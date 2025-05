Két nappal Bartosz Grzelak távozása után kinevezte új vezetőedzőjét az Újpest FC: a bajnokság hetedik helyén álló futballcsapatot a továbbiakban Damir Krznar irányítja. Az 52 éves horvát szakember megbízatása a bajnokságból hátralévő három meccsre, illetve utána egy plusz egy évre szól – közölte hétfői sajtótájékoztatóján a klub.

Az Újpest vezetősége a Győrtől hazai pályán elszenvedett 3-2-es szombati vereség után döntött úgy Grzelakkal közösen, hogy lezárja az együttműködést. A 46 éves lengyel születésű svéd tréner tavaly júliusban érkezett a csapathoz, amely az őszi szezonban nem szerepelt rosszul, idén azonban a bajnokságban csak egy meccset nyert meg.

A játékosként egyszeres horvát válogatott új vezetőedző különböző pozíciókban évekig dolgozott a Dinamo Zagrebnél, amellyel 2021-ben vezetőedzőként is bajnok lett, valamint megnyerte a Horvát Kupát. Ezt követően, a 2022-2023-as szezonban az NK Maribort, majd a 2023-2024-es idény nagy részében az NK Celjét irányította. Utóbbival szlovén bajnok lett, de a szezon végén távozott a klubtól.

Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke arról beszélt, hogy a klub megújulását illetően történtek előremutató változások a háttérben, de ez a pályán eredményességben nem látszott meg. „A vezetőség folyamatosan mérlegelt, nemcsak az eredményt, hanem a mutatott játékot is. Most eljutottunk ahhoz a következtetéshez, hogy változtatni kell” – mondta. Hangsúlyozta, még nem adták fel az eredeti elképzelést, hogy az első hatban végezzenek, ugyanakkor már előre is tekintenek, mert a következő idényben nemzetközi kupaszereplésre jogosító helyen szeretnének zárni.

Kiemelte, hogy az új tréner több mint tizenöt éves tapasztalattal rendelkezik, vezetőedzőként, asszisztensként hat bajnoki és négy kupagyőzelemből vette ki a részét, és nemzetközi kupákban is jól szerepelt. Emellett Zágrábban nagy figyelmet fordított fiatal tehetségek beépítésére, erre a tapasztalatára, képességére pedig az Újpestnél is szeretnének támaszkodni. Az elnök fontosnak nevezte azt is, hogy a horvát vezetőedző a domináns, támadófutballt szereti, a címek megszerzése pedig bizonyítja, hogy képes győzni.

Damir Krznar azzal kezdte bemutatkozását, örül, hogy a nagy hagyományokkal rendelkező Újpest része lehet. Megjegyezte, hogy akkor született, 1972-ben, amikor az egyesület az aranykorát élte. „Tisztában vagyok azzal, hogy új célokat keres a klub, többet akar elérni. Olyan célokat fogalmazott meg, melyeket magaménak érzek. Olyan edző vagyok, aki nagyon hisz a küzdelemben, címekért, kupagyőzelemért, európai kupaporondon történő szereplésért harcol” – mondta.

Arról is beszélt, hogy szereti azt a nyomást, amely edzőre, csapatra nehezedik, és úgy gondolja, sok munkával ki kell mozdulni a komfortzónából. A jelenlegi bajnokságból hátralévő mérkőzéseken elsősorban a játékosok mentalitását, képességét szeretné felmérni.