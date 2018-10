Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakértők szerint a Benelux államok és Írország lesznek a legnagyobb gazdasági vesztesei a britek kilépésének.","shortLead":"Szakértők szerint a Benelux államok és Írország lesznek a legnagyobb gazdasági vesztesei a britek kilépésének.","id":"20181017_Brexitpatt_egy_evvel_meghosszabitanak_az_atmeneti_idoszakot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e72f54-53c6-44e2-ae5a-f0b2607b7c38","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Brexitpatt_egy_evvel_meghosszabitanak_az_atmeneti_idoszakot","timestamp":"2018. október. 17. 10:29","title":"Brexit-patt: egy évvel meghosszabbítanák az átmeneti időszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d1e13-f394-4ef0-a4ba-433c3cfd12c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 km/óra helyett 145-tel hajtott, a testvére a helyszínen életét vesztette. ","shortLead":"50 km/óra helyett 145-tel hajtott, a testvére a helyszínen életét vesztette. ","id":"20181016_Vademeles_ittas_vezetes_sofor_testver_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d1e13-f394-4ef0-a4ba-433c3cfd12c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377d2457-a233-41bc-8c0f-4915fdbbb815","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Vademeles_ittas_vezetes_sofor_testver_halal","timestamp":"2018. október. 16. 09:45","title":"Vádat emeltek az ittasan száguldozó sofőr ellen, aki testvére halálát okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8974e944-0944-49f6-8544-f6f1d0a74199","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az izraeli férfit emlékmű meggyalázása miatt mondták ki bűnösnek. ","shortLead":"Az izraeli férfit emlékmű meggyalázása miatt mondták ki bűnösnek. ","id":"20181016_Penzbirsagra_iteltek_egy_ferfit_aki_levizelte_az_auschwitzi_aldozatok_emlekmuvet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8974e944-0944-49f6-8544-f6f1d0a74199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce651bd6-f835-46e4-a84a-037385571d69","keywords":null,"link":"/elet/20181016_Penzbirsagra_iteltek_egy_ferfit_aki_levizelte_az_auschwitzi_aldozatok_emlekmuvet","timestamp":"2018. október. 16. 16:01","title":"Pénzbírságra ítéltek egy férfit, aki levizelte az auschwitzi áldozatok emlékművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány vizsgálja egy garanciaalap felállításának lehetőségét, konkrét javaslat még nincs. Az valószínű, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak kell állniuk a feltöltés költségeit. A cél az, hogy ha egy pénztár esetleg bedől, tagjai bizonyos mértékig kártalanítást kapjanak az alapból. ","shortLead":"A kormány vizsgálja egy garanciaalap felállításának lehetőségét, konkrét javaslat még nincs. Az valószínű, hogy...","id":"20181017_Ujabb_koltseget_varrhatnak_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagok_nyakaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d0cfb6-765e-454e-b1a2-a41f3f85c45e","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Ujabb_koltseget_varrhatnak_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagok_nyakaba","timestamp":"2018. október. 17. 14:18","title":"Újabb költséget varrhatnak az önkéntes nyugdíjpénztári tagok nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság két géppel bővíti Stuttgartban működő bázisát, és 17 új vonalon indít járatokat.","shortLead":"A légitársaság két géppel bővíti Stuttgartban működő bázisát, és 17 új vonalon indít járatokat.","id":"20181017_Hamarosan_Budapestre_is_indithat_jaratot_a_Laudamotion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d756732-7c02-417a-b59b-0a14a67b300a","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Hamarosan_Budapestre_is_indithat_jaratot_a_Laudamotion","timestamp":"2018. október. 17. 10:52","title":"Hamarosan Budapestre is indíthat járatot a Laudamotion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android atyjaként is emlegetett Andy Rubin cégénél egy olyan telefont készítenek, amelyet alig kell a kézbe venni, és esetenként akár a felhasználó helyébe is léphet.","shortLead":"Az Android atyjaként is emlegetett Andy Rubin cégénél egy olyan telefont készítenek, amelyet alig kell a kézbe venni...","id":"20181017_essential_hangvezerleses_mesterseges_intelligencia_telefon_andy_rubin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c10394-8c80-42d1-9cd8-1416451a5425","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_essential_hangvezerleses_mesterseges_intelligencia_telefon_andy_rubin","timestamp":"2018. október. 17. 10:03","title":"Nagy dobásra készül az Android atyja: készül a telefon, amely az ön virtuális mása lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f11f12-92f4-4c98-86d3-c25b8ee5ea46","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Hétvégén egészben kijött a magyar HBO nagy dobásának befejező évada. Egy kicsit sem túlzunk, ha azt mondjuk: Miklósiék nagyon rosszul jártak a hőn áhított aranyélettel. A cikkben spoilerek vannak, ha még nem látta az egész évadot, óvatosan olvasson!","shortLead":"Hétvégén egészben kijött a magyar HBO nagy dobásának befejező évada. Egy kicsit sem túlzunk, ha azt mondjuk: Miklósiék...","id":"20181015_Aranyelet_harmadik_evad_HBO_sorozat_Miklosi_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17f11f12-92f4-4c98-86d3-c25b8ee5ea46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bab7b6c-2da0-46d9-bb67-07633feec193","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Aranyelet_harmadik_evad_HBO_sorozat_Miklosi_csalad","timestamp":"2018. október. 15. 20:00","title":"Megnézte az Aranyélet utolsó évadát? És tud már levegőt venni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ba7856-a71f-43ef-b64b-d7ac57667c63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A tűzoltók próbálják lehozni őket, emiatt sem a villamosok, sem az autók nem mehetnek át a hídon.","shortLead":"A tűzoltók próbálják lehozni őket, emiatt sem a villamosok, sem az autók nem mehetnek át a hídon.","id":"20181015_Teljes_szelessegeben_lezartak_a_Szabadsag_hidat_mert_ket_ember_felmaszott_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ba7856-a71f-43ef-b64b-d7ac57667c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11fe09e-a2ee-4fe2-b3e2-15bfcd8375e9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181015_Teljes_szelessegeben_lezartak_a_Szabadsag_hidat_mert_ket_ember_felmaszott_ra","timestamp":"2018. október. 15. 20:44","title":"Teljes szélességében lezárták a Szabadság hidat, mert két ember felmászott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]