Emlékszik még, hogy ki nyerte a klubvilágbajnokság legutóbbi kiírását? Vagy hogy az mikor volt? Ha nem, ne ostorozza magát: az eseménynek korábban sosem kerítettek akkora feneket, mint most. (Egyébként a Manchester City, és 2023-ban, de abban az évben a csapat annyi mindent megnyert, hogy ezt már csak emiatt is nehéz észben tartani.)

Az először 2000-ben megrendezett tornán korábban hat-nyolc klub vett részt a hat kontinentális szövetség képviseletében, 2005 óta egyenes kieséses formában, s az egész nagyjából tíz nap alatt véget is ért. 2005 és 2023 között évente volt klubvébé, és a tervek szerint már 2021-ben kibővítették volna, ám akkor a koronavírus-járvány – pontosabban az amiatt egy évvel elhalasztott Európa-bajnokság – közbeszólt. A következő évben aztán Gianni Infantino FIFA-elnök már azt jelentette be – akkor még a kvalifikáció és a lebonyolítás, valamint a díjazás részleteinek ismertetése nélkül –, hogy 2025-től jön az új formátum, 32 csapattal, a hagyományos, nemzeti válogatottakat felvonultató vb-hez hasonlóan egy hónapos időtartamban.

Munkások kaput szerelnek a Rose Bowl Stadionban a Paris Saint-Germain (PSG) és az Atletico de Madrid közötti 2025-ös klubvilágbajnoki labdarúgó-mérkőzés előtt a kaliforniai Pasadenában 2025. június 12-én AFP / Yuri Cortez

A házigazda ezúttal az Egyesült Államok lesz, a meccseket tucatnyi város stadionjaiban rendezik majd, az elsőt – a „házigazda” Inter Miami és az egyiptomi el-Ahlí találkozóját – magyar idő szerint június 15-én, vasárnap éjjel két órától a miami Hard Rock Stadiumban. A döntőt magyar idő szerint július 13-án játsszák majd, 21 órától.

A lebonyolítás is hasonlít: a nyolc darab négyes csoportba sorolt csapat közül az első kettő jut tovább az egyenes kieséses szakaszba, ahol a csoportelsők a -másodikokkal mérkőznek, a győztes folytathatja, a vesztes kiesik. Ezáltal alakul ki a negyeddöntő mezőnye, és így tovább.

A résztvevők

A 32 csapat közül 12 érkezik Európából a tornára, hat csapat Dél-Amerikából, öt Észak-Amerikából, négy-négy Ázsiából és Afrikából, egy pedig Óceániából. A FIFA által kidolgozott kacifántos kvalifikációs rendszer az oka annak, hogy hiába keressük a résztvevők listáján például a Premier League-győztes Liverpoolt, vagy a spanyol bajnok Barcelonát, miközben ott van a mezőnyben például a Chelsea, a Manchester City, vagy az RB Salzburg.

A lényeg: a tucatnyi kiadó európai hely közül négyet szántak a 2021 és 2024 közötti Bajnokok Ligája-győzteseknek, a maradék nyolcat pedig ugyanebben az időszakban elért eredmények alapján osztották szét. Mivel a négy év alatt egyszer a Chelsea és a Man City egyszer-egyszer, a Real Madrid pedig kétszer nyerte meg a BL-t, végül kilenc további helyet tölötttek fel. Brazíliát és az Egyesült Államokat kivéve azonban minden ország legfeljebb két csapatot delegálhatott, így a Liverpool hoppon maradt. Ez magyarázza a Salzburg részvételét is: bár a BL-győztesek mögötti rangsorban csak a 15.-ek lettek, a két csapatos korlát miatt végül becsúsztak a mezőnybe.

Érdekes körülmények között került be a tornára a Lionel Messit foglalkoztató Inter Miami is. A házigazdának járó helyet elvileg a tavalyi bajnoknak, a Los Angeles Galaxynak kellett volna kapnia, de a FIFA úgy döntött, hogy az alapszakasz legeredményesebb csapatát válogatja be helyettük. Ez Messi csapata volt, amely a rájátszásban már az első körben elbúcsúzott.

Lionel Messi pózol a legjobb játékosnak és a gólkirálynak járó díjakkal, miután az Inter Milan megnyerte a Nashville SC elleni Ligakupa-döntő labdarúgó-mérkőzést AFP / Chandan Khanna

Bár a húzás fairnek nehezen nevezhető, nem meglepő, hogy Infantinóék számára fontos volt az argentin sztár részvétele, hiszen hatalmas szerepe van abban, hogy az észak-amerikai futball-liga (MLS) globális márkává nőtte ki magát az elmúlt években. Nem úgy tűnik azonban, hogy ő meg tudná menteni a tornát az érdektelenségtől: nincs olyan mérkőzés, amelyre ne lehetne még most is jegyet kapni.

Pedig rajta kívül is lesznek még sztárok a mezőnyben szép számmal, például több korábbi barcelonai csapattársa, Jordi Alba, Sergio Busquets és Luis Suárez. A Real Madrid keretében ott van Kylian Mbappé és Jude Bellingham, az idei BL-győztes Paris Saint-Germainéban Ousmane Dembele, Hvicsa Kvarachelia, a Manchester City pedig Erling Haalandot is beveti.

És ahogy ebben a cikkünben írtuk, a tévétársaságok sem kapkodtak a közvetítési jogokért, csak tavaly decemberben sikerült értékesíteni őket a londoni székhelyű DAZN streamingszolgáltatónak egymilliárd dollárért. „Különös” egybeesés, hogy a szaúdi állami befektetési alap (PIF) néhány héttel később éppen ekkora összegért vásárolta meg a cég csaknem 5 százalékos tulajdonrészét. S akkortájt kapta meg Szaúd-Arábia a 2034-es férfi vb rendezésének jogát.

A torna Magyarországon a televízióban is követhető lesz: az MTVA és a Network4 Media Group felületei közvetítik. A meccsek felét – és az nyitó találkozót – a közmédia felületein adják, a másik felét a Network4 csatornáin. A döntőt mindkettő vetíti majd. A DAZN amúgy ingyen adja a meccseket, cserébe viszont regisztrálni kell náluk.

Óriási pénzek

Nagyot kaszál az a csapat, amelyik a torna végén a magasba emelheti a sorozat új trófeáját, de azok sem panaszkodhatnak, amelyeknek nem terem babér, hiszen az egymilliárd dolláros keretből már pusztán a részvételért is szép összeg jár. Az egyetlen, Óceániát képviselő klubnak 3,58 millió dollárt utalnak ezért, az afrikai, ázsiai és észak-amerikai csapatoknak egyenként 9,55-öt. A dél-amerikai együtteseknek 15,21 millió a fellépti díjuk, az európaiaknak pedig – attól függően, hogy a FIFA mekkorára taksálja a sport- és kereskedelmi értéküket – 12,81-38,19 millió.

A fennmaradó 475 millió dollár sorsát a 63 mérkőzés eredménye határozza meg:

a csoportkörben kétmilliót ér egy győzelem, egyet a döntetlen.

a nyolcaddöntőbe jutásért 7,5 milliót fizetnek,

a negyeddöntősök 13,1-et tehetnek zsebre,

az elődöntő szereplői 21 milliót kapnak,

30 milliót kasszíroznak a finalisták és további

40 milliót ér a végső győzelem.

Az egyes csapatok különféle módon osztják majd meg a nyereményt futballistákkal – már, ha megosztják. Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere például márciusban úgy nyilatkozott: a kiábrándító szezon után a játékosok és a stáb akkor sem érdemelnek bónuszt, ha megnyerik a klubvébét. „Még egy karórát sem” – tette hozzá.

A győztesnek látványos trófea is jár, amely a Tiffany & Co. közreműködésével készült, s állítólag a két Voyager űrszondán elhelyezett aranylemezek, a periódusos rendszer és a csillagászat inspirálta. Huszonnégy karátos arany borítja, s belegravírozták a FIFA valamennyi tagszövetségének nevét. Szerepel rajta Infantinó neve is, méghozzá kétszer. Az egyik helyen a torna alapító elnökeként tüntetik fel, a másikon pedig egy idézet után, amely így hangzik: „Új idő tanúi vagyunk. A klubfutball aranykoráé: a FIFA klubvilágbajnokság koráé. Ez a klubtornák csúcsa, amelyet a FIFA elnöke, Gianni Infantino ihletett.”

Mi lehet a FIFA valódi célja?

„Azt mondjuk, hogy a labdarúgás globális sport, de ha megkapargatjuk a felszínt, látjuk, hogy az elit csapatok nagyon kis körében összpontosul néhány országban. Én az egész világba el akarom vinni” – nyilatkozta korábban Infantino. A cél nemes, hiszen a futball számos országban nemcsak kikapcsolódást jelent, hanem akár felemelkedési lehetőséget is, ehhez azonban fontos, hogy az intézményrendszer is jelen legyen. Ennek támogatása is a FIFA feladata, amely azonban nem termel túl sok pénzt – már nem önmagában, hanem például az UEFA-hoz, vagy akár a Premier League-hez képest.

Az átalakított klubvébé tehát kísérlet arra, hogy a FIFA a négyévente megrendezett hagyományos világbajnokságokon kívül is felhasználja bevételszerzésre azokat a klubokat és játékosokat, akik augusztustól májusig az európai szövetségnek és a nemzeti ligáknak hozzák a pénzt.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke átadja Donald Trump amerikai elnöknek az új FIFA-klubvilágbajnokság hivatalos labdáját a Fehér Ház ovális irodájában Washingtonban 2025. március 7-én AFP / Jim Watson

Volt már erre kísérlet, Infantino felvetette egy globális nemzetek ligája bevezetésének ötletét, hasonlót ahhoz, amilyen például az európai, ahogy egy időben azt akarta elérni, hogy kétévente tartsák a vb-t. Mindkét elképzelés az UEFA heves ellenállásába ütközött, és végül lekerült a napirendről.

De nem csak a FIFA-nak hajthat hasznot a klubvilágbajnokság: a résztvevő csapatok számára is óriási lökést adhat, hogy jelentős összegekhez juthatnak. Ha például a Chelsea megnyerné a tornát, százmillió dollár fölötti összeget kereshetne egyetlen hónap alatt – annyit, amennyi pénzdíjat egy középcsapat egy teljes szezon alatt kap a Premier League-ben.

Örökös harc dúl a futball nagyurai között, a háttérben pedig már ott mosolyog Donald Trump A FIFA, élén vezetőjével, Gianni Infantinóval egészpályás letámadást indított azért, hogy részese lehessen az európai klubfutballnak, és újra átvegye az irányítást világszinten is. Ez láthatóan nem tetszik Aleksander Ceferin UEFA-elnöknek, így a két szövetség között ismét fellángolt a viszály, ami a FIFA paraguayi kongresszusán csúcsosodott ki.

Mindez azonban nem is az olyan pénzügyileg is erős és lukratív bajnokságokban jelenthet komoly versenyelőnyt, mint amilyen az angol, sokkal inkább azokban, ahol jóval kisebb összegeken osztoznak a csapatok. Például az Argentínából érkező két csapat, csak azért, hogy szerepel a klubvébén, harmincszor annyi pénzt kap, mint az Aperturának, a bajnokság januártól júniusig tartó szakaszának győztese. Ez még akkor is elképesztő egyenlőtlenségeket szülhet, ha a tornát a mostani elképzelések szerint a jövőben tényleg csak négyévente rendezik majd meg.

Elképesztő terhelés

A pénz persze nem minden, a tovább fokozódó terhelésnek finoman szólva sem örül mindenki. Tavaly júniusban több ország profi labdarúgókat képviselő szervezete – köztük az angol és a francia – jogi eljárást indított a FIFA ellen, majd csatlakozott a keresethez a focisták globális érdekképviselete, a FIFPro is, azt követelve, hogy ne tartsák meg a tornát.

A FIFA Klub Világkupa trófea látható egy folyami hajó fedélzetén a Szajna folyón, az Eiffel-torony előtt, Párizsban, 2025. április 3-án AFP / Frank Fife

Azzal érveltek, hogy az egyébként is zsúfolt naptár miatt a klubvilágbajnokságon résztvevő játékosoknak nem lesz elég idejük pihenni – a torna miatt nem tudják beiktatni az európai jogban számukra is garantált szabadságot. Emiatt lesznek olyanok, akik – a bajnokság, valamint a nemzeti és nemzetközi kupaszereplések miatt – egy év alatt akár 85 mérkőzést is lejátszhatnak a klubcsapatukban, amihez hozzájönnek még felkészülési és a válogatott meccsek. Ráadásul azok, akik a tavalyi Európa-bajnokságon, az idei klubvébén és a jövő évi világbajnokságon is szerepelnek, három évet hosszabb szünet nélkül kénytelenek végigcsinálni. Azt is kifogásolták, hogy a FIFA a megkérdezésük nélkül döntött a torna megrendezéséről.

Tavaly többek között a Liverpool kapusa, Alisson Becker és a Manchester City középpályása, Rodri kritizálta az eseményt és jelezte: az effajta sorozatterhelés negatívan hat a játékosok jóllétére.

Most, ahogy közeledik a torna kezdete, ismét felerősödtek a kritikus hangok. A minap Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya beszélt arról, hogy klubvébének jelentős hatása lesz a résztvevő csapatok játékosainak teljesítményére, ami a kimaradók, például a Liverpool és az Arsenal számára előnyt jelent majd a következő bajnoki szezonban. „Szerintem a klubokat aggasztja a helyzet, és tudtommal a játékosokat is. Sokan közülük egyre fáradtabban, és többen most, egy-két hét pihenés után még inkább ezt érzik, mint közvetlenül a szezon után, mert ritmusban maradni könnyebb” – magyarázta a német szakember, hozzátéve: nem a meccsekkel, sokkal inkább azzal van a baj, hogy nagyon hosszú a torna, emiatt sokkal rövidebb lesz a regenerációs időszak.

A szövetség az ellenzőknek azzal vágott vissza, hogy nem a klubvébé okozza a zsúfoltságot, hiszen csak négyévente rendezik meg, ahogyan a hagyományos világbajnokságot is, így aztán ők a meccseknek csak nagyon kis arányáért felelősek. Azt pedig visszautasították, hogy ne törődnének a játékosok jóllétével.

Álmodtak egy focivilágot, ahol most egymilliárd dollárt osztanak szét A Bajnokok Ligája anyagi sikerét megirigyelve indítja el a FIFA a klubvilágbajnokságot, amit komoly szaúdi pénz segít, de a rendező Egyesült Államokban az érdeklődés egyelőre mérsékelt.

Máris kinéz a bővítés?

A játékos-szakszervezetek tiltakozása ellenére több most kimaradó klub jelezte, hogy négy év múlva ott akar lenni a klubvébén. Premier League-csapatok emellett azért is lobbiznak, hogy a következőkben országonként kettőnél több csapat is indulhasson.

A FIFA már jelezte is, hogy készen állnak a változtatásra, amelyeket sajtóértesülések szerint a vb lezárulta után vitatnak majd meg a klubokkal és a kontinentális szövetséggel. Egyébként a jövő évi férfi, és a 2031-ben esedékes női világbajnokság is 48 csapatos lesz.

A bővítésben elsősorban az európai klubok érdekeltek, amelyek kereskedelmi ereje és globális népszerűsége a mostani mezőnyben csak kevéssé mutatkozik meg. A több európai csapat jelenléte a FIFA-nak is érdeke, hiszen a jelenlétük csak vonzóbbá teszi a tornát a potenciális partnerek szemében.

A csapatok

A csoport

SE Palmeiras (brazil) – a 2021-es Copa Libertadores győztese

FC Porto (portugál) – a negyedik legjobb együtthatóval rendelkező, még nem kvalifikált csapat az UEFA négyéves ranglistáján

al-Ahly FC (egyiptomi) – a 2020–2021-es, 2022–2023-as és a 2023–2024-es CAF-Bajnokok Ligája győztese

Inter Miami CF (amerikai) – az MLS 2024-es alapszakaszának legjobb csapata

B csoport

Paris Saint-Germain (francia)– a második legjobb együtthatóval rendelkező, még nem kvalifikált csapat az UEFA négyéves ranglistáján

Atlético Madrid (spanyol) – a nyolcadik legjobb együtthatóval rendelkező, még nem kvalifikált csapat az UEFAnégyéves ranglistáján

Botafogo (brazil) – a 2024-es Copa Libertadores győztese

Seattle Sounders FC (amerikai) – a 2022-es CONCACAF-Bajnokok Ligája győztese

C csoport

FC Bayern München (német) – a legjobb együtthatóval rendelkező, még nem kvalifikált csapat az UEFA négyéves ranglistáján

Auckland City FC (új-zélandi) – a legjobb OFC-Bajnokok Ligája győztes az OFC négyéves ranglistáján

Boca Juniors (argentin) – a második legjobb együtthatóval rendelkező, még nem kvalifikált csapat a CONMEBOL négyéves ranglistáján

SL Benfica (portugál) – az ötödik legjobb együtthatóval rendelkező, még nem kvalifikált csapat az UEFA négyéves ranglistáján

D csoport

CR Flamengo (brazil) – a 2022-es Copa Libertadores győztese

Espérance Sportive de Tunis (tunéziai) – a legjobb együtthatóval rendelkező, még nem kvalifikált csapat a CAF négyéves ranglistáján

Chelsea FC (angol) – a 2020–2021-es UEFA-Bajnokok Ligája győztese

Los Angeles FC (amerikai) – a hazai rájátszás győztese

E csoport

River Plate (argentin) – a legjobb együtthatóval rendelkező, még nem kvalifikált csapat a CONMEBOL négyéves ranglistáján

Urawa Red Diamonds (japán) – a 2022-es AFC-Bajnokok Ligája győztese

CF Monterrey (mexikói) – a 2021-es CONCACAF-Bajnokok Ligája győztese

Internazionale (olasz) – a harmadik legjobb együtthatóval rendelkező, még nem kvalifikált csapat az UEFA négyéves ranglistáján

F csoport

Fluminense FC (brazil) – a 2023-as Copa Libertadores győztese

Borussia Dortmund (német) – a hatodik legjobb együtthatóval rendelkező, még nem kvalifikált csapat az UEFA négyéves ranglistáján

Ulszan HD (dél-koreai) – a legjobb együtthatóval rendelkező, még nem kvalifikált csapat az AFC négyéves ranglistáján

Mamelodi Sundowns FC (dél-afrikai) – a legjobb együtthatóval rendelkező, még nem kvalifikált csapat a CAF négyéves ranglistáján

G csoport