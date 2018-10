Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6131a726-d44e-4d0d-81d9-d093bd162237","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Manchild és a 7 Seconds előadója most először koncertezik Magyarországon.","shortLead":"A Manchild és a 7 Seconds előadója most először koncertezik Magyarországon.","id":"20181020_Budapesten_lep_fel_Neneh_Cherry","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6131a726-d44e-4d0d-81d9-d093bd162237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b44453c-808f-4d6e-9141-cc4ad4180795","keywords":null,"link":"/kultura/20181020_Budapesten_lep_fel_Neneh_Cherry","timestamp":"2018. október. 20. 17:30","title":"Budapesten lép fel Neneh Cherry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"4-5000 embernek lett elege egyszerre a nyomorból, bűnből, gyilkosságokból. Felkerekedtek, hogy Hondurasból Mexikón át Amerikába érjenek.\r

\r

","shortLead":"4-5000 embernek lett elege egyszerre a nyomorból, bűnből, gyilkosságokból. Felkerekedtek, hogy Hondurasból Mexikón át...","id":"20181021_Kisvarosnyi_ember_vonul_keresztul_Mexikon_hogy_belepjen_az_USAba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e71eed-e688-415d-9a20-cf873b1e257b","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Kisvarosnyi_ember_vonul_keresztul_Mexikon_hogy_belepjen_az_USAba","timestamp":"2018. október. 21. 18:11","title":"Kisvárosnyi ember vonul keresztül Mexikón, hogy belépjen az USA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3d011c-11e6-4aff-b908-8461bf15e335","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindenki tud ellenállni a kísértésnek.","shortLead":"Nem mindenki tud ellenállni a kísértésnek.","id":"20181020_autos_video_porsche_autoszerviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3d011c-11e6-4aff-b908-8461bf15e335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283d05d3-4338-4f31-8705-ff85758a8505","keywords":null,"link":"/cegauto/20181020_autos_video_porsche_autoszerviz","timestamp":"2018. október. 21. 04:25","title":"Videó: javításra vitt Porschéval száguldozott az autószerelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0583b86e-7828-4985-a6fe-372c4dfe444c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Ha nem nyitott a közönség, a világ legjobb előadása is hidegen hagyja – véli a magát számos műfajban kipróbáló alkotó, a Nézőművészeti Kft. alapító tagja.","shortLead":"Ha nem nyitott a közönség, a világ legjobb előadása is hidegen hagyja – véli a magát számos műfajban kipróbáló...","id":"201837__scherer_peter_szinesz__diszletpakolasrol_skatulyarol__tarsasjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0583b86e-7828-4985-a6fe-372c4dfe444c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43ed29e-8bcb-4ccb-b634-bb9863b19daa","keywords":null,"link":"/kultura/201837__scherer_peter_szinesz__diszletpakolasrol_skatulyarol__tarsasjatek","timestamp":"2018. október. 21. 16:00","title":"Scherer Péter: Számomra a politika túl fájdalmas terep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0256103-319d-4879-b178-e262917ce904","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elindult szombat hajnalban az európai-japán BepiColombo űrszonda a Naphoz legközelebb keringő bolygóhoz, a Merkúrhoz. Az Európai Űrügynökség (ESA) és a Japán Űrügynökség (JAXA) által közösen indított szonda fejlesztésében magyar kutatók is részt vettek.","shortLead":"Elindult szombat hajnalban az európai-japán BepiColombo űrszonda a Naphoz legközelebb keringő bolygóhoz, a Merkúrhoz...","id":"20181021_bepi_colombo_urszonda_merkur_esa_jaxa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0256103-319d-4879-b178-e262917ce904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2649689-f999-4c5e-af95-c20e5ca46363","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_bepi_colombo_urszonda_merkur_esa_jaxa","timestamp":"2018. október. 21. 07:13","title":"Szombat hajnalban elindultunk a Merkúrhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425f098b-8a7d-46d4-9755-d7ce3791b166","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton is csapnivaló a levegőminőség az ország számos pontján.","shortLead":"Szombaton is csapnivaló a levegőminőség az ország számos pontján.","id":"20181020_Tovabbra_is_kifogasolt_a_levego_minosege_majd_az_osszes_nagyvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=425f098b-8a7d-46d4-9755-d7ce3791b166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecdb1b6-74d2-4038-89b8-f8d8c258839a","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Tovabbra_is_kifogasolt_a_levego_minosege_majd_az_osszes_nagyvarosban","timestamp":"2018. október. 20. 13:26","title":"Továbbra is kifogásolt a levegő minősége majd' az összes nagyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0413f4f4-6736-45e8-80a9-d63a8e33ce9a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A cégeknél a munkaidő általában a munkáé, a gyakorlás pedig különleges alkalmakon zajlik, például egy tréningen. De be lehet-e vinni a gyakorlást a mindennapi tevékenységekbe? A kiemelkedő teljesítmények okait 30 éve kutató Anders Ericsson szerint igen.","shortLead":"A cégeknél a munkaidő általában a munkáé, a gyakorlás pedig különleges alkalmakon zajlik, például egy tréningen. De be...","id":"20181021_Hogyan_lehetunk_jobbak_a_munkankban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0413f4f4-6736-45e8-80a9-d63a8e33ce9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a41008-aa65-480c-9db0-bf6fae0e0676","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181021_Hogyan_lehetunk_jobbak_a_munkankban","timestamp":"2018. október. 21. 19:15","title":"Hogyan lehetünk jobbak a munkánkban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbf6749-b977-4b43-a829-434156a5c703","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 5,5 kilós, Holdról származó meteorit a vártnál is magasabb áron, 612 500 dollárért (közel 172 millió forint) cserélt gazdát a bostoni székhelyű RR Auction internetes árverésén.","shortLead":"Egy 5,5 kilós, Holdról származó meteorit a vártnál is magasabb áron, 612 500 dollárért (közel 172 millió forint...","id":"20181021_nwa_11789_meteorit_hold_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fbf6749-b977-4b43-a829-434156a5c703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa71e53-afe1-4556-b929-e5763719d3a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_nwa_11789_meteorit_hold_aukcio","timestamp":"2018. október. 21. 18:03","title":"Valaki 172 millió forintot adott egy 5,5 kilós meteoritért, de nem is csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]