Hivatalosan október 16-án kedden mutatja be a Huawei a cég legújabb csúcskészülékeit, a Mate 20-at és a Mate 20 Prót. Ahogy azonban az lenni szokott, előzetesen már jó néhány információ kiszivárgott, főként az utóbbiról. Az eddigiek alapján tényleg egy bivalyerős androidos készüléket dob piacra a Huawei, és már néhány fotón is megnézhetjük, milyen lesz az eszköz. Egy újabb szivárgásnak köszönhetően azonban most már az összes specifikációról tudni lehet.

A német WinFuture alapján a The Verge azt írja, a Mate 20 Pro egy 6,39 hüvelykes OLED-kijelzőt kap, aminek a tetején ott lesz az iPhone X óta mindenhol megjelent szenzorsziget, a kijelző felbontása pedig 3120 x 1440 pixel lesz. A hátoldalon, akárcsak a tavasszal bemutatott P20 Pro esetében, a Leica tripla kamerarendszere kapott helyet egy 40, egy 20 és egy 8 megapixeles szenzor formájában. A tervezők azonban egy egységes négyzetbe zárták a három kamerát (plusz a vakut), nem pedig sorba rendezték.

Az előlapi kamera továbbra is 24 megapixeles, a Huawei azonban a pletykák szerint egy infravörös érzékelőt tett mellé – hasonlót, mint ami az iPhone X-ben és Xs-ben van –, ami tovább javíthatja az arcfelismerő funkció hatékonyságát. Emellett – ha igazak a pletykák – kap egy kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasót, és vezeték nélkül is lehet majd tölteni. Ez utóbbi kapcsán további érdekesség, hogy a hírek szerint a Mate 20 Pro töltőpadként is funkcionál majd, vagyis akár egy másik, vezeték nélkül tölthető mobilt vagy más eszközt – például fülhallgatót – is tölthetünk vele.

© WinFuture

A hírek szerint nem lesz benne a microSD-kártyának slot, helyette a Huawei a saját fejlesztésű Nano SIM méretű "nano memóriakártya" használatát fogja támogatni, ami legfeljebb 256 GB plusz tárhelyet biztosít a készüléknek.

A kiszivárgott információk alapján a Mate 20 Pro 6 vagy 8 GB RAM-ot kap, és elvileg érkezik egy 128, egy 256 és egy 512 GB-os változat is. A készülék a 7 nm-es technológiával készülő nyolcmagos Kirin 980-as processzort kapja meg. A működéséről a pletykák szerint egy 4200 mAh-s akkumulátor gondoskodik, a készülék por- és cseppálló lesz a hírek szerint rögtön az Android 9.0 Pie oprendszerverzióval érkező készülék.

A keddi eseménnyel kapcsolatban érdekesség, hogy egy szintén nem gyenge Mate 20-verzió is érkezhet, a már a gyártó által is megénekelt Mate 20X.

