[{"available":true,"c_guid":"f9ce8c75-b784-4a37-bcdf-823b5fc29dd6","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A Kégl-kastélyhoz tartozó, Natura 2000-es területen építkezik a Matolcsy-klán strómanja, aki a Pallas Athéné Alapítvány adóssága fejében elzálogosította a területet. Az ügyben a rendőrség is nyomoz.","shortLead":"A Kégl-kastélyhoz tartozó, Natura 2000-es területen építkezik a Matolcsy-klán strómanja, aki a Pallas Athéné Alapítvány...","id":"20250528_hvg-Matolcsy-Adam-Kegl-kastely-Kegl-Gyorgy-Pallas-Athene-Alapitvany-Natura-2000-Stofa-Gyorgy-Faltec-Sres-Nesztor-Sufrics-MNB-MBH","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9ce8c75-b784-4a37-bcdf-823b5fc29dd6.jpg","index":0,"item":"dcbf5ece-667a-42c4-895c-e5616a2a816f","keywords":null,"link":"/360/20250528_hvg-Matolcsy-Adam-Kegl-kastely-Kegl-Gyorgy-Pallas-Athene-Alapitvany-Natura-2000-Stofa-Gyorgy-Faltec-Sres-Nesztor-Sufrics-MNB-MBH","timestamp":"2025. május. 28. 09:30","title":"Százmilliárdos gyanús adósság, különös tulajdonosi viszonyok, nyomozás „a kis Matolcsy nyugdíjasházának” környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb5efdd-6636-47a3-b573-2dbb154b46ee","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A cinkotai rém viszonylag közismert, kisebbfajta híresség ő világszerte, nem igazán létezik olyan, a sorozatgyilkosok történetét feltáró könyv, ahol meg ne említenék. Ügyével kapcsolatban mégis több a kérdés, mint a megnyugtató válasz. Nem tudjuk, hány áldozata volt, ahogyan teljes bizonyossággal azt sem, hogy mi lett vele. Ráadásul az eltűnt személyek előkerítésének frontján a századfordulós magyar rendőrség sem muzsikált túl jól, sőt még egy olyan hibát is elkövettek, amit, ha nem követnek el, Kiss Béla története az első gyilkossága után véget érhetett volna.","shortLead":"A cinkotai rém viszonylag közismert, kisebbfajta híresség ő világszerte, nem igazán létezik olyan, a sorozatgyilkosok...","id":"20250527_Szazadfordulos-bunugyek-kiss-bela-cinkota-sorozatgyilkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bb5efdd-6636-47a3-b573-2dbb154b46ee.jpg","index":0,"item":"78be1f07-7116-447c-a5e4-5eb591fd0106","keywords":null,"link":"/360/20250527_Szazadfordulos-bunugyek-kiss-bela-cinkota-sorozatgyilkos","timestamp":"2025. május. 27. 20:17","title":"Kiss Béla, a magyar Kékszakáll, aki bádoghordókban tárolta az áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe2b399-951c-4f78-b732-f26375412de9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brazil kutatók szerint több mint 20 olyan aszteroida keringhet a Vénusz pályáján a Nap körül, amelyek nagyon rövid időn belül veszélyessé válhatnak a bolygónkra.","shortLead":"Brazil kutatók szerint több mint 20 olyan aszteroida keringhet a Vénusz pályáján a Nap körül, amelyek nagyon rövid időn...","id":"20250528_fold-venusz-bolygo-aszteroida","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fe2b399-951c-4f78-b732-f26375412de9.jpg","index":0,"item":"694b154b-c14e-40c5-af82-b315c72992eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_fold-venusz-bolygo-aszteroida","timestamp":"2025. május. 28. 13:03","title":"A Földre veszélyes aszteroidák lehetnek a Vénusznál, és észre sem lehet venni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614714d0-15c3-4567-9742-be278ffd0d78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió több bankot és olajipari vállalatot is levett a szankciós listájáról.","shortLead":"Az Európai Unió több bankot és olajipari vállalatot is levett a szankciós listájáról.","id":"20250528_eu-sziria-gazdasagi-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/614714d0-15c3-4567-9742-be278ffd0d78.jpg","index":0,"item":"e10886b1-01bd-4868-ad22-b40e5b0c6f84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_eu-sziria-gazdasagi-szankcio","timestamp":"2025. május. 28. 19:17","title":"Az EU feloldotta a Szíriával szembeni gazdasági szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter arról is beszélt, hogy miért nem csatlakozott az „átláthatósági” törvény előterjesztéséhez, a kormányszóvivőt viszont nem zavarta az, amire hivatkozott. Emellett megkérdeztük, hogy a 2026-os költségvetésből legalább az évszámot tudják-e tartani, és léteznek-e a Bayer Zsolt által emlegetett kegyelemállások.","shortLead":"A miniszter arról is beszélt, hogy miért nem csatlakozott az „átláthatósági” törvény előterjesztéséhez...","id":"20250528_kormanyinfo-hvg-kerdesek-gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-koltsegvetes-kegyelemallasok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891.jpg","index":0,"item":"8e69f328-913b-4854-b7ec-b59480ad5490","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kormanyinfo-hvg-kerdesek-gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-koltsegvetes-kegyelemallasok-video","timestamp":"2025. május. 28. 17:20","title":"Így magyarázta Gulyás Gergely a HVG-nek, hogy utólagosan elvennék az 1 százalékokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2211d9ae-d23d-4654-a649-78a899594faf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A dolgozókat a SungEel évente szűri, de az előírt kontrollvizsgálatokat már nem végzik el, néhányan saját zsebből fizették a független vizsgálatot. A kormányhivatal szerint minden rendben van.","shortLead":"A dolgozókat a SungEel évente szűri, de az előírt kontrollvizsgálatokat már nem végzik el, néhányan saját zsebből...","id":"20250528_Tele-van-nikkellel-az-egyik-akkufeldolgozo-dolgozoinak-szervezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2211d9ae-d23d-4654-a649-78a899594faf.jpg","index":0,"item":"80a4b45a-e515-4a8a-9b87-7b9f190abb0f","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Tele-van-nikkellel-az-egyik-akkufeldolgozo-dolgozoinak-szervezete","timestamp":"2025. május. 28. 15:13","title":"Tele van nikkellel a legnagyobb magyar akkufeldolgozó munkásainak szervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ce3e36-d07f-4e14-be48-416768df17ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Péntektől fokozatosan tér vissza a nyárias idő.","shortLead":"Péntektől fokozatosan tér vissza a nyárias idő.","id":"20250529_idojaras-elorejelzes-hungaromet-nyarias-ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ce3e36-d07f-4e14-be48-416768df17ca.jpg","index":0,"item":"d032107a-4bf7-4dbc-af72-1e4ac98521cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_idojaras-elorejelzes-hungaromet-nyarias-ido","timestamp":"2025. május. 29. 15:49","title":"Vége a májusi hidegnek, a hétvégén már 30 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031e4a99-e1fa-4fb5-8355-6657bcfe006a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Így is nőtt a dohánycég nyeresége, de csak százmillió forinttal.","shortLead":"Így is nőtt a dohánycég nyeresége, de csak százmillió forinttal.","id":"20250529_Hiaba-robbantak-be-a-Philip-Morris-bevetelei-a-penzugyi-muveletek-visszafogtak-a-profitot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/031e4a99-e1fa-4fb5-8355-6657bcfe006a.jpg","index":0,"item":"ab7338fc-c284-407b-acd3-db3a833ed40d","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Hiaba-robbantak-be-a-Philip-Morris-bevetelei-a-penzugyi-muveletek-visszafogtak-a-profitot","timestamp":"2025. május. 29. 10:38","title":"Hiába robbantak be a Philip Morris bevételei, a pénzügyi műveletek visszafogták a profitot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]