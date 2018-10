Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9420ad7-02a8-4b3a-a2a6-a107f5c29981","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez csak így megy Miamiban?","shortLead":"Ez csak így megy Miamiban?","id":"20181012_autos_video_miami_lamborghini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9420ad7-02a8-4b3a-a2a6-a107f5c29981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3059293c-5737-4ec5-ae37-b127bdcb7b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_autos_video_miami_lamborghini","timestamp":"2018. október. 13. 04:09","title":"Telibe kapott ez a Lamborghini egy autót, majd sofőr egy luxus Mercivel elmenekült - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe96786-baf5-4f3d-8937-644a6b05f09a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az 1970-ben évente 100 időjárással összefüggő katasztrófa miatt kellett intézkedniük a segélyszervezeteknek, tavaly ez a szám már elérte a 400-at.","shortLead":"Az 1970-ben évente 100 időjárással összefüggő katasztrófa miatt kellett intézkedniük a segélyszervezeteknek, tavaly...","id":"20181013_A_klimavaltozas_miatt_nehany_evtized_alatt_megnegyszerezodott_a_termeszeti_katasztrofak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fe96786-baf5-4f3d-8937-644a6b05f09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee2df94-57fd-443e-81e7-1ce10fc52587","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_A_klimavaltozas_miatt_nehany_evtized_alatt_megnegyszerezodott_a_termeszeti_katasztrofak_szama","timestamp":"2018. október. 13. 16:43","title":"A klímaváltozás miatt néhány évtized alatt megnégyszereződött a természeti katasztrófák száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Pekingben komolyan veszik Donald Trumpot, és főként azt a törekvését, hogy elszigetelje Kínát a világtól. Saját támadási módszerével kívánják sarokba szorítani az amerikai elnököt: a szabadkereskedelem védelmében belépnének oda, ahonnan Trump dérrel-dúrral kilépett.","shortLead":"Pekingben komolyan veszik Donald Trumpot, és főként azt a törekvését, hogy elszigetelje Kínát a világtól. Saját...","id":"20181014_Ki_kit_kerit_be_Trump_most_megtanulhatja_milyen_a_csikicsuki_kinai_modra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8b93e5-1789-4b62-942c-06eb6c13ae1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181014_Ki_kit_kerit_be_Trump_most_megtanulhatja_milyen_a_csikicsuki_kinai_modra","timestamp":"2018. október. 14. 10:45","title":"Ki kit kerít be? Trump most megtanulhatja, milyen a csiki-csuki kínai módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a8f4b1-8e7e-429b-8d64-63817e1368bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó nyilvánosságra hozta gigantikus divatterepjárójának első olyan fotóját, melyen már álcázás nélkül látható a teljesen új modell.","shortLead":"A bajor gyártó nyilvánosságra hozta gigantikus divatterepjárójának első olyan fotóját, melyen már álcázás nélkül...","id":"20181013_szuros_tekintettel_hatalmas_vesekkel_leselkedik_a_sotetben_a_bmw_x7_suv_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a8f4b1-8e7e-429b-8d64-63817e1368bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0416c12a-88c4-4b0f-a47e-ded9d4d3d0ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_szuros_tekintettel_hatalmas_vesekkel_leselkedik_a_sotetben_a_bmw_x7_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. október. 13. 08:21","title":"Hatalmas és tekintélyt parancsoló lett a BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22a9358-41e5-4ba1-98a0-bb034aaba8fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legutóbb egy négyéves gyereket küldtek haza úgy, hogy erről szüleit sem értesítették.","shortLead":"Legutóbb egy négyéves gyereket küldtek haza úgy, hogy erről szüleit sem értesítették.","id":"20181013_Az_USA_neha_ugy_toloncol_ki_ovodaskoru_gyerekeket_hogy_senki_nem_varja_oket_hazajukban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f22a9358-41e5-4ba1-98a0-bb034aaba8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d63c672-b092-48b0-bf10-e4c60c0e353c","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_Az_USA_neha_ugy_toloncol_ki_ovodaskoru_gyerekeket_hogy_senki_nem_varja_oket_hazajukban","timestamp":"2018. október. 13. 14:49","title":"Az USA néha úgy toloncol ki óvodáskorú gyerekeket, hogy senki nem várja őket hazájukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cd34d8-3dfb-4675-a861-bccd1772b6bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Walmart szerint váratlan krízishelyzetekben lehet nagy segítség a bevásárlókocsik chipezése. Az ötlet ellenzői szerint a fejlesztés több szempontból is problémás.","shortLead":"A Walmart szerint váratlan krízishelyzetekben lehet nagy segítség a bevásárlókocsik chipezése. Az ötlet ellenzői...","id":"20181014_biometrikus_adat_szenzor_szivritmus_testho_pulzus_walmart_bevasarlokocsi_szabadalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8cd34d8-3dfb-4675-a861-bccd1772b6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d23eb9-9e74-402b-90e9-6a786191c2fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_biometrikus_adat_szenzor_szivritmus_testho_pulzus_walmart_bevasarlokocsi_szabadalom","timestamp":"2018. október. 14. 15:03","title":"Mit szólna, ha a Tesco chipet tenne minden bevásárlókocsira? Amerikában már ez is felmerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18aca754-97ca-41ef-8ecc-663aaf38e557","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka a konzervatív benzines hibrid mellé egy gázolajos hibridet is felvett E-osztályos kínálatába. ","shortLead":"A stuttgarti márka a konzervatív benzines hibrid mellé egy gázolajos hibridet is felvett E-osztályos kínálatába. ","id":"20181013_uj_dizel_hibriddel_jott_ki_a_mercedes_300de_gazolaj_benzin_akkumulator_zold_rendszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18aca754-97ca-41ef-8ecc-663aaf38e557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17873fa6-79c9-429e-a6fd-8d92d7280db6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_uj_dizel_hibriddel_jott_ki_a_mercedes_300de_gazolaj_benzin_akkumulator_zold_rendszam","timestamp":"2018. október. 13. 13:21","title":"Zöld rendszám és gázolaj: új dízel hibriddel jött ki a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181014_david_attenborough_tulnepesedes_klimavaltozas_facebook_katona_ismeros_szojuz_kenyszerleszallas_sans_forgetica","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9296741e-30f8-4973-8642-c16c84dc87ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_david_attenborough_tulnepesedes_klimavaltozas_facebook_katona_ismeros_szojuz_kenyszerleszallas_sans_forgetica","timestamp":"2018. október. 14. 12:00","title":"Ez történt: megszólalt David Attenborough, és azt mondja, ha nem lépünk mielőbb, akkor végünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]