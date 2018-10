Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint 13 településen is kifogásolható a levegő minősége.","shortLead":"Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint 13 településen is kifogásolható a levegő minősége.","id":"20181012_Hatarertek_felett_van_a_szallo_por_koncentracioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2f4d3-1a60-403b-93f2-c73c64856dab","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Hatarertek_felett_van_a_szallo_por_koncentracioja","timestamp":"2018. október. 12. 20:17","title":"Határérték felett van a szálló por koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő héten véget érhet a patthelyzet, de ez a brit kormánynak is a végét jelentheti.","shortLead":"Jövő héten véget érhet a patthelyzet, de ez a brit kormánynak is a végét jelentheti.","id":"20181012_Financial_Times_kozel_a_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832c8892-7c10-48d6-9d85-54c304b9db6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Financial_Times_kozel_a_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2018. október. 12. 11:01","title":"Financial Times: Közel a megállapodás a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0241b977-589d-4c7a-ac06-4fbb913ca648","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A végső tesztek vannak már csak hátra, amelyek után még az idén elindulhat az űrbe az európai diákműhold, rajta magyar műszerekkel és berendezésekkel.","shortLead":"A végső tesztek vannak már csak hátra, amelyek után még az idén elindulhat az űrbe az európai diákműhold, rajta magyar...","id":"20181013_europai_diakmuhold_muhold_magyar_eszkozok_urkutatas_mta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0241b977-589d-4c7a-ac06-4fbb913ca648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b241a6-fbf4-49d6-82b1-1bc48c921918","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_europai_diakmuhold_muhold_magyar_eszkozok_urkutatas_mta","timestamp":"2018. október. 13. 15:15","title":"Magyar eszközök is lesznek az első európai diákműholdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8d9a88-5d9c-4594-b130-1dc7c508e8d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És még a legendás fekete selyempizsamáját is.","shortLead":"És még a legendás fekete selyempizsamáját is.","id":"20181012_Elarverezik_Hugh_Hefner_Playboykollekciojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d8d9a88-5d9c-4594-b130-1dc7c508e8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd45172-79d9-4598-af65-6feebc41bfc9","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Elarverezik_Hugh_Hefner_Playboykollekciojat","timestamp":"2018. október. 12. 16:07","title":"Elárverezik Hugh Hefner Playboy-kollekcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24fa8b5-3077-4e7c-971f-8b0554841436","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megoldás pofon egyszerű.","shortLead":"A megoldás pofon egyszerű.","id":"20181012_Igy_sporolhatja_meg_ketheti_hipermarketes_nagybevasarlas_arat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24fa8b5-3077-4e7c-971f-8b0554841436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642d8fae-8a74-48c2-b825-67e9dc2dd4db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Igy_sporolhatja_meg_ketheti_hipermarketes_nagybevasarlas_arat","timestamp":"2018. október. 12. 06:15","title":"Így spórolhatja meg kétheti hipermarketes nagybevásárlás árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e84467-7dbc-4a57-9c5f-80aa4bf2f5c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme egy kisvasút, melyen abszolút egyedi kétütemű \"mozdony\" teljesít szolgálatot.","shortLead":"Íme egy kisvasút, melyen abszolút egyedi kétütemű \"mozdony\" teljesít szolgálatot.","id":"20181013_a_nap_videoja_pofekelo_kisvonat_lett_a_Trabantbol_kisvasut_ndk_oldtimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39e84467-7dbc-4a57-9c5f-80aa4bf2f5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c638cc2f-7b0a-479a-aa28-9c59e74a877b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_a_nap_videoja_pofekelo_kisvonat_lett_a_Trabantbol_kisvasut_ndk_oldtimer","timestamp":"2018. október. 13. 06:41","title":"A nap videója: pöfékelő kisvonat lett a Trabantból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af101015-ec5c-4629-887e-581b8ac17251","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elfelejtették közölni vele, hogy többé nem kell jönnie.","shortLead":"Elfelejtették közölni vele, hogy többé nem kell jönnie.","id":"20181013_Vitray_Tamast_ugy_rugta_ki_a_DIGI_Sport_hogy_nem_is_ertesitette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af101015-ec5c-4629-887e-581b8ac17251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1f061e-fced-4272-b0f6-2f964452e9e1","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Vitray_Tamast_ugy_rugta_ki_a_DIGI_Sport_hogy_nem_is_ertesitette","timestamp":"2018. október. 13. 15:05","title":"Vitray Tamást úgy rúgta ki a DIGI Sport, hogy nem is értesítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy Los Angeles-i esemény teljes közönségét vette le ezzel a lábáról George Clooney. ","shortLead":"Egy Los Angeles-i esemény teljes közönségét vette le ezzel a lábáról George Clooney. ","id":"20181013_Nagyon_ferfias_gesztust_tett_George_Clooney_a_felesege_fele_Amal_ferjekent_mutatkozott_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9146ea-954c-404b-9beb-ed1ac41a7d89","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Nagyon_ferfias_gesztust_tett_George_Clooney_a_felesege_fele_Amal_ferjekent_mutatkozott_be","timestamp":"2018. október. 13. 13:48","title":"Férfias gesztust tett George Clooney a felesége felé: Amal férjeként mutatkozott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]