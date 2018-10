Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8232adff-0f6b-481d-a433-1da57fbaebf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent a Szegedi Tudományegyetem Genetikai Tanszékén folyó kutatások eredményeit összegző tanulmány, melynek előzetesen közölt eredményei nagy port kavartak a közéletben.","shortLead":"Megjelent a Szegedi Tudományegyetem Genetikai Tanszékén folyó kutatások eredményeit összegző tanulmány, melynek...","id":"20181021_szte_genetikai_tanszek_magyarok_hun_eredet_tanulmany_ostortenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8232adff-0f6b-481d-a433-1da57fbaebf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55c9a5a-66b1-4207-9fae-9acb1d0bccbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_szte_genetikai_tanszek_magyarok_hun_eredet_tanulmany_ostortenet","timestamp":"2018. október. 21. 18:33","title":"Genetikusok szerint a honfoglalók ősei hunok voltak – megjelent a tanulmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4fc116-9fd2-43df-873f-fafd670145e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb francia termelők összejátszottak, hogy olcsón vegyék a nyersanyagot, aztán az abból készült terméket drágán adják el a fogyasztóknak.","shortLead":"A legnagyobb francia termelők összejátszottak, hogy olcsón vegyék a nyersanyagot, aztán az abból készült terméket...","id":"20181022_Nemcsak_a_nagyagyuknal_van_kartellezes_csuf_bukas_keszul_a_francia_sonkasoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4fc116-9fd2-43df-873f-fafd670145e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dada769-b366-496d-a9e7-bb741dc0a520","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Nemcsak_a_nagyagyuknal_van_kartellezes_csuf_bukas_keszul_a_francia_sonkasoknal","timestamp":"2018. október. 22. 08:11","title":"Nemcsak a nagyágyúknál van kartellezés, csúf bukás készül a francia sonkásoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"Nem kevesebb, hanem több pénzhez juthatnak a színházak, ha a jelenlegi taotámogatási rendszer megszűnik - mondta a hvg.hu-nak L. Simon László. A volt kulturális államtitkár arra a hírre reagált, amely szerint a kormány kivégezheti, diplomatikusabban megszüntetheti előadó-művészetek taotámogatását.","shortLead":"Nem kevesebb, hanem több pénzhez juthatnak a színházak, ha a jelenlegi taotámogatási rendszer megszűnik - mondta...","id":"20181022_A_tao_megszunhet_a_szinhazak_tamogatasa_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62f0af6-f5d8-4039-b7ea-bd456acd5e97","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_A_tao_megszunhet_a_szinhazak_tamogatasa_nem","timestamp":"2018. október. 22. 14:06","title":"L. Simon László: Több pénzt kaphatnak a színházak, ha megszűnik a kultúrtao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már fertőtlenítve, benyugtatózva a műtőasztalon feküdt az elbocsátott szívsebész betege, mikor szóltak neki, hogy elmarad a beavatkozás. Az ATV Heti Napló című műsorában arcának vállalása nélkül megszólaló beteg zárójelentésére azt írták: „technikai okból” nem műtötték meg.","shortLead":"Már fertőtlenítve, benyugtatózva a műtőasztalon feküdt az elbocsátott szívsebész betege, mikor szóltak neki...","id":"20181022_Embertelen_eljaras_mar_a_mutoasztalon_fekudt_az_elbocsatott_szivsebesz_betege_mikor_lefujtak_az_operaciot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102ac0d8-7a81-44ab-90e3-1629a4fe055d","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Embertelen_eljaras_mar_a_mutoasztalon_fekudt_az_elbocsatott_szivsebesz_betege_mikor_lefujtak_az_operaciot","timestamp":"2018. október. 22. 12:57","title":"Embertelen húzás: már az asztalon feküdt az elbocsátott szívsebész betege, mikor lefújták a műtétjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba57deeb-d5ef-41da-86e1-e9e88461e0b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak itthon is komoly érdekességek autós szempontból, elég csak erre a Mercedes-Maybach csordára rápillantani. Válogatás a hét legolvasottabb anyagaiból. ","shortLead":"Vannak itthon is komoly érdekességek autós szempontból, elég csak erre a Mercedes-Maybach csordára rápillantani...","id":"20181021_Tolatoradar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba57deeb-d5ef-41da-86e1-e9e88461e0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5535ff5b-c27e-4428-aa42-fa825683f9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Tolatoradar","timestamp":"2018. október. 21. 12:52","title":"Tolatóradar: 500 millió forintnyi Maybachba botlottunk egy pesti tisztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7af044b-ee40-4092-85e8-7db9db5b0f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövő év elején megjelenő Galaxy S10-zel kapcsolatos eddigi értesüléseket fogta össze egy újabb koncepcióvideóban a Concept Creator csapata.","shortLead":"A jövő év elején megjelenő Galaxy S10-zel kapcsolatos eddigi értesüléseket fogta össze egy újabb koncepcióvideóban...","id":"20181022_samsung_galaxy_s10_koncepciovideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7af044b-ee40-4092-85e8-7db9db5b0f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e93fde-0e3e-4ee2-979a-c19de21bc70d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181022_samsung_galaxy_s10_koncepciovideo","timestamp":"2018. október. 22. 08:03","title":"Tényleg szép lehet majd: újabb koncepcióvideó a Samsung Galaxy S10-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f90c4d-52cd-4d87-85e0-3a747ac54229","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 56-os forradalom évében készült néhány igen érdekes autó, van amelyik egészen parányi, és van amelyik hamisítatlan sportos luxusmodell, amiből igen kevés példány készült.","shortLead":"Az 56-os forradalom évében készült néhány igen érdekes autó, van amelyik egészen parányi, és van amelyik hamisítatlan...","id":"20181023_1956_negykerekui_buborekauto_trabantelod_es_egy_szinte_nem_is_letezo_bmw_oldtimer_veteran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7f90c4d-52cd-4d87-85e0-3a747ac54229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9bd980-22cc-4ea9-85ba-e9c99e9462a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_1956_negykerekui_buborekauto_trabantelod_es_egy_szinte_nem_is_letezo_bmw_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. október. 23. 06:41","title":"1956 négykerekűi: buborékautó, Trabant-előd és egy szinte nem is létező BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az 1956-os forradalom ünnepén mindig előkerülnek a díszszázadok, a történelmi fegyverek. Ha kicsit a díszletek mögé nézünk, kiderül, hogy a helyzet nem lehetne kínosabb: a Magyar Honvédség fegyvereinek jó része még mindig szovjet technika, amelynek lecserélésére nincs pénz. Ezeket az oroszok újítják fel, és ők is képzik ki használatukra a magyarokat. Ami a 3-as metrónál is kellemetlen, az a honvédségnél egyenesen biztonsági kockázat lehet.","shortLead":"Az 1956-os forradalom ünnepén mindig előkerülnek a díszszázadok, a történelmi fegyverek. Ha kicsit a díszletek mögé...","id":"20181023_Bajban_a_hadero_Orban_kenytelen_szolni_hogy_az_orosz_katonak_jojjenek_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c788fcd5-14f6-4e29-8586-d91f9ab15242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af41a1e7-ad63-456e-87ff-d5915610f744","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Bajban_a_hadero_Orban_kenytelen_szolni_hogy_az_orosz_katonak_jojjenek_vissza","timestamp":"2018. október. 23. 10:20","title":"Bajban a haderő: Orbán lassan kénytelen szólni, hogy az orosz katonák jöjjenek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]