[{"available":true,"c_guid":"46089b00-8184-4db8-9149-90cf3b5eaea4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Összesen 205 millió forintot oszt szét a főváros néhány sportklub között.","shortLead":"Összesen 205 millió forintot oszt szét a főváros néhány sportklub között.","id":"20180926_Az_FTCnek_80_az_Ujpestnek_40_millio_forintot_szavaztak_meg_Tarlosek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46089b00-8184-4db8-9149-90cf3b5eaea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d07409-c831-443c-ba2c-d29e20936d3a","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Az_FTCnek_80_az_Ujpestnek_40_millio_forintot_szavaztak_meg_Tarlosek","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:57","title":"Az FTC-nek 80, az Újpestnek 40 millió forintot szavaztak meg Tarlósék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az utalványokkal kapcsolatos szabályok 2019-től teljes egészében átalakulnak. A főbb tudnivalókat mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Az utalványokkal kapcsolatos szabályok 2019-től teljes egészében átalakulnak. A főbb tudnivalókat mutatta be az Adózóna.","id":"20180926_Sajat_magaval_szurhat_ki_aki_ajandekutalvanyt_ad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cfc570-5c04-4222-b296-bb0cc55b7cec","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180926_Sajat_magaval_szurhat_ki_aki_ajandekutalvanyt_ad","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:03","title":"Saját magával szúrhat ki, aki ajándékutalványt ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7005db-07ca-4484-8f9f-a8b78c417ff9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A japán atomenergiaügyi hivatal szerdán engedélyezte a fővárostól, Tokiótól északkeletre fekvő, 40 éves Tokai atomerőmű újraindítását.","shortLead":"A japán atomenergiaügyi hivatal szerdán engedélyezte a fővárostól, Tokiótól északkeletre fekvő, 40 éves Tokai atomerőmű...","id":"20180926_Hiaba_tuntettek_ujrainditjak_a_fukusimai_katasztrofaban_megrongalodott_atomeromuvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d7005db-07ca-4484-8f9f-a8b78c417ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34ca914-57f6-4449-a8c9-10f7cffed993","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Hiaba_tuntettek_ujrainditjak_a_fukusimai_katasztrofaban_megrongalodott_atomeromuvet","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:42","title":"Hiába tüntettek, újraindítják a fukusimai katasztrófában megrongálódott atomerőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7f9550-e3a6-4378-a607-089d92c283a0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A választások előtti utolsó Medián-felméréshez képest mintegy 7 százalékot esett a Fidesz támogatottsága az összes megkérdezett körében. Ezzel párhuzamosan ennyit nőtt a bizonytalanok aránya, olvasható a legfrissebb HVG-ben.","shortLead":"A választások előtti utolsó Medián-felméréshez képest mintegy 7 százalékot esett a Fidesz támogatottsága az összes...","id":"20180926_Median_Bo_felmillio_biztos_szavazot_vesztett_a_Fidesz_az_elmult_honapokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab7f9550-e3a6-4378-a607-089d92c283a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e407795f-a09c-4512-b21b-f7700a4e278a","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Median_Bo_felmillio_biztos_szavazot_vesztett_a_Fidesz_az_elmult_honapokban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:21","title":"Medián: Bő félmillió támogatót vesztett a Fidesz a márciusi mérés óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden alkalommal kérték, hogy részt vehessenek, de eddig sosem engedték meg nekik, hogy élőben hallgathassák és kérdezhessék Gulyás Gergelyt.","shortLead":"Minden alkalommal kérték, hogy részt vehessenek, de eddig sosem engedték meg nekik, hogy élőben hallgathassák és...","id":"20180927_Tobbszor_sem_engedtek_be_a_Magyar_Hang_ujsagiroit_a_kormanyinfora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a8cb77-5c1d-4706-ba45-f63794063eb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Tobbszor_sem_engedtek_be_a_Magyar_Hang_ujsagiroit_a_kormanyinfora","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:58","title":"Többszöri kérésre sem engedték be a Magyar Hang újságíróit a kormányinfóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy falusi vendégház miatt áll a bál.","shortLead":"Egy falusi vendégház miatt áll a bál.","id":"20180927_Fideszes_polgarmester_ellen_nyomoz_a_NAV_a_telepulesvezeto_nem_tud_rola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f82242-08e9-4428-9bf6-dcebbef2558a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Fideszes_polgarmester_ellen_nyomoz_a_NAV_a_telepulesvezeto_nem_tud_rola","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:48","title":"Fideszes polgármester ellen nyomoz a NAV, de ő nem tud róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Augusztusban megváltozott a repülőgépek felszállásának rendje, a cél az volt, hogy csökkenjen a zajszint a XVI. kerületben – most viszont a XVIII. kerületben lett tűrhetetlen a helyzet.","shortLead":"Augusztusban megváltozott a repülőgépek felszállásának rendje, a cél az volt, hogy csökkenjen a zajszint a XVI...","id":"20180927_Nem_birjak_a_repulok_zajat_peticiot_nyujtottak_be_a_HungaroControlnak_a_pestszentloinciek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6435061b-00df-4a91-b13b-c9ec4f4f47e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fbc82c-4c78-4fa0-b63a-9b7f815f05af","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Nem_birjak_a_repulok_zajat_peticiot_nyujtottak_be_a_HungaroControlnak_a_pestszentloinciek","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:00","title":"Nem bírják a repülők zaját, petíciót nyújtottak be a HungaroControlnak a pestszentlőrinciek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0890a1a7-d883-42a5-a9fb-acdfa866bfb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lassult a növekedés az új építésű lakások piacán – derül ki az Otthon Centrum friss elemzéséből. 2018 szeptemberére a fővárosi beruházások száma elérte a 468-ot, míg a vidéki megyei jogú városok projektjeinek száma 490-re növekedett. Az értékesítettség is javult az előző év azonos időszakához képest: vidéken és a fővárosban egyaránt közel 48 százalék volt a leköthető új építésű lakások aránya.","shortLead":"Nem lassult a növekedés az új építésű lakások piacán – derül ki az Otthon Centrum friss elemzéséből. 2018 szeptemberére...","id":"20180926_5os_sebbesegbe_kapcsoltak_az_ujlakasfejlesztok_de_az_arazasban_sem_fogjak_vissza_magukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0890a1a7-d883-42a5-a9fb-acdfa866bfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cea106-f297-4ac9-b5f8-9deb7442d15a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_5os_sebbesegbe_kapcsoltak_az_ujlakasfejlesztok_de_az_arazasban_sem_fogjak_vissza_magukat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:49","title":"5-ös sebességbe kapcsoltak az újlakás-fejlesztők, de az árazásban sem fogják vissza magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]