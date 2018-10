Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","shortLead":"Az új árukat külföldön is piacra dobja.","id":"20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a94aeb64-2efe-4d33-a53f-e150818cf801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519cdedb-73dd-4ea5-90d4-c121e7fabbb8","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Egeszseges_egytaletelekkel_es_etteremhalozattal_rukkol_elo_a_Fornetti_alapitoja","timestamp":"2018. október. 07. 16:02","title":"Egészséges egytálételekkel és étteremhálózattal rukkol elő a Fornetti alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sajtóértesülések szerint megállapodás született a Formula–1-es világbajnokságot irányító Liberty Media képviselői és Vietnam között arról, hogy 2020-ban Hanoiban is rendeznek majd versenyhétvégét.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint megállapodás született a Formula–1-es világbajnokságot irányító Liberty Media képviselői és...","id":"20181008_f1_azsiai_futam_liberty_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb314b06-dc93-4279-bc9e-7021196defa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966a69c3-ffae-4af7-9d9f-f26c5d6c23e6","keywords":null,"link":"/sport/20181008_f1_azsiai_futam_liberty_media","timestamp":"2018. október. 08. 15:07","title":"Jöhet az újabb ázsiai F1-es futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egykor virágzó, ma szegregátumként működő bányatelepen, a Bagoly-lyukon nem kézenfekvő módon számolnák fel a szegénységet.","shortLead":"Az egykor virágzó, ma szegregátumként működő bányatelepen, a Bagoly-lyukon nem kézenfekvő módon számolnák fel...","id":"20181008_Furdoszobak_helyett_valami_egeszen_mast_adott_a_banyatelepieknek_a_melyszegenysegben_felnott_epitesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced53448-f0ed-49c2-af66-ad8a743a08ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181008_Furdoszobak_helyett_valami_egeszen_mast_adott_a_banyatelepieknek_a_melyszegenysegben_felnott_epitesz","timestamp":"2018. október. 08. 12:16","title":"Fürdőszobák helyett valami egészen mást adott a bányatelepieknek a mélyszegénységben felnőtt építész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39e21d8-30db-46ab-aa3f-7824dcffe913","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az éveken át pletykált saját okostelefon helyett végül egy otthoni okosközpont lesz a Facebook első, teljesen házon belül tervezett eszköze. A most bejelentett, Portal nevű készüléktől azt várják, hogy \"radikálisan megváltoztatja majd a kapcsolattartás módját\".","shortLead":"Az éveken át pletykált saját okostelefon helyett végül egy otthoni okosközpont lesz a Facebook első, teljesen házon...","id":"20181008_facebook_portal_digitalis_asszisztens_bejelentes_funkciok_ar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39e21d8-30db-46ab-aa3f-7824dcffe913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489090f4-f07d-4bf5-977c-e61ad3715fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_facebook_portal_digitalis_asszisztens_bejelentes_funkciok_ar","timestamp":"2018. október. 08. 15:33","title":"Bemutatta első készülékét a Facebook: a Portal lényegében egy okosabb vezetékes telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8735fbf1-4b0a-46a5-af22-eb0b845b3926","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az utolsó másodpercekben fogott ki egy hetest a Meskov Breszt ellen.","shortLead":"Az utolsó másodpercekben fogott ki egy hetest a Meskov Breszt ellen.","id":"20181006_mikler_roland_veszprem_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja_hetmeteres_bunteto_vedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8735fbf1-4b0a-46a5-af22-eb0b845b3926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f190ba-2d29-498a-9111-ffce28848a0c","keywords":null,"link":"/sport/20181006_mikler_roland_veszprem_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja_hetmeteres_bunteto_vedes","timestamp":"2018. október. 06. 18:22","title":"Mikler zseniális védése győzelmet ért a Veszprémnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8a416e-77c8-4588-ac0a-2eb289f10e85","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A háborúban zsidókat bújtattak, 56-ban a Rádió ostromát az üzletbe zárva vészelték át a Bródy Sándor utcai tisztítósok. Tichyék kalandos sorsú családi vállalkozásában már a negyedik generáció készül arra, hogy átvegye az üzletet.\r

","shortLead":"A háborúban zsidókat bújtattak, 56-ban a Rádió ostromát az üzletbe zárva vészelték át a Bródy Sándor utcai tisztítósok...","id":"20181008_A_mi_eletunk_egy_gyonyorusegrabszolgamunka__egy_makulatlan_tisztitosdinasztia_a_belvarosbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd8a416e-77c8-4588-ac0a-2eb289f10e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a96714-e32c-4619-bed8-da732669bccd","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_A_mi_eletunk_egy_gyonyorusegrabszolgamunka__egy_makulatlan_tisztitosdinasztia_a_belvarosbol","timestamp":"2018. október. 08. 14:53","title":"„Gyönyörűség, ez volt az életünk. De nem sajnálnám az üzletet” – egy makulátlan tisztítós dinasztia a belvárosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec375164-32a9-4100-846a-6f76ff09902d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181007_Kemeny_posztot_tolt_Fluor_Tomi_Erdoganrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec375164-32a9-4100-846a-6f76ff09902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2debfb-24f3-4914-b3e1-a3ae576ed4c4","keywords":null,"link":"/elet/20181007_Kemeny_posztot_tolt_Fluor_Tomi_Erdoganrol","timestamp":"2018. október. 07. 09:17","title":"Elég fura posztot tolt Fluor Tomi Erdoganról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a8c9f2-575b-468b-9810-d4ecce6c7251","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik egy vérbeli 21. századi high-tech kütyü, a másik pedig egy igazi időgép, mely egyenesen az NDK-ba repít vissza. De a kettő nagyon hasonló összegbe kerül. ","shortLead":"Az egyik egy vérbeli 21. századi high-tech kütyü, a másik pedig egy igazi időgép, mely egyenesen az NDK-ba repít...","id":"20181008_on_mit_valasztana_uj_iphonet_vagy_inkabb_egy_patika_allapotu_rrabantot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6a8c9f2-575b-468b-9810-d4ecce6c7251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25aea1a9-132a-46a5-b07a-606763fa23b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_on_mit_valasztana_uj_iphonet_vagy_inkabb_egy_patika_allapotu_rrabantot","timestamp":"2018. október. 08. 06:41","title":"Ön mit választana: új iPhone-t vagy inkább egy patika állapotú Trabantot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]