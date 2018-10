Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24788a14-21e0-4774-90e4-9389b8818f97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hét legolvasottabb anyagait szedtük össze az autó rovatból. ","shortLead":"A hét legolvasottabb anyagait szedtük össze az autó rovatból. ","id":"20181028_Tolatoradar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24788a14-21e0-4774-90e4-9389b8818f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5eced96-3f25-47e8-9457-a914bf7e00ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20181028_Tolatoradar","timestamp":"2018. október. 28. 12:21","title":"Tolatóradar: Komoly tűzveszély miatt 1,6 millió BMW-t kell szervizbe vinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dél-Békés országgyűlési képviselője feszülten figyelt a hétfői szavazáskor, így azt is látni, milyen arcot vágott, mikor képviselőtársai meghozták döntésüket. ","shortLead":"Dél-Békés országgyűlési képviselője feszülten figyelt a hétfői szavazáskor, így azt is látni, milyen arcot vágott...","id":"20181029_Video_Simonka_nem_volt_tul_boldog_hogy_kiadta_ot_az_Orszaggyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa25e52-7673-4ea7-bf09-b9f1ce234254","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Video_Simonka_nem_volt_tul_boldog_hogy_kiadta_ot_az_Orszaggyules","timestamp":"2018. október. 29. 14:55","title":"Videó: Simonka nem volt túl boldog, hogy kiadta őt az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d569bb65-0293-400d-983f-dd613bab08ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarországon tapasztalható gyűlöletről ír a New York Times, a darab csak az apropó.","shortLead":"A Magyarországon tapasztalható gyűlöletről ír a New York Times, a darab csak az apropó.","id":"20181028_Mit_tennel_ha_eltunnenek_a_zsidok__magyar_darabrol_ir_a_NewYork_Times","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d569bb65-0293-400d-983f-dd613bab08ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cc9785-8c53-49fb-8d72-7af86be5107d","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Mit_tennel_ha_eltunnenek_a_zsidok__magyar_darabrol_ir_a_NewYork_Times","timestamp":"2018. október. 28. 16:09","title":"\"Mit tennél, ha eltűnnének a zsidók?\" - egy darabon keresztül ír Magyarországról a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3820aa62-0835-4cef-9ae4-74a9daf93931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament hétfői plenáris ülésén felszólalt a DK-s Gréczy Zsolt. A téma a kulturális élet támogatása volt, aminek a végén a politikus eljutott oda, hogy a Fidesz-kormány bolsevik.","shortLead":"A parlament hétfői plenáris ülésén felszólalt a DK-s Gréczy Zsolt. A téma a kulturális élet támogatása volt, aminek...","id":"20181029_DK_A_Magyar_Idok_egy_naci_szellemisegu_organum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3820aa62-0835-4cef-9ae4-74a9daf93931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb06ed4-86d2-4cac-a996-75c6b80c1133","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_DK_A_Magyar_Idok_egy_naci_szellemisegu_organum","timestamp":"2018. október. 29. 16:12","title":"DK: A Magyar Idők egy náci szellemiségű orgánum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8a3f07-b2d8-4f69-9d1f-a9ba7b7d7c1a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Címét megvédve ötödször lett Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája, aki a vasárnapi Mexikói Nagydíjon negyedikként ért célba, és két futammal az idény vége előtt behozhatatlan előnyre tett szert az összetett pontversenyben.","shortLead":"Címét megvédve ötödször lett Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája, aki a vasárnapi Mexikói...","id":"20181028_Verstappen_nyert_de_Hamilton_otodszor_is_vilagbajnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a8a3f07-b2d8-4f69-9d1f-a9ba7b7d7c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83da4719-9a5b-40bd-a86d-8121ba5b3504","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Verstappen_nyert_de_Hamilton_otodszor_is_vilagbajnok","timestamp":"2018. október. 28. 22:07","title":"Verstappen nyert, de Hamilton ötödször is világbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyílt levelet tettek közzé, amelyben azt írják: addig nem látják szívesen az elnököt a városban, amíg kategorikusan el nem határolódik a fehér nacionalizmustól.","shortLead":"Nyílt levelet tettek közzé, amelyben azt írják: addig nem látják szívesen az elnököt a városban, amíg kategorikusan el...","id":"20181029_Zsido_vezetok_szerint_Trump_politikajanak_kovetkezmenye_a_pittsburghi_zsinagogaban_tortent_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fb69ff-212c-48b5-8a94-4251c9a6d043","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Zsido_vezetok_szerint_Trump_politikajanak_kovetkezmenye_a_pittsburghi_zsinagogaban_tortent_tamadas","timestamp":"2018. október. 29. 12:30","title":"Pittsburghi zsidók Trumpot és politikáját bírálják a zsinagógában történt támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony végre kiadta a hivatalos listát, így pontosan tudni, milyen játékokra számíthatnak a vásárlók a cég hőskori konzoljának újrakiadott verziójánál. ","shortLead":"A Sony végre kiadta a hivatalos listát, így pontosan tudni, milyen játékokra számíthatnak a vásárlók a cég hőskori...","id":"20181029_sony_playstation_classic_konzol_jatek_grand_theft_auto_tekken_metal_gear_solid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a83ffe-0bcd-4ed7-91b4-6738df00e9ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_sony_playstation_classic_konzol_jatek_grand_theft_auto_tekken_metal_gear_solid","timestamp":"2018. október. 29. 21:03","title":"Csábító felhozatal: ezek a játékok lesznek elérhetők a PlayStation Classicon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011c7aab-ddf5-4b3c-8f1e-ff133e3781e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus kiadatását kérte Polt Péter legfőbb ügyész, első körben a Mentelmi bizottság dönt róla. ","shortLead":"A fideszes politikus kiadatását kérte Polt Péter legfőbb ügyész, első körben a Mentelmi bizottság dönt róla. ","id":"20181028_Hetfon_delben_dol_el_Simonka_sorsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=011c7aab-ddf5-4b3c-8f1e-ff133e3781e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a55ff8-ea02-45f6-9bc1-082b3ab1a27f","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Hetfon_delben_dol_el_Simonka_sorsa","timestamp":"2018. október. 28. 13:26","title":"Hétfőn délben dől el Simonka sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]