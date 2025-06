Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2d12a74d-2051-42a7-8b2c-75b7ffbb5687","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Irán fővárosában 2019 óta büntetik, ha valaki az utcára viszi házi kedvencét.","shortLead":"Irán fővárosában 2019 óta büntetik, ha valaki az utcára viszi házi kedvencét.","id":"20250610_Mar-csaknem-husz-irani-varosban-tilos-kutyat-setaltatni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d12a74d-2051-42a7-8b2c-75b7ffbb5687.jpg","index":0,"item":"f0177d4d-e716-4f70-832b-73a13a873be0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Mar-csaknem-husz-irani-varosban-tilos-kutyat-setaltatni","timestamp":"2025. június. 10. 06:42","title":"Már csaknem húsz iráni városban tilos kutyát sétáltatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed8d996-8f04-4657-a52f-b1ac6f00b48a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább folytatódnak a Los Angeles-i zavargások, tovább folytatódik az amerikai elnök és a kaliforniai kormányzó csatája is.","shortLead":"Tovább folytatódnak a Los Angeles-i zavargások, tovább folytatódik az amerikai elnök és a kaliforniai kormányzó csatája...","id":"20250609_Trump-letartoztatna-Kalifornia-kormanyzojat-aki-viszont-pert-indit-az-elnok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ed8d996-8f04-4657-a52f-b1ac6f00b48a.jpg","index":0,"item":"b6597708-3e05-40dc-99d5-9bc89753bf5d","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_Trump-letartoztatna-Kalifornia-kormanyzojat-aki-viszont-pert-indit-az-elnok-ellen","timestamp":"2025. június. 09. 21:56","title":"Trump letartóztatná Kalifornia kormányzóját, aki viszont pert indít az elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5797ade-75f7-4b8c-b7ab-bc1e6aeb8e9a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Teste bármilyen radikális megváltoztatására, akár a megcsonkítására is képes A csúf mostohatestvér című film főhőse, csak hogy megfeleljen az elvárt szépségideálnak, és beleszeressen a herceg.","shortLead":"Teste bármilyen radikális megváltoztatására, akár a megcsonkítására is képes A csúf mostohatestvér című film főhőse...","id":"20250609_hvg-fantomnok-hamupipoke-testhorror-szepseg-szepsegfilterek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5797ade-75f7-4b8c-b7ab-bc1e6aeb8e9a.jpg","index":0,"item":"2b211b78-bb8a-489e-b36b-2d4655adf042","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-fantomnok-hamupipoke-testhorror-szepseg-szepsegfilterek","timestamp":"2025. június. 09. 18:16","title":"Szépség és szenvedés: mindig párban járnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0993075-13a9-4319-b52a-7027f0601c78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kicsavarta a szél a fészküknek otthont adó nyárfát.","shortLead":"Kicsavarta a szél a fészküknek otthont adó nyárfát.","id":"20250609_Negy-parlagi-sas-fioka-vesztett-eletet-a-tegnapi-viharban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0993075-13a9-4319-b52a-7027f0601c78.jpg","index":0,"item":"33a03c7f-6d16-4cfe-8468-6119baa5d64b","keywords":null,"link":"/zhvg/20250609_Negy-parlagi-sas-fioka-vesztett-eletet-a-tegnapi-viharban","timestamp":"2025. június. 09. 15:23","title":"Négy parlagi sas fióka pusztult el a tegnapi viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Robert Fico talált is egy olyan szankciós tervet, aminél vétózhat.","shortLead":"Robert Fico talált is egy olyan szankciós tervet, aminél vétózhat.","id":"20250608_robert-fico-oroszorszag-szankcio-szlovak-erdek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"5cfe3722-1d25-4aed-a724-95dbf1f4f01d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_robert-fico-oroszorszag-szankcio-szlovak-erdek","timestamp":"2025. június. 08. 18:05","title":"Fico: Meg fogjuk vétózni az Oroszország elleni szankciókat, ha azok sértik a szlovák érdekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3949f35e-45e5-4eaf-8cb5-67a0a0ac41cc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq RS Race több mint három mázsával könnyebb az alapokat adó normál Enyaq RS-nél.","shortLead":"A Skoda Enyaq RS Race több mint három mázsával könnyebb az alapokat adó normál Enyaq RS-nél.","id":"20250610_46-masodperc-alatt-katapultal-0-rol-100-ra-skoda-enyaq-rs-race","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3949f35e-45e5-4eaf-8cb5-67a0a0ac41cc.jpg","index":0,"item":"28b30cd8-640f-407d-b57f-150e074c18a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_46-masodperc-alatt-katapultal-0-rol-100-ra-skoda-enyaq-rs-race","timestamp":"2025. június. 10. 07:21","title":"4,6 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra a Skoda újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f06fd8-4632-4637-b62c-48aab7fa6f1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók fejlesztettek ki egy olyan „tolmács” fejhallgatót, amelyik nem jön zavarba attól, ha körülötte többen is beszélnek.","shortLead":"Amerikai kutatók fejlesztettek ki egy olyan „tolmács” fejhallgatót, amelyik nem jön zavarba attól, ha körülötte többen...","id":"20250610_mesterseges-intelligencia-fejhallgato-tobb-egyszerre-beszelo-ember-tolmacsolas-spatial-speech-translation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89f06fd8-4632-4637-b62c-48aab7fa6f1f.jpg","index":0,"item":"ba5c3d14-352e-4483-b269-f2538546aa98","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_mesterseges-intelligencia-fejhallgato-tobb-egyszerre-beszelo-ember-tolmacsolas-spatial-speech-translation","timestamp":"2025. június. 10. 10:03","title":"Van egy fejhallgató, amelyik egyszerre fordítja több idegen nyelven beszélő ember mondandóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff57abb6-49f1-4f0f-8093-3df72769414d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával kutatják a Biblia szerzőségét Izraelben, az Ószövetség szövegeinek szerzőit és keletkezési rétegeit. Máris megvan a válasz több olyan kérdésre, amely eddig komoly vita tárgyát képezte, de az igazi felfedezések csak most várhatók.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával kutatják a Biblia szerzőségét Izraelben, az Ószövetség szövegeinek szerzőit és keletkezési...","id":"20250610_biblia-szerzoi-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff57abb6-49f1-4f0f-8093-3df72769414d.jpg","index":0,"item":"e2dd4ee0-4b54-475c-8792-b4d32b568fa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_biblia-szerzoi-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 10. 06:03","title":"Újra kell írni a történelmet: már csak egy lépés kell, hogy kiderüljön, kik írták a Bibliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]