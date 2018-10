Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"056373f2-7fdf-435a-bbfa-bb7aae54a0ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy holland férfival megtörtént. És nem a szavannákon, hanem Hollandiában.","shortLead":"Egy holland férfival megtörtént. És nem a szavannákon, hanem Hollandiában.","id":"20181008_Kepzelje_el_hogy_kocog_es_egyszer_csak_belebotlik_egy_oroszlankolyokbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056373f2-7fdf-435a-bbfa-bb7aae54a0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42732358-fcd3-481d-a8f7-7b876b67febb","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Kepzelje_el_hogy_kocog_es_egyszer_csak_belebotlik_egy_oroszlankolyokbe","timestamp":"2018. október. 08. 20:56","title":"Képzelje el, hogy kocog, majd egyszer csak belebotlik egy oroszlánkölyökbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Andréka Péter vizsgálatot rendelt el és feljelentést tett, amiért betegek kartonjai kerültek fel a Facebookra – írta meg a Magyar Idők.","shortLead":"Andréka Péter vizsgálatot rendelt el és feljelentést tett, amiért betegek kartonjai kerültek fel a Facebookra – írta...","id":"20181009_feljelentest_tett_a_kardiologiai_intezet_igazgatoja_a_kikerult_kartonok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0a9c2d-8066-4775-8f66-db113c61a8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_feljelentest_tett_a_kardiologiai_intezet_igazgatoja_a_kikerult_kartonok_miatt","timestamp":"2018. október. 09. 14:24","title":"Újabb fordulat: feljelentést tett a kardiológiai intézet igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b41e9a3-403f-41d7-b216-cda5b913df62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A földmozgás ismét a katasztrófa sújtotta Palu város közelében keletkezett, az emberek közül sokan pánikba estek.","shortLead":"A földmozgás ismét a katasztrófa sújtotta Palu város közelében keletkezett, az emberek közül sokan pánikba estek.","id":"20181009_Ujabb_foldrenges_razta_meg_az_indoneziai_Celebeszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b41e9a3-403f-41d7-b216-cda5b913df62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2894be-9158-4ee0-815d-613e294c7a45","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Ujabb_foldrenges_razta_meg_az_indoneziai_Celebeszt","timestamp":"2018. október. 09. 05:33","title":"Újabb földrengés rázta meg az indonéziai Celebeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77d11f3-9d82-4a15-ba5a-a1f7c59ee267","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ismeretlenek által elhelyezett szórólapokon azt írják, minden Amerika-ellenes, fehérellenes esemény hátterében zsidók állnak. A lapokon Soros György, és több amerikai politikus arcképe is szerepel, Dávid-csillaggal a homlokukon.","shortLead":"Az ismeretlenek által elhelyezett szórólapokon azt írják, minden Amerika-ellenes, fehérellenes esemény hátterében...","id":"20181009_Kavanaught_vedo_zsidozo_szorolapok_jelentek_meg_amerikai_egyetemeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d77d11f3-9d82-4a15-ba5a-a1f7c59ee267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7528c80f-9da7-4372-83c4-44a7e0c795dc","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Kavanaught_vedo_zsidozo_szorolapok_jelentek_meg_amerikai_egyetemeken","timestamp":"2018. október. 09. 20:27","title":"Kavanaugh-t védő, zsidózó szórólapok jelentek meg amerikai egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6834626f-a5ea-4ea6-b774-5f250ea546e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megint Kína leggazdagabb embere lett az Alibaba internetes cég alapítója. A magát Kína és Amerikai közötti hídnak tekintő üzletember visszavonta Trumpnak tett ígéretét, és tervei szerint már leginkább csak angoltanítással foglalkozik a jövőben.","shortLead":"Megint Kína leggazdagabb embere lett az Alibaba internetes cég alapítója. A magát Kína és Amerikai közötti hídnak...","id":"20181010_Jack_Mat_is_felirtak_egy_kinai_listara__egy_amerikairol_viszont_kihuztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6834626f-a5ea-4ea6-b774-5f250ea546e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfc3c71-2656-4b8c-9513-f406f5ad5753","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Jack_Mat_is_felirtak_egy_kinai_listara__egy_amerikairol_viszont_kihuztak","timestamp":"2018. október. 10. 10:04","title":"Visszavonulás ide vagy oda, Jack Ma ismét Kína leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Megindult a felszámolás a Paprikakert Tész Kft ellen, csaknem egymilliárd forintot vasalnának be a cégen, a szegedi Vadasparkban, uniós pénzből felhúzott kalandparkra elköltött pénzt is vissza kell fizetniük. Ez már a második Simonka-közeli cég, amely megbukott, a Magyar Termés Tész Kft. ügyében 973 millió forintos költségvetési csalás miatt folyik nyomozás, de más, ehhez a körhöz tartozó cégeknél is vizsgálódnak.","shortLead":"Megindult a felszámolás a Paprikakert Tész Kft ellen, csaknem egymilliárd forintot vasalnának be a cégen, a szegedi...","id":"20181010_simonka_gyorgy_fidesz_paprikakert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2a0e03-2740-4240-8e9e-63041faffe28","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_simonka_gyorgy_fidesz_paprikakert","timestamp":"2018. október. 10. 06:30","title":"Elengedhette a Fidesz zűrös politikusa kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b079075f-d74b-494e-a67c-008c7f8e936e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Clinton oxfordi beszédében azt mondta, Orbán Viktor és az általa kiépített \"autokrácia\" komoly veszélyt jelent az Unióra, hozzátette, a brit konzervatívok távol kerültek Churchill és Theatcher pártjának szellemétől, amiért nem szavazták meg a Sargentini-jelentést. A volt külügyminiszternek a magyar kormány azonnal megüzente, hogy \"Soros!\".","shortLead":"Clinton oxfordi beszédében azt mondta, Orbán Viktor és az általa kiépített \"autokrácia\" komoly veszélyt jelent...","id":"20181009_Hillary_Clinton_A_Magyarorszagon_is_terjedo_autokracia_az_egyik_legnagyobb_veszely_az_EU_szamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b079075f-d74b-494e-a67c-008c7f8e936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed473f00-082b-4c6a-9f8a-c0bc33a26f5c","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Hillary_Clinton_A_Magyarorszagon_is_terjedo_autokracia_az_egyik_legnagyobb_veszely_az_EU_szamara","timestamp":"2018. október. 09. 15:31","title":"Hillary Clinton: A Magyarországon is terjedő autokrácia az egyik legnagyobb veszély az EU számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d52108e-635e-48c9-a1a7-0b88e0e76a28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új Pixel telefonok és az otthoni okosközpont mellett egy új táblagépet is villantott a Google kedden este. A specifikácik nem rosszak, de a legjobb változatért egy kisebb vagyont kell kifizetni.","shortLead":"Az új Pixel telefonok és az otthoni okosközpont mellett egy új táblagépet is villantott a Google kedden este...","id":"20181010_google_pixel_slate_tablagep_chrome_os_bejelentes_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d52108e-635e-48c9-a1a7-0b88e0e76a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fafe13-ece8-41cd-bd94-48e2f4b0201f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_google_pixel_slate_tablagep_chrome_os_bejelentes_specifikacio","timestamp":"2018. október. 10. 11:33","title":"10 órán át bírja: itt a Google új táblagépe, ami már majdnem laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]