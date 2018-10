Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brutálisan meggyilkolt és megerőszakolt bolgár újságírónővel egy városban lakott, majd a gyilkosság után ment Németországba. Azt még mindig nem tudni, van-e összefüggés a gyilkosság és a nő oknyomozó tevékenysége között.","shortLead":"A brutálisan meggyilkolt és megerőszakolt bolgár újságírónővel egy városban lakott, majd a gyilkosság után ment...","id":"20181010_Nemetorszagban_fogtak_el_egy_ferfit_akit_a_bolgar_ujsagirogyilkossaggal_gyanusitanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60621a11-b03d-47a3-bdec-d26c67087da8","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Nemetorszagban_fogtak_el_egy_ferfit_akit_a_bolgar_ujsagirogyilkossaggal_gyanusitanak","timestamp":"2018. október. 10. 10:10","title":"Németországban fogtak el egy férfit, akit a bolgár újságíró-gyilkossággal gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d66bbf1-84fd-4bca-9bc8-d10ed9901a9b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Négy napon át tanulhatnak a szolgáltatások és az ügyfélélmény javításáról a hazai cégek: a csütörtöki Service Design Day keretében 62 előadó történeteit ismerhetik meg, majd péntektől egy design sprint keretében próbálhatják ki a service design eszköztárát.","shortLead":"Négy napon át tanulhatnak a szolgáltatások és az ügyfélélmény javításáról a hazai cégek: a csütörtöki Service Design...","id":"20181010_service_design_day_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d66bbf1-84fd-4bca-9bc8-d10ed9901a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571a16ff-8cad-43b8-8411-01a499113ccd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181010_service_design_day_2018","timestamp":"2018. október. 10. 11:09","title":"Hogyan segítheti a service design a vállalkozásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0029f7-3cb1-44c5-bfe4-73fcaffd5f04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szardíniát az elmúlt napokban heves esőzések miatt elárasztotta a víz, ezt a videófelvételt egy busz utasa készítette Cagliari közelében, a 195-ös úton. Az áradásokban egy nő életét vesztette.","shortLead":"Szardíniát az elmúlt napokban heves esőzések miatt elárasztotta a víz, ezt a videófelvételt egy busz utasa készítette...","id":"20181011_Video_Mintha_tengeren_vagna_at_ilyen_a_szardiniai_aradasban_vezetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e0029f7-3cb1-44c5-bfe4-73fcaffd5f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd218a43-d9e1-4cdb-b102-aa6e0ac8e2ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Video_Mintha_tengeren_vagna_at_ilyen_a_szardiniai_aradasban_vezetni","timestamp":"2018. október. 11. 11:26","title":"Videó: Mintha tengeren vágna át, ilyen a szardíniai áradásban vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79e400e-0cb7-487e-a34e-cbcba11d222e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Giorgio Moroder nevéhez fűződik az első igazán népszerű diszkósláger. A 78 éves legenda májusban lép fel az Arénában.","shortLead":"Giorgio Moroder nevéhez fűződik az első igazán népszerű diszkósláger. A 78 éves legenda májusban lép fel az Arénában.","id":"20181010_Budapestre_jon_a_diszkopapa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a79e400e-0cb7-487e-a34e-cbcba11d222e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545868c1-64b7-4376-87b6-c2a5275a5c86","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_Budapestre_jon_a_diszkopapa","timestamp":"2018. október. 10. 15:52","title":"Budapestre jön a diszkópápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90e4f6b-2b0a-44ee-b090-044e3d62aaee","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A negyvenes éveinkben leszünk azok, akik vagyunk – akár teljesen mások, mint akik eddig voltunk. Leszámol egymással az elképzelt és a valós énünk, és remélhetőleg az utóbbi győz. Pamela Druckerman úgy döntött, megpróbálja megragadni a negyvenes évek lényegét, és rájött, hogy valójában senki sem érti igazán. Csak az biztos, hogy ilyenkor fontos változáson megyünk keresztül. Meg az, hogy a franciák ezt is jobban csinálják. A Bonjour Madame című könyv szerzőjével beszélgettünk.","shortLead":"A negyvenes éveinkben leszünk azok, akik vagyunk – akár teljesen mások, mint akik eddig voltunk. Leszámol egymással...","id":"20181010_pamela_druckerman_negyvenesek_bonjour_madame","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f90e4f6b-2b0a-44ee-b090-044e3d62aaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f489bc-2067-4d8b-bf04-5400c4528f91","keywords":null,"link":"/elet/20181010_pamela_druckerman_negyvenesek_bonjour_madame","timestamp":"2018. október. 10. 17:00","title":"Negyvenes? Akkor ideje komolyan venni, hogy ez már az élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2668893-2ad4-4814-b00f-292a66d5fa32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A súlyosan elhízott gyerekek legmagasabb előfordulási aránya Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön tapasztalható. Az elhízás és társbetegségei súlyos terhet jelentenek az egészségügyi ellátórendszer számára is. Ma van az Elhízás Világnapja.","shortLead":"A súlyosan elhízott gyerekek legmagasabb előfordulási aránya Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön tapasztalható...","id":"20181011_Magyarorszagon_minden_4_gyerek_tulsulyos_vagy_elhizott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2668893-2ad4-4814-b00f-292a66d5fa32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45852b65-c7c7-4678-829c-4f93276efd35","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Magyarorszagon_minden_4_gyerek_tulsulyos_vagy_elhizott","timestamp":"2018. október. 11. 10:11","title":"Magyarországon minden 4. gyerek túlsúlyos vagy elhízott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kicsit erősebben fújhat a szél, de amúgy szép idő várható ma is. ","shortLead":"Kicsit erősebben fújhat a szél, de amúgy szép idő várható ma is. ","id":"20181011_Csutorotkon_is_marad_a_meleg_napos_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c069ab-3ec1-440c-954e-b0caa754e34b","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Csutorotkon_is_marad_a_meleg_napos_ido","timestamp":"2018. október. 11. 05:30","title":"Csütörtökön is marad a meleg, napos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bejelentették, hogy jövő májusig szeretnék meghosszabbítani a belső határellenőrzést, az Európai Bizottság kezében a döntés.","shortLead":"Bejelentették, hogy jövő májusig szeretnék meghosszabbítani a belső határellenőrzést, az Európai Bizottság kezében...","id":"20181011_Tovabbra_is_ellenorizne_Magyarorszaggal_es_Szloveniaval_kozos_hatarait_Ausztria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84fcf62-e0ed-41e7-a397-069a962cc5da","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Tovabbra_is_ellenorizne_Magyarorszaggal_es_Szloveniaval_kozos_hatarait_Ausztria","timestamp":"2018. október. 11. 16:35","title":"Továbbra is ellenőrizné Magyarországgal és Szlovéniával közös határait Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]