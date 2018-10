Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02804ab5-74e8-4e6f-8903-da8eadfcce21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis ami a törzskönyvezett kutyákat illeti, a magyar vizsla, a német juhász és az angol bulldog is népszerű volt.","shortLead":"Legalábbis ami a törzskönyvezett kutyákat illeti, a magyar vizsla, a német juhász és az angol bulldog is népszerű volt.","id":"20181008_A_francia_bulldog_volt_a_legnepszerubb_kutyafajta_tavaly_itthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02804ab5-74e8-4e6f-8903-da8eadfcce21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e36b09b-f5bc-42db-bd6d-00b0c0c76013","keywords":null,"link":"/elet/20181008_A_francia_bulldog_volt_a_legnepszerubb_kutyafajta_tavaly_itthon","timestamp":"2018. október. 08. 08:06","title":"A francia bulldog volt a legnépszerűbb kutyafajta tavaly itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dfc0e1-e428-4922-bf8c-bef45c7e607b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A középkorban a szerzetesek sört főztek, sajtot készítettek és sok tekintetben megteremtették a modern konyhaművészet alapjait. De a mai bonyolult üzleti világban is eligazodnak a sok évszázados hagyományokkal rendelkező szerzetes- vagy apácarendek. ","shortLead":"A középkorban a szerzetesek sört főztek, sajtot készítettek és sok tekintetben megteremtették a modern konyhaművészet...","id":"20181008_Az_apacak_jo_uzletasszonyok_egy_kis_vilagi_segitseggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6dfc0e1-e428-4922-bf8c-bef45c7e607b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd88ac1-3dcd-4aee-9509-9763f29ab2da","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Az_apacak_jo_uzletasszonyok_egy_kis_vilagi_segitseggel","timestamp":"2018. október. 08. 06:45","title":"Az apácák jó üzletasszonyok, egy kis világi segítséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06114f5-6092-40da-8769-7e23657b5a72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozat állatorvosát, Hershel Greene-t játszó Scott Wilson 76 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A sorozat állatorvosát, Hershel Greene-t játszó Scott Wilson 76 éves volt.\r

\r

","id":"20181007_Meghalt_a_Walking_Dead_sztarja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06114f5-6092-40da-8769-7e23657b5a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b408bc07-abec-4894-8b22-1c4de618075b","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_Meghalt_a_Walking_Dead_sztarja","timestamp":"2018. október. 07. 11:33","title":"Meghalt a Walking Dead sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee87f09-7869-4c3a-9fa4-fe8b1beebf9c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alacsony választói részvétel jellemezte a kétnapos romániai alkotmánymódosító népszavazás első napját, amelyen a férfi és nő házasságán alapuló család fogalmának alaptörvénybe iktatásáról dönthet Románia csaknem 19 millió választópolgára, rendellenességekről csak elvétve érkeztek jelentések. A központi választási bizottság (BEC) becslése szerint szombaton délután négy óráig országszerte kevesebb mint 700 ezer választópolgár, a választói névjegyzékben szereplők 3,78 százaléka adta le voksát.","shortLead":"Alacsony választói részvétel jellemezte a kétnapos romániai alkotmánymódosító népszavazás első napját, amelyen a férfi...","id":"20181006_Erdektelenseg_a_roman_nepszavazas_elso_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ee87f09-7869-4c3a-9fa4-fe8b1beebf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cb6de8-3c0f-4a5e-b66a-438878b0d9d1","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Erdektelenseg_a_roman_nepszavazas_elso_napjan","timestamp":"2018. október. 06. 18:22","title":"Érdektelenség a román népszavazás első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Incidens: a Jet Airways B738-as járata az indiai indauri repülőtérre tartott, amikor a repülőtér „eltűnt”, pedig David Copperfield ott sem volt – ezzel a felütéssel számolt be a The Aviation Herald repülésbiztonsági szakoldal arról a hétvégén nyilvánosságra került október 1-jei esetről, amely az említett indiai légikikötőben történt, éjszaka.","shortLead":"Incidens: a Jet Airways B738-as járata az indiai indauri repülőtérre tartott, amikor a repülőtér „eltűnt”, pedig David...","id":"20181008_jet_airways_indaur_27_futopalya_lekapcsolodo_fenyek_david_copperfied_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d170f27b-cabb-4e08-a67b-b42e90252bb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_jet_airways_indaur_27_futopalya_lekapcsolodo_fenyek_david_copperfied_repuloter","timestamp":"2018. október. 08. 09:03","title":"Már majdnem leszálltak a pilóták, amikor egyszer csak \"eltűnt\" alóluk a repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig a választásra jogosultak 5,72 százaléka szavazott.","shortLead":"Eddig a választásra jogosultak 5,72 százaléka szavazott.","id":"20181007_Senkit_sem_erdekel_a_csaladrol_szolo_nepszavazas_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85092a8-ba06-450c-90f9-c0f445ee9036","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Senkit_sem_erdekel_a_csaladrol_szolo_nepszavazas_Romaniaban","timestamp":"2018. október. 07. 08:48","title":"Senkit sem érdekel a családról szóló népszavazás Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Egyre több országban érik populista támadások a jegybankokat, amelyek függetlensége veszélybe került, és ez krízis esetén visszaüthet. A fő ellenszer az átláthatóság lenne. ","shortLead":"Egyre több országban érik populista támadások a jegybankokat, amelyek függetlensége veszélybe került, és ez krízis...","id":"201833__jegybanki_fuggetlenseg__populizmus__atlathatosag__nyomas_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d9e453-1b37-4bca-856b-245f298c5dd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201833__jegybanki_fuggetlenseg__populizmus__atlathatosag__nyomas_alatt","timestamp":"2018. október. 07. 09:00","title":"Leírták, hogy védekezhet a populista támadások ellen egy jegybank, az MNB nem erős ebben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f297f10d-55ea-4748-a2a0-3c4161ce479d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"„A DK nem hagyja, hogy a magyarok fizessék az ukránok nyugdíját!” A Gyurcsány-párt ezúttal a nyugdíjprémiumok kapcsán indította be a sorosozás szintű propagandát. ","shortLead":"„A DK nem hagyja, hogy a magyarok fizessék az ukránok nyugdíját!” A Gyurcsány-párt ezúttal a nyugdíjprémiumok kapcsán...","id":"20181007_A_DK_megint_ukranozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f297f10d-55ea-4748-a2a0-3c4161ce479d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485233c3-00de-4189-8300-bd26257064f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_A_DK_megint_ukranozik","timestamp":"2018. október. 07. 17:20","title":"A DK megint ukránozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]