Hamilton állítja: nem utasítgatja a Ferrari vezetését, csak javaslatokat tesz

Lewis Hamilton még mindig vár a nagy áttörésre a Ferrarinál. A hétszeres világbajnok a szezon eddigi tizenhárom versenyének egyikén sem végzett dobogós helyen, igaz, egy sprintfutamot sikerült megnyernie, és egy alkalommal harmadik lett. Összességében azonban egyelőre kiábrándító a szezonja, főleg annak fényében, hogy a csapattársa, Charles Leclerc már ötször is felállhatott a pódiumra.

Hamilton az előző, Belga Nagydíj hétvégéjén elárulta, hogy több dokumentumot is küldött a csapatvezetésnek, amelyben strukturális változtatásokat javasolt, és a kéréseit is megfogalmazta. S hogy mindezek nyomán a brit és a belga futam közötti háromhetes szünetben az istálló több egységének vezetőjével is megbeszéléseket folytatott. A nyilatkozata után azonnal megindultak a találgatások az iratok és az egyeztetések tartalmáról. Egyesek tudni vélték, hogy Hamilton felszólításokat és utasításokat adott, amelyekkel végső soron az a célja, hogy őt részesítsék előnyben Leclerc-rel szemben.

Erről is kérdezték Hamiltont a Hungaroringen, a Ferrari motorhome-jában megtartott sajtótájékoztatón, ő azonban cáfolta, hogy utasítgatná a csapatot. Szerinte a dokumentumokban – amelyekből a szezon során már többet is eljuttatott az istálló vezetőihez – csak javaslatokat fogalmazott meg a korábbi tapasztalatai alapján. „Ezek csak olyan ötletek, hogy »hé, mi lenne, ha így csinálnánk?«, »próbáltuk már ezt?«, vagy »ha így csinálnánk, talán bizonyos területeken könnyebb lenne, jobban működnénk«. Ez csak arról szól, hogy beszélgetünk Freddel [Vasseur, a csapatfőnök – a szerk.], a csapat pedig fogékony volt a meglátásaimra.

A hírek szerint Vasseurnek, akivel még a GP2-ben dolgoztak együtt, jelentős szerepe volt abban, hogy Hamilton a Ferrarihoz igazoljon. A franciát a gyenge, de legalábbis nem a remélt mértékben javuló eredmények miatt az utóbbi időben kikezdte az olasz sajtó, csütörtökön azonban meghosszabbították a szerződését.

Róla is kérdezték Hamiltont, méghozzá arra kérték, mondja el, vannak-e hasonlóságok közte és előző csapatának, a Mercedesnek a csapatfőnöke, Toto Wolff között. „Nincsenek, teljesen különbözők” – vágta rá a versenyző, aztán pillanatnyi habozás után még hozzátette: „De ha a személyiségüket nézzük, mindketten nagyon versengő alkatok”.

Később is szóba került még a két csapatfőnök, amikor Hamiltont arról kérdezték, fejlődik-e Vasseur abban, hogy ki tudja hozni a legtöbbet a maranellói gyár dolgozóiból. „A korábbi tapasztalataimból kiindulva annyit mondhatok: a Totóval való közös munkában az volt a legnagyobb pozitívum, hogy képes volt kiaknázni a munkatársai képességeit, ideális körülményeket teremtett ahhoz, hogy a maximumot nyújtsák. Nekem például szabadságot engedett, úgy fejezhettem ki magam, ahogy csak akartam, ez pedig hozzásegített ahhoz, hogy a legjobbamat hozzam. Fred is nagyon hasonló ebből a szempontból, de még tanulom, hogyan szeret dolgozni. Teljes mértékben megbízom benne, ahogy mindig is mondtam” – magyarázta, de a hanghordozása és a testbeszéde mindennek épp az ellenkezőjéről árulkodott.

Arról is faggatták a hétszeres világbajnokot, hogyan tudja elérni, hogy a csapatnál mindenki ugyanazt a víziót kövesse, egy irányba húzzon. „Egy nap majd elárulom, ha már én is tudni fogom” – mondta kelletlenül mosolyogva, aztán arról beszélt, hogy még mindig nem szokott bele teljesen a ferraris közegbe. „Először meg kell érteni a környezetet, amelybe kerültél, alkalmazkodnod kell, és végül az emberek, akik körbevesznek, szintén megtanulják majd, hogyan gondoskodjanak rólad, segítsenek neked.” Aztán, hogy finomítsa a válaszát, még hozzáfűzte: tudja, hogy a szenvedély, a vágy a fejlődésre ott van a csapatban, amelynek minden tagja folyamatosan javulni akar, ezért is bízik bennük maximálisan. „Ezért is szerződtem ide” – jelentette ki.