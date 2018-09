Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c132d2f2-73f5-4ab1-9236-ca12f91e934e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kekszek, pudingok és brownie is szerepelt a kínálatban, némi extrával.","shortLead":"Kekszek, pudingok és brownie is szerepelt a kínálatban, némi extrával.","id":"20180919_Marihuanas_sutiket_arult_a_templomban_ket_amerikai_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c132d2f2-73f5-4ab1-9236-ca12f91e934e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d63c3dd-93ab-49ad-b0ad-081d0a4cc4a7","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Marihuanas_sutiket_arult_a_templomban_ket_amerikai_no","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:40","title":"Marihuánás sütiket árult a templomban két amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"2025-ig minden Audi-típust elérhetővé tennének elektromos változatban, a motorokat pedig Győrben gyártják.","shortLead":"2025-ig minden Audi-típust elérhetővé tennének elektromos változatban, a motorokat pedig Győrben gyártják.","id":"20180920_Elektromos_Audikat_is_gyartanak_majd_Gyorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2002c9a3-6369-4e41-81d9-3f5ad9bc05d0","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Elektromos_Audikat_is_gyartanak_majd_Gyorben","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:56","title":"Elektromos Audikat is gyártanak majd Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un találkozása a dél-koreai elnökkel előrelépést hozott a nukleáris leszerelés kérdésében. ","shortLead":"Kim Dzsong Un találkozása a dél-koreai elnökkel előrelépést hozott a nukleáris leszerelés kérdésében. ","id":"20180920_Elorelepes_Kim_Dzsong_Un_ujabb_talalkozot_akar_Trumppal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b2f4d7-c469-479e-840c-1e0c4e5642a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Elorelepes_Kim_Dzsong_Un_ujabb_talalkozot_akar_Trumppal","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:46","title":"Előrelépés: Kim Dzsong Un újabb találkozót akar Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff2ca89-489a-40ee-801c-d6e1bc79c1f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sebességrekord született Utah állam híres bonneville-i sós síkságán egy szivarformájú, Turbinator II nevű járművel, amely mostantól a leggyorsabb, kerekein hajtott jármű.","shortLead":"Sebességrekord született Utah állam híres bonneville-i sós síkságán egy szivarformájú, Turbinator II nevű járművel...","id":"20180919_turbinator_2_sebesseg_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ff2ca89-489a-40ee-801c-d6e1bc79c1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9d3fa6-86a3-43bc-89e9-e02b0b4d902d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_turbinator_2_sebesseg_rekord","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:26","title":"800-zal száguld, helikoptermotorja van, és olyan, mint egy cigaretta – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377f526d-4286-4722-bfcd-52c0dd3c2a04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kanadai kutatás szerint az otthoni fertőtlenítőszerek gyakori használata miatt akár még túlsúlyos is lehet a gyerek. Az ok a bélflóra egyensúlyának felborulásában keresendő. ","shortLead":"Egy kanadai kutatás szerint az otthoni fertőtlenítőszerek gyakori használata miatt akár még túlsúlyos is lehet...","id":"20180919_Osszefugges_lehet_a_tulzasba_vitt_takaritas_es_a_gyerekkori_elhizas_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=377f526d-4286-4722-bfcd-52c0dd3c2a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45141fa5-879b-4787-836d-beadcd90b64b","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Osszefugges_lehet_a_tulzasba_vitt_takaritas_es_a_gyerekkori_elhizas_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:35","title":"Összefüggés lehet a túlzásba vitt takarítás és a gyerekkori elhízás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77cb8b4-5dfe-44d2-b2cc-addcd298b827","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szervezet szerint a parkolót nem arra használják, amire való, így az ingázók, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a helyekre, kiszorulnak onnan.","shortLead":"A szervezet szerint a parkolót nem arra használják, amire való, így az ingázók, akiknek a legnagyobb szükségük lenne...","id":"20180920_Fizetosse_tenne_a_kelenfoldi_PR_parkolokat_a_Kozlekedo_Tomeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f77cb8b4-5dfe-44d2-b2cc-addcd298b827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04969c5-76f9-4483-8df6-5649770a843e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Fizetosse_tenne_a_kelenfoldi_PR_parkolokat_a_Kozlekedo_Tomeg","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:59","title":"Fizetőssé tenné a kelenföldi P+R parkolókat a Közlekedő Tömeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2bc29b-00ce-4e47-916e-fbf6f4ec379e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra megmutatta Vlagyimir Putyin, hogy (majdnem) mindenhez ért. Az orosz elnök ezúttal a Kalasnyikov-gyár egyik kiállítására ment el, s ha már arra járt, kipróbálta a legújabb mesterlövész-puskát.

","shortLead":"Újra megmutatta Vlagyimir Putyin, hogy (majdnem) mindenhez ért. Az orosz elnök ezúttal a Kalasnyikov-gyár egyik...","id":"20180919_Putyin_lo_de_talale","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b2bc29b-00ce-4e47-916e-fbf6f4ec379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9aa596-4c41-452d-8c4e-7b6a4ee53170","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Putyin_lo_de_talale","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:45","title":"Putyin lő, de talál-e?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86d7093-2d86-4f00-916a-63095795e4ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A haderő és a hozzá kötődő fegyveres csoportok megdöbbentően brutális támadásokat hajtottak végre a civil lakosság ellen egy április és július közötti offenzívájuk során a polgárháború sújtotta ország északi részén – állapította meg az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet szerdán közzétett jelentésében.","shortLead":"A haderő és a hozzá kötődő fegyveres csoportok megdöbbentően brutális támadásokat hajtottak végre a civil lakosság...","id":"20180919_dobbenetes_remtettekkel_vadoljak_a_delszudani_hadsereget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d86d7093-2d86-4f00-916a-63095795e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb2876e-2545-4627-a9de-c13c00bd116a","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_dobbenetes_remtettekkel_vadoljak_a_delszudani_hadsereget","timestamp":"2018. szeptember. 19. 17:29","title":"Döbbenetes rémtettekkel vádolják a dél-szudáni hadsereget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]