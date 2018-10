Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Airportal információja szerint Budapesten szakította meg útját az Austrian Airlines OS 656 számú, Kisinyov - Bécs járata szombaton délután egy utas rosszulléte miatt.","shortLead":"Az Airportal információja szerint Budapesten szakította meg útját az Austrian Airlines OS 656 számú, Kisinyov - Bécs...","id":"20181027_Liszt_Ferenc_Nemzetkozi_Repuloter_kenyszerleszallas_rosszullet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad990ea8-eae4-46a5-8e25-0092933b3809","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Liszt_Ferenc_Nemzetkozi_Repuloter_kenyszerleszallas_rosszullet","timestamp":"2018. október. 27. 20:15","title":"Kényszerleszállást hajtottak végre Ferihegyen, meghalt egy kisgyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca464e8-80f4-4693-bdf3-7cdc29a2357d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Több százezer ember lakhelyén állt le a szemétszállítás hétfőn reggel. Van, ahol az önkormányzat tárgyal a megoldásról, máshol csak abban bíznak, hogy majd segít az állam. Körbenéztünk azokon a településeken, ahol hétfőre várták volna a kukásautót.","shortLead":"Több százezer ember lakhelyén állt le a szemétszállítás hétfőn reggel. Van, ahol az önkormányzat tárgyal a megoldásról...","id":"20181029_szemetes_hulladek_szemetszallitas_kuka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aca464e8-80f4-4693-bdf3-7cdc29a2357d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86994f58-a932-4608-9ece-9ae117492d31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_szemetes_hulladek_szemetszallitas_kuka","timestamp":"2018. október. 29. 13:30","title":"Szemétbajok: a polgármesteri hivatal elé is kitették a kukát, aztán reménykednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Zöldek és az SPD majdhogynem ugyanannyi voksot kapott, a CDU eddigi partnerével, a Zöldekkel alakít majd tartományi kormányt. ","shortLead":"A Zöldek és az SPD majdhogynem ugyanannyi voksot kapott, a CDU eddigi partnerével, a Zöldekkel alakít majd tartományi...","id":"20181029_Vegleges_gyengen_de_azert_a_CDU_nyerte_a_hesseni_valasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b32a12-377f-4800-953a-7db604d76559","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Vegleges_gyengen_de_azert_a_CDU_nyerte_a_hesseni_valasztast","timestamp":"2018. október. 29. 08:33","title":"Végleges: gyengén, de azért a CDU nyerte a hesseni választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903332f5-7953-4f59-baa0-ab4872adc8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181029_Vajna_Timea_macskareptetes_szulinapra_mem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=903332f5-7953-4f59-baa0-ab4872adc8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908aa918-9e4a-4c1a-94ea-938e432ae270","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Vajna_Timea_macskareptetes_szulinapra_mem","timestamp":"2018. október. 29. 10:32","title":"És ön mivel viszi a cicát állatorvoshoz? – Itt a családanya verzió Vajna Tímea macskareptetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2a780d-7e2b-4bdd-896f-24daa01930f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Valószínűleg egész életében nem kapott más jegyet, mint ötöst, nem csoda, hogy Putyin elnök is bízott benne, és nem is csalódott. ","shortLead":"Valószínűleg egész életében nem kapott más jegyet, mint ötöst, nem csoda, hogy Putyin elnök is bízott benne, és nem is...","id":"201835_elvira_nabiullina_vaslady_azorosz_jegybank_elen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f2a780d-7e2b-4bdd-896f-24daa01930f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70de16b6-4057-417a-ba41-2996e05193f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835_elvira_nabiullina_vaslady_azorosz_jegybank_elen","timestamp":"2018. október. 28. 08:00","title":"Elvira Nabiullina: vaslady az orosz jegybank élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097db1c3-28bd-475e-854e-af66c4547702","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Arra kérik a gyárakat, finanszírozzák a régi, büdös autók lecserélését.","shortLead":"Arra kérik a gyárakat, finanszírozzák a régi, büdös autók lecserélését.","id":"20181028_A_francia_kormany_az_autogyarakkal_fizettetne_a_modellvaltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=097db1c3-28bd-475e-854e-af66c4547702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80065966-b5f5-437b-84e0-7a30c4dcc037","keywords":null,"link":"/cegauto/20181028_A_francia_kormany_az_autogyarakkal_fizettetne_a_modellvaltast","timestamp":"2018. október. 28. 15:53","title":"A francia kormány az autógyárakkal fizettetné a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akartak valós kárt okozni egymásnak a magyarok és az oroszok, miközben a felszínen látványos volt a keménykedés – állítja a Direkt36.","shortLead":"Nem akartak valós kárt okozni egymásnak a magyarok és az oroszok, miközben a felszínen látványos volt a keménykedés –...","id":"20181029_Csak_szinjatek_volt_az_oroszmagyar_kemenykedes_a_Szkripalbotranyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828d9a42-ad0f-480a-a376-45af0e321042","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Csak_szinjatek_volt_az_oroszmagyar_kemenykedes_a_Szkripalbotranyban","timestamp":"2018. október. 29. 08:25","title":"Csak színjáték volt az orosz-magyar keménykedés a Szkripal-botrányban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8708641f-b982-40e2-ab40-bc4765c3bb47","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat fogta magát, és beugrált a vízbe, a hullámok azonban egyre beljebb sodorták, saját erejéből már nem tudott menekülni.","shortLead":"Az állat fogta magát, és beugrált a vízbe, a hullámok azonban egyre beljebb sodorták, saját erejéből már nem tudott...","id":"20181029_Fuldoklo_kengurut_mentettek_ki_az_oceanbol_ausztral_rendorok__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8708641f-b982-40e2-ab40-bc4765c3bb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9031684f-1d8e-4b80-8651-04553b1fcbef","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Fuldoklo_kengurut_mentettek_ki_az_oceanbol_ausztral_rendorok__video","timestamp":"2018. október. 29. 11:45","title":"Fuldokló kengurut mentettek ki az óceánból ausztrál rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]