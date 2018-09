Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"747e60c8-7241-424e-ada6-bc35be2d9d9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kézműves sajtok, őszi ízek szeptember utolsó szombatján Etyeken. Sajtműhely vajköpüléssel és parenyicanyújtással, sajtverseny, sajt-bor párosítások és sok minden, mi szem-szájnak ingere.","shortLead":"Kézműves sajtok, őszi ízek szeptember utolsó szombatján Etyeken. Sajtműhely vajköpüléssel és parenyicanyújtással...","id":"20180924_Sajt_a_setanyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=747e60c8-7241-424e-ada6-bc35be2d9d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bb1b0d-3d66-4edf-881a-c5344cca8729","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Sajt_a_setanyon","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:24","title":"Sajt a sétányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9feed5f9-d18f-4a65-8933-9f60f1ccb8ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő egy alvó sértettet fosztott ki egy ferencvárosi aluljáróban, a rendőrség a lakosság segítségét kéri megtalálásukhoz.","shortLead":"Egy férfi és egy nő egy alvó sértettet fosztott ki egy ferencvárosi aluljáróban, a rendőrség a lakosság segítségét kéri...","id":"20180925_Alvo_embert_raboltak_ki_az_aluljaroban_a_rendorseg_keresi_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9feed5f9-d18f-4a65-8933-9f60f1ccb8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdc25f1-6cb4-47d2-b02b-679d55bc918f","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Alvo_embert_raboltak_ki_az_aluljaroban_a_rendorseg_keresi_oket","timestamp":"2018. szeptember. 25. 05:52","title":"Alvó embert raboltak ki az aluljáróban, a rendőrség keresi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e132352e-ba0b-4606-9cde-faa0dd901b5a","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Nem épült, és egyhamar nem is épül mobilgát a Rómain, a fővárosi vezetés pedig láthatóan nem foglalkozik az egyre nyilvánvalóbb igénnyel, amelyet a városlakók formálnak a város egyik utolsó természetes folyóparti szakaszának birtokba vételére. A helyi civil közösség úgy döntött, maguk veszik kezükbe a Római-part sorsát.","shortLead":"Nem épült, és egyhamar nem is épül mobilgát a Rómain, a fővárosi vezetés pedig láthatóan nem foglalkozik az egyre...","id":"20180925_romai_part_duna_mobilgat_tarlos_istvan_folyopart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e132352e-ba0b-4606-9cde-faa0dd901b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49786bf-47a8-42cb-becd-87327004347b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_romai_part_duna_mobilgat_tarlos_istvan_folyopart","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:35","title":"Európa legszuperebb folyópartja lehetne a Római, de a fővárost csak a gát érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efb9dc5-40c6-4901-a83a-dbed37ba7915","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gyerekekhez próbálja meg közelebb vinni a menekültek sorsát egy új könyv.\r

","shortLead":"A gyerekekhez próbálja meg közelebb vinni a menekültek sorsát egy új könyv.\r

","id":"20180924_A_menekultvalsag_bekoltozik_az_osztalyokba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3efb9dc5-40c6-4901-a83a-dbed37ba7915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6761748a-f95c-4f25-bd50-780fc56ed4b1","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_A_menekultvalsag_bekoltozik_az_osztalyokba","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:22","title":"A menekültválság beköltözik az osztályokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c481562e-a6ec-40cc-8da2-d42e5ed72f44","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az V. kerület több parkolójába olyan szenzorokat telepítettek, amelyek egy applikációban folyamatosan mutatják, szabad-e az adott parkolóhely.","shortLead":"Az V. kerület több parkolójába olyan szenzorokat telepítettek, amelyek egy applikációban folyamatosan mutatják...","id":"20180924_uj_szenzoros_parkolasi_rendszert_tesztelnek_budapesten_vodafone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c481562e-a6ec-40cc-8da2-d42e5ed72f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ecc82e-e536-4571-9861-8671fb452ac7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_uj_szenzoros_parkolasi_rendszert_tesztelnek_budapesten_vodafone","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:17","title":"Új, okos parkolási rendszert tesztelnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17342def-d20a-4b71-89fe-aadfc46f24bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó új terepjáró koncepciója a jelek szerint elnyerte a közönség tetszését.","shortLead":"Az orosz gyártó új terepjáró koncepciója a jelek szerint elnyerte a közönség tetszését.","id":"20180924_elismeres_dijat_kapott_a_lada_niva_futurisztikus_utodja_4x4_orosz_terepjaro_volvo_mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17342def-d20a-4b71-89fe-aadfc46f24bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5482e533-1fcb-4261-a02f-55076f58e55a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_elismeres_dijat_kapott_a_lada_niva_futurisztikus_utodja_4x4_orosz_terepjaro_volvo_mercedes","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:21","title":"Elismerés: díjat kapott a Lada Niva futurisztikus utódja – önnek is tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészek a TV2 sajtótájékoztatóján futottak össze, és látványosan kerülték egymást.","shortLead":"A zenészek a TV2 sajtótájékoztatóján futottak össze, és látványosan kerülték egymást.","id":"20180925_A_szakitas_ota_eloszor_talalkozott_szemtol_szemben_Majka_es_Curtis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06b9264-8ab2-48dd-9d32-49972ee93a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50af9287-556d-4c1d-b3cc-bafda1153a21","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_A_szakitas_ota_eloszor_talalkozott_szemtol_szemben_Majka_es_Curtis","timestamp":"2018. szeptember. 25. 08:28","title":"A szakítás óta először találkozott Majka és Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee122edb-e0db-4209-b05a-5c6d382a5475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bútor és hulladék gyulladt fel, nem sérült meg senki. A diákok is segítettek oltani.","shortLead":"Bútor és hulladék gyulladt fel, nem sérült meg senki. A diákok is segítettek oltani.","id":"20180924_Diakok_is_oltottak_az_iskolatuzet_Szentendren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee122edb-e0db-4209-b05a-5c6d382a5475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ef0e6b-cfb9-4479-b6d5-cde501c2a874","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Diakok_is_oltottak_az_iskolatuzet_Szentendren","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:29","title":"Diákok is oltották az iskolatüzet Szentendrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]