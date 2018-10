Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f56001a-fca8-4f36-b89a-0232798a21ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terézvárosi rendőrök elfogták azt a férfit, aki három idős asszonyt tévesztett meg, és több százezer forintot csalt ki tőlük.","shortLead":"A terézvárosi rendőrök elfogták azt a férfit, aki három idős asszonyt tévesztett meg, és több százezer forintot csalt...","id":"20181025_gazszerelo_csalo_budapesti_idos_nok_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f56001a-fca8-4f36-b89a-0232798a21ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52e7ca6-a614-401e-b383-5e9e05158328","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_gazszerelo_csalo_budapesti_idos_nok_rendorseg","timestamp":"2018. október. 25. 10:23","title":"Gázszerelőnek adta ki magát, idősektől csalt ki százezreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6798fc54-8d17-4f0c-bca0-0b0eca923558","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csalások miatt törölné el ezt a támogatási formát a kormány, azonban a valódi művészeti tevékenységet folytató színházak és független társulatok nagy bajba kerülhetnek.","shortLead":"A csalások miatt törölné el ezt a támogatási formát a kormány, azonban a valódi művészeti tevékenységet folytató...","id":"20181024_Mate_Gabor_ha_elveszik_a_taot_bezarhat_a_Kamra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6798fc54-8d17-4f0c-bca0-0b0eca923558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bbade48-d592-43a7-a132-f520d0534a67","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_Mate_Gabor_ha_elveszik_a_taot_bezarhat_a_Kamra","timestamp":"2018. október. 24. 10:54","title":"Máté Gábor: Ha elveszik a taót, bezárhat a Kamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"„Fent” botrányosan sokat keresnek, miközben „lent” minden hatodik francia szociális bérlakásban él.","shortLead":"„Fent” botrányosan sokat keresnek, miközben „lent” minden hatodik francia szociális bérlakásban él.","id":"20181025_Macronnak_nem_Orban_a_mumusa_hanem_valami_egeszen_mas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc23019c-1f7e-4f6c-920f-a236a309a3a6","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Macronnak_nem_Orban_a_mumusa_hanem_valami_egeszen_mas","timestamp":"2018. október. 25. 14:13","title":"Macronnak nem Orbán a mumusa, hanem valami egészen más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyi lakástulajdonosok és a kiadásban gondolkodók számára is hasznos lehet az összeállítás.","shortLead":"A helyi lakástulajdonosok és a kiadásban gondolkodók számára is hasznos lehet az összeállítás.","id":"20181025_Ha_befektetesnek_venne_lakast_nezze_meg_ezt_a_terkepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff36ff1-e898-4b22-ac95-60eb4f98d606","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Ha_befektetesnek_venne_lakast_nezze_meg_ezt_a_terkepet","timestamp":"2018. október. 25. 12:13","title":"Ha befektetésnek venne lakást, nézze meg ezt a térképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcfe392-d8f6-4707-a5a4-2f37a0f38d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gunnar Hökmark svéd EP-képviselő szerint az ügy finoman szólva is kínos.","shortLead":"Gunnar Hökmark svéd EP-képviselő szerint az ügy finoman szólva is kínos.","id":"20181025_Vizsgalatot_kovetel_egy_sved_kepviselo_amiert_EUs_penzbol_vett_buszokkal_vittek_az_Orbanszimpatizansokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afcfe392-d8f6-4707-a5a4-2f37a0f38d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8461fe59-9b07-4305-9331-ae32b12033df","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Vizsgalatot_kovetel_egy_sved_kepviselo_amiert_EUs_penzbol_vett_buszokkal_vittek_az_Orbanszimpatizansokat","timestamp":"2018. október. 25. 09:41","title":"Kivizsgáltatnák, miért EU-s pénzből vett buszokkal vitték az Orbán-szimpatizánsokat Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9213a43-fc7e-4593-94f6-e53aefa75252","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A csok bővítésével a kormány egy a kedvezményes áfánál sokkal rugalmasabb lakáspolitikai eszköz mellett döntött. Az építőipar némi levegőhöz jut, de a kétgyerekesek könnyített hitelfelvétele még nem oldja meg az ágazat problémáit.","shortLead":"A csok bővítésével a kormány egy a kedvezményes áfánál sokkal rugalmasabb lakáspolitikai eszköz mellett döntött...","id":"20181025_Szarnyakat_ad_a_kormany_a_csoknak_mar_csak_a_landolas_ketseges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9213a43-fc7e-4593-94f6-e53aefa75252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07b76ff-51d8-4e74-82cf-e0edb1515945","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Szarnyakat_ad_a_kormany_a_csoknak_mar_csak_a_landolas_ketseges","timestamp":"2018. október. 25. 13:35","title":"Szárnyakat ad a kormány a csoknak, már csak a landolás kétséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt művésze, Basky nem pihen, alkot.","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt művésze, Basky nem pihen, alkot.","id":"20181024_Japanban_is_megjelent_a_kisvonaton_utazo_Orban__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3926c3-fe59-4f08-a380-fc8cd4aafddf","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Japanban_is_megjelent_a_kisvonaton_utazo_Orban__fotok","timestamp":"2018. október. 24. 13:34","title":"Japánban is megjelent a kisvonaton utazó Orbán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861c9b35-f64e-4485-8656-f7fd7cfd51ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Egy kékestetői webkamera kevéssel 13 óra előtt megörökítették az idei szezon első hópelyheit.","shortLead":"Egy kékestetői webkamera kevéssel 13 óra előtt megörökítették az idei szezon első hópelyheit.","id":"20181024_Kekesteton_havazott__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=861c9b35-f64e-4485-8656-f7fd7cfd51ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb50a17-31cd-49b6-b265-3e53b0fb4da7","keywords":null,"link":"/idojaras/20181024_Kekesteton_havazott__video","timestamp":"2018. október. 24. 15:13","title":"Kékestetőn havazott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]