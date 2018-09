Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0a77275-d770-4159-9b28-b9ab3a60c648","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebookon posztolt egy fotót, amelyen a karjában tartja Anna Adélt.","shortLead":"A Facebookon posztolt egy fotót, amelyen a karjában tartja Anna Adélt.","id":"20180925_Megmutatta_legkisebb_unokajat_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a77275-d770-4159-9b28-b9ab3a60c648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a56605-97dc-4599-b9d8-bf8472427248","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Megmutatta_legkisebb_unokajat_Orban_Viktor","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:19","title":"Megmutatta legkisebb unokáját Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Klinikai gyógyszertesztek és üldözött keresztények voltak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New York-i ENSZ-találkozójának főtémái.\r

","shortLead":"Klinikai gyógyszertesztek és üldözött keresztények voltak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New York-i...","id":"20180924_Magyarorszag_nagyhatalom_lehet_a_klinikai_gyogyszertesztekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af7a332-9920-40e7-8551-b1c012ad93bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Magyarorszag_nagyhatalom_lehet_a_klinikai_gyogyszertesztekben","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:45","title":"Magyarország nagyhatalom lehet a klinikai gyógyszertesztekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyfelek számlájáról utalt pénzt saját magának egy banki tanácsadó, már előzetes letartóztatásban várja az ítéletet.","shortLead":"Az ügyfelek számlájáról utalt pénzt saját magának egy banki tanácsadó, már előzetes letartóztatásban várja az ítéletet.","id":"20180925_Hatvanmillio_forintot_lopott_el_egy_banki_tanacsado_majd_eljatszotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d504a9-54b0-4e86-bf36-a50977cb1ae8","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Hatvanmillio_forintot_lopott_el_egy_banki_tanacsado_majd_eljatszotta","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:30","title":"Hatvanmillió forintot lopott el egy banki tanácsadó, majd eljátszotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismerős a turista, akinek semmi sem jó? Összegyűjtötték a legszörnyűbb kritikákat, amiket strandok, szállodák és világhírű helyek kaptak.","shortLead":"Ismerős a turista, akinek semmi sem jó? Összegyűjtötték a legszörnyűbb kritikákat, amiket strandok, szállodák és...","id":"20180925_Az_egesz_nyaralast_tonkretette_hogy_a_ferjem_mas_noket_nezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc36ea6b-bf32-4903-b39c-cfbe80d597e5","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Az_egesz_nyaralast_tonkretette_hogy_a_ferjem_mas_noket_nezett","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:09","title":"„Az egész nyaralást tönkretette, hogy a férjem más nőket nézett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad4b8a0-48e4-4a68-802b-95a9956f76ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a terítőket is ellopta egy hétvégi házból.","shortLead":"Még a terítőket is ellopta egy hétvégi házból.","id":"20180924_Talicskaval_ment_betorni_a_balmazujvarosi_ferfi_vitt_mindent_ami_mozdithato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ad4b8a0-48e4-4a68-802b-95a9956f76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb79d34f-c578-4e67-b3ba-d9b1704d8f27","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Talicskaval_ment_betorni_a_balmazujvarosi_ferfi_vitt_mindent_ami_mozdithato","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:28","title":"Talicskával ment betörni a balmazújvárosi férfi, vitt mindent, ami mozdítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid horvát játékosa lett az Év labadrúgója a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél.","shortLead":"A Real Madrid horvát játékosa lett az Év labadrúgója a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél.","id":"20180924_luka_modric_lett_az_ev_futballistaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bdceaa-b268-4ac1-932e-35e1867e903d","keywords":null,"link":"/sport/20180924_luka_modric_lett_az_ev_futballistaja","timestamp":"2018. szeptember. 24. 22:07","title":"Luka Modric lett az év futballistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48a1599-1ff2-4cd9-9194-c400673c0bf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeptember végétől elszállítja a közterület-felügyelet a szabálytalanul parkoló autókat.","shortLead":"Szeptember végétől elszállítja a közterület-felügyelet a szabálytalanul parkoló autókat.","id":"20180924_parkolas_obuda_kozterulet_felugyelet_elszallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f48a1599-1ff2-4cd9-9194-c400673c0bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c757fdf5-e3f3-41b5-8920-a379d0a40c71","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_parkolas_obuda_kozterulet_felugyelet_elszallitas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:25","title":"Bekeményítenek a szabálytalanul parkolókkal szemben Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7154afc7-1fea-4ccf-aa05-dbb2d65e16cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden nap találkozunk ezekkel a gyártókkal, mégsem tudjuk, mit jelent a márkanév. A Noizz összeszedte a legérdekesebbeket.","shortLead":"Minden nap találkozunk ezekkel a gyártókkal, mégsem tudjuk, mit jelent a márkanév. A Noizz összeszedte...","id":"20180925_A_legertelmetlenebb_markanevek_melyeknek_megis_van_titkos_jelentesuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7154afc7-1fea-4ccf-aa05-dbb2d65e16cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610b8ce5-7fb6-4e04-95a1-ed4f765863c1","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_A_legertelmetlenebb_markanevek_melyeknek_megis_van_titkos_jelentesuk","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:37","title":"A legértelmetlenebb márkanevek, melyeknek mégis van titkos jelentésük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]