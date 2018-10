Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Virgin Galactic alapítója Elon Muskkal és Jeff Bezossal versenyez azért, hogy ő lehessen az első, aki űrutazásra jegyet váltó turistákat utaztat. Először azonban ő maga megy fel.","shortLead":"A Virgin Galactic alapítója Elon Muskkal és Jeff Bezossal versenyez azért, hogy ő lehessen az első, aki űrutazásra...","id":"20181010_Az_urbe_megy_Sir_Richard_Branson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b5c8269-0e93-4082-bb6b-59d96ac4daf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ad2e27-4d59-478f-9587-f748fe1c9f4c","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Az_urbe_megy_Sir_Richard_Branson","timestamp":"2018. október. 10. 09:18","title":"Hónapokon belül az űrbe megy Sir Richard Branson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincsen a világon senki más, aki alkalmasabb lenne ENSZ-nagykövetnek, mint Ivanka Trump, szó szerint ezt mondta Donald Trump saját lányáról.","shortLead":"Nincsen a világon senki más, aki alkalmasabb lenne ENSZ-nagykövetnek, mint Ivanka Trump, szó szerint ezt mondta Donald...","id":"20181010_Trump_szerint_lanya_lenne_a_vilagon_legalkalmasabb_amerikai_ENSZnagykovetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb69bc63-e8ee-484b-ace5-6043066c9894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b817cf92-fe88-472a-9e39-ba8ee160e27e","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Trump_szerint_lanya_lenne_a_vilagon_legalkalmasabb_amerikai_ENSZnagykovetnek","timestamp":"2018. október. 10. 09:24","title":"Trump szerint lánya lenne a \"világon a legalkalmasabb\" amerikai ENSZ-nagykövetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d02d17-aaac-41a8-9309-2ff98fbd0c47","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181010_Marabu_FekNyuz_Dr_Kasler_mutoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70d02d17-aaac-41a8-9309-2ff98fbd0c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad433bf-2c97-4a85-9b2a-0b63b82759a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Marabu_FekNyuz_Dr_Kasler_mutoje","timestamp":"2018. október. 10. 18:30","title":"Marabu FékNyúz: Dr. Kásler műtője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jákó Eszter korábban már dolgozott hasonló pozícióban, egyszer például az E.ON-kötelékben, ahol korábban az MVM új elnök-vezérigazgatója is megfordult.","shortLead":"Jákó Eszter korábban már dolgozott hasonló pozícióban, egyszer például az E.ON-kötelékben, ahol korábban az MVM új...","id":"20181010_Ujabb_szemelycsere_az_MVMnel_megvan_az_uj_kommunikacios_igazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ee6b62-6920-4063-9851-266218479880","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Ujabb_szemelycsere_az_MVMnel_megvan_az_uj_kommunikacios_igazgato","timestamp":"2018. október. 10. 07:24","title":"Személycserék az MVM-nél: megvan az új kommunikációs igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10d9e26-caf2-4429-83e6-21598b01dfaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márki-Zay Péter arra kérte a vásárhelyi képviselő-testületet, oszlassa fel magát, és tartsanak új választást. A helyi Fidesznél ezt nem tartják jó ötletnek, mindenesetre azt mondták, Márki-Zay kikapna, ha új választás lenne.","shortLead":"Márki-Zay Péter arra kérte a vásárhelyi képviselő-testületet, oszlassa fel magát, és tartsanak új választást. A helyi...","id":"20181010_Megijedhetett_a_Fidesz_ertelmetlennek_tartjak_MarkiZay_otletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b10d9e26-caf2-4429-83e6-21598b01dfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abcb8df-bbbb-457c-9901-ffb705d0c3b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Megijedhetett_a_Fidesz_ertelmetlennek_tartjak_MarkiZay_otletet","timestamp":"2018. október. 10. 13:13","title":"A Fidesz visszavonulót fúj, bukna Márki-Zay ötletével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az újrainduló főpolgármester szerint a megállapodással nőnek Budapest önálló kompetenciái.","shortLead":"Az újrainduló főpolgármester szerint a megállapodással nőnek Budapest önálló kompetenciái.","id":"20181011_Tarlos_nehez_lett_volna_nemet_mondani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834fc11d-20a9-415a-9912-8853b9df25a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Tarlos_nehez_lett_volna_nemet_mondani","timestamp":"2018. október. 11. 13:12","title":"Tarlós: Nehéz lett volna nemet mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Las Vegas-i rendőrség nagyon kíváncsi, mit mond a 2009-es üggyel kapcsolatban a portugál klasszis.","shortLead":"A Las Vegas-i rendőrség nagyon kíváncsi, mit mond a 2009-es üggyel kapcsolatban a portugál klasszis.","id":"20181010_Kihallgatja_a_rendorseg_Cristiano_Ronaldot_az_allitolagos_nemi_eroszakok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50330ce3-1c63-4efb-bbeb-6f9e40d94e2d","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Kihallgatja_a_rendorseg_Cristiano_Ronaldot_az_allitolagos_nemi_eroszakok_miatt","timestamp":"2018. október. 10. 15:11","title":"Kihallgatja a rendőrség Cristiano Ronaldót az állítólagos nemi erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202b06c1-821c-4951-adbf-7570799bbc1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kim Dzsong Un eddig német luxusautót használt, most azonban egy kékvérű brit járgánnyal tűnt fel.","shortLead":"Kim Dzsong Un eddig német luxusautót használt, most azonban egy kékvérű brit járgánnyal tűnt fel.","id":"20181011_rollsroycera_valtott_az_eszakkoreai_diktator_kim_dzsong_un_mercedes_maybach","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=202b06c1-821c-4951-adbf-7570799bbc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9bf5969-580e-4970-9d6b-95cebc308935","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_rollsroycera_valtott_az_eszakkoreai_diktator_kim_dzsong_un_mercedes_maybach","timestamp":"2018. október. 11. 08:21","title":"Mert megteheti: Rolls-Royce-ra váltott az észak-koreai diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]