül az F1-ben. ","shortLead":"23 olimpiai arany, gól 96 méterről, 149-0 egy focimeccsen és 231 futam dobogó nélkül az F1-ben. ","id":"20250418_megdonthetetlen-rekordok-michael-phelps-steffi-graf-max-verstappen-nico-hulkenberg-florence-griffith-joyner-tom-king-wycombe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f3ded9f-8a87-44da-8902-a2c67ca5d596.jpg","index":0,"item":"e479c3a5-1fac-496b-b619-785be5a8719c","keywords":null,"link":"/sport/20250418_megdonthetetlen-rekordok-michael-phelps-steffi-graf-max-verstappen-nico-hulkenberg-florence-griffith-joyner-tom-king-wycombe","timestamp":"2025. április. 18. 17:30","title":"Ezeket a rekordokat tényleg senki nem tudja megdönteni! Legalábbis most még ezt hisszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567bae6f-2e3f-454d-a5c2-421c7a6c6692","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250420_ct-daganat-lab-erossege-fogyaszto-tabletta-android-automata-sms-facebook-ismerosok-torlese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/567bae6f-2e3f-454d-a5c2-421c7a6c6692.jpg","index":0,"item":"7d1838b7-4c0b-44f6-971a-3a92284be710","keywords":null,"link":"/tudomany/20250420_ct-daganat-lab-erossege-fogyaszto-tabletta-android-automata-sms-facebook-ismerosok-torlese","timestamp":"2025. április. 20. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült, hogy az egyik kórházi vizsgálat rákot okoz, ha valaki sokszor igénybe veszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df97dad-7986-46e1-83e5-85628b9f0f64","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A tuareg sivatagi rockot játszó Tinariwennek egykor dalszöveget író, whiskey-t kedvelő volt diplomata, Ijad Ag Gali ma Észak-Afrika egyik legveszélyesebb al-Káida-vezére.","shortLead":"A tuareg sivatagi rockot játszó Tinariwennek egykor dalszöveget író, whiskey-t kedvelő volt diplomata, Ijad Ag Gali ma...","id":"20250419_ijad-ag-gali","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8df97dad-7986-46e1-83e5-85628b9f0f64.jpg","index":0,"item":"e4229840-7d0b-4d4a-a338-26b2d8ccc619","keywords":null,"link":"/360/20250419_ijad-ag-gali","timestamp":"2025. április. 19. 11:00","title":"Az egykor whiskey-t vedelő rocker ma iszlamistaként üldözi a zenét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bd8050-b9cb-4b3d-aaeb-3360b30d77c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A módszerrel akár több százezer forintos kárt is okozhatnak egy-egy autónál. ","shortLead":"A módszerrel akár több százezer forintos kárt is okozhatnak egy-egy autónál. ","id":"20250418_Bosszubol-festekmaroval-ontik-le-a-parkolo-kocsikat-Debrecenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6bd8050-b9cb-4b3d-aaeb-3360b30d77c5.jpg","index":0,"item":"b5bc2240-b783-4f73-a95e-79a83cdff5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250418_Bosszubol-festekmaroval-ontik-le-a-parkolo-kocsikat-Debrecenben","timestamp":"2025. április. 18. 21:35","title":"Feltehetően bosszúból festékmaróval öntik le a parkoló autókat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec410a9e-e5ee-44c8-8522-3eb2176f65d4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A kínaiak úgy tartják: a sonkát is ők találták fel. Egy dolgot azonban elrontottak: nem volt hozzá ünnepük. Nem mintha a sonkának a nyugati világban bármi köze lenne bármilyen ünnephez, ma mégis ez a húsvéti asztal főszereplője. Miért alakult ez így, és hogyan születtek meg a világ legjobb sonkái? Kis sódartörténet húsvét előtt, főzési jó tanácsokkal.","shortLead":"A kínaiak úgy tartják: a sonkát is ők találták fel. Egy dolgot azonban elrontottak: nem volt hozzá ünnepük. Nem mintha...","id":"20250418_sonka-husvet-pac-so-fustoles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec410a9e-e5ee-44c8-8522-3eb2176f65d4.jpg","index":0,"item":"37365c5e-f65e-4475-abee-1164ddfbdec3","keywords":null,"link":"/360/20250418_sonka-husvet-pac-so-fustoles","timestamp":"2025. április. 18. 19:30","title":"A sós vízbe pottyant disznótól az ünnepi asztalig: hogyan lett a húsvét főszereplője a sonka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b798da-8723-4801-9c90-c640103b48c2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Mfor szerint a műszaki vizsgákkal kaszálhat igazán nagyot.","shortLead":"Az Mfor szerint a műszaki vizsgákkal kaszálhat igazán nagyot.","id":"20250420_Autojavito-ceggel-bovitette-birodalmat-Meszaros-Lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b798da-8723-4801-9c90-c640103b48c2.jpg","index":0,"item":"8c19a8f2-257d-428a-97b9-3b4a5ab74336","keywords":null,"link":"/cegauto/20250420_Autojavito-ceggel-bovitette-birodalmat-Meszaros-Lorinc","timestamp":"2025. április. 20. 09:22","title":"Autójavító céggel bővítette birodalmát Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]