Csoportos rendbontás miatt ítélte el a Pesti Központi Kerületi Bíróság azt a szurkolót, aki 2021 szeptemberében több társával együtt műanyag repohárral dobta meg Raheem Sterling angol válogatott futballistát, miután az gólt szerzett a magyar válogatott elleni világbajnoki selejtezőn.

A bíróság 400 ezer forintos pénzbírságot szabott ki a szurkolóra, és öt évre kitiltotta minden belföldi és nemzetközi sportszövetség versenyrendszerében megrendezett sporteseményről – derül ki a bíróság közleményéből.

Magyar szurkolók és Raheem Sterling gólöröme MTI / Illyés Tibor

A büntetés kiszabásánál enyhítő körülmény volt, hogy a vádlott beismerte tettét, az, hogy sok idő eltelt az eset óta, ahogy az is, hogy a megromlott egészségi állapotú férfi egyedül gondoskodik időskorú hozzátartozójától. Viszont súlyosbító körülmény volt, hogy a férfi büntetett előéletű, és éppen próbaidőn volt, amikor eldobta a poharat.

A május 7-én született ítélet még nem jogerős, a vádlott és az ügyészség is fellebbezett, ezért a tárgyalás másodfokon folytatódik.

A bíróság közleménye is kiemeli, hogy az elítélt férfi példáját többen is követték, azonban arról egyelőre nincs hír, hogy mások ellen is zajlik-e eljárás.

A mérkőzésen egyébként Anglia 4–0-s győzelmet aratott. Raheem Sterling az angol válogatott második gólját szerezte, gólörömére a magyar szurkolók feltartott középső ujjal reagáltak, és söröspohárral dobálták meg. A meccs után az angol szövetség rasszista bekiabálások, huhogás, dobálás miatt bejelentést tett a FIFA-nál.