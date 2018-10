Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"190a29f6-a7be-400a-ab09-87594d70534d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 48 éves férfi engedély nélkül távozott budapesti tartózkodási helyéről.","shortLead":"A 48 éves férfi engedély nélkül távozott budapesti tartózkodási helyéről.","id":"20181030_szokott_foglyot_keres_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=190a29f6-a7be-400a-ab09-87594d70534d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d289aa5-02f0-4c61-a481-e5756952f136","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_szokott_foglyot_keres_a_rendorseg","timestamp":"2018. október. 30. 17:18","title":"Újabb szökött foglyot keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe12fdb-7a96-4fe5-afad-ac90ca1e4810","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kár 64 milliós.","shortLead":"A kár 64 milliós.","id":"20181030_2500_vedett_madar_tetemevel_bukott_le_egy_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fe12fdb-7a96-4fe5-afad-ac90ca1e4810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68185be7-edf2-4dd3-8554-d7a30ebfef96","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_2500_vedett_madar_tetemevel_bukott_le_egy_sofor","timestamp":"2018. október. 30. 13:30","title":"2500 védett madár tetemével bukott le egy sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Küszöbön áll a vádemelés Czeglédy Csaba ellen, ő viszont pótmagánvádat terjesztett elő az ügyében eljáró csoportvezető ügyész, Szanka Ferenc ellen. Az előzetes letartóztatásban lévő baloldali politikus hivatali visszaéléssel vádolja az ügyészt, amiért szerinte fontos bizonyítékok elhallgatásával érte el, hogy börtönben tartsák.","shortLead":"Küszöbön áll a vádemelés Czeglédy Csaba ellen, ő viszont pótmagánvádat terjesztett elő az ügyében eljáró csoportvezető...","id":"20181030_Czegledy_ellentamadasba_lendul_megvadolta_az_ugyeszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e592c4-5626-4604-a70a-1692abcb0fee","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Czegledy_ellentamadasba_lendul_megvadolta_az_ugyeszt","timestamp":"2018. október. 30. 06:00","title":"Czeglédy Csaba visszatámad: megvádolta az ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Megkapták az intézménytől a fizetésüket, közben saját vállalkozásukkal számláztak le olyan hatósági kirendeléseket, amelyeket főmunkaidőben kellett volna elvégezniük.","shortLead":"Megkapták az intézménytől a fizetésüket, közben saját vállalkozásukkal számláztak le olyan hatósági kirendeléseket...","id":"20181031_Tobb_szaz_milliot_sibolhattak_el_az_igazsagugyi_orvosszakertok_az_elnokuk_is_erintett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31870bb1-8bf1-4420-af28-2098db9b169e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181031_Tobb_szaz_milliot_sibolhattak_el_az_igazsagugyi_orvosszakertok_az_elnokuk_is_erintett","timestamp":"2018. október. 31. 09:28","title":"Több száz milliót síbolhattak el az igazságügyi orvosszakértők, az elnökük is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig használt OE-LEM lajstromjelű osztrák magángép helyett most egy cseh magángép vihette Orbán Viktort Görögországba a Vidi meccsére.","shortLead":"Az eddig használt OE-LEM lajstromjelű osztrák magángép helyett most egy cseh magángép vihette Orbán Viktort...","id":"20181030_Cseh_maganrepulovel_utazhatott_a_Vidi_meccsere_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cebac6f-3e9c-456b-a386-9ccaacf05385","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Cseh_maganrepulovel_utazhatott_a_Vidi_meccsere_Orban","timestamp":"2018. október. 30. 09:24","title":"Cseh magánrepülővel utazhatott a Vidi meccsére Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5c331-fd15-4d01-8439-463af1260dbf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Huszonöt éve, 1993. október 31-én halt meg Federico Fellini, az olasz filmművészet egyik legsajátosabb egyénisége, aki a rá záporozó szakmai díjak ellenére is azt tartotta a legnagyobb elismerésnek, ha rendező-festőnek nevezték.","shortLead":"Huszonöt éve, 1993. október 31-én halt meg Federico Fellini, az olasz filmművészet egyik legsajátosabb egyénisége, aki...","id":"20181031_25_eve_halt_meg_Federico_Fellini_az_Edes_elet_rendezoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5c331-fd15-4d01-8439-463af1260dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc5a0db-6215-4c09-9a27-086efbd443aa","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_25_eve_halt_meg_Federico_Fellini_az_Edes_elet_rendezoje","timestamp":"2018. október. 31. 10:20","title":"Aki megmutatta, hogy az édes élet émelyítő is lehet – 25 éve halt meg Fellini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök megint nevetgélve-vicceskedve válaszolt az egyetem – kezében lévő – sorsáról. ","shortLead":"A miniszterelnök megint nevetgélve-vicceskedve válaszolt az egyetem – kezében lévő – sorsáról. ","id":"20181029_Orban_nem_tud_nem_cinikus_valaszt_adni_a_CEU_ugyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340c1f91-6f51-49c1-9634-530c75289694","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_nem_tud_nem_cinikus_valaszt_adni_a_CEU_ugyere","timestamp":"2018. október. 29. 17:05","title":"Orbán nem tud nem cinikus választ adni a CEU ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9500cd3-975f-4cf5-9a95-10d45d916d2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi beismerte bűnösségét. Ennyi gyilkosságot a II. világháború óta senki sem követett el Németországban. ","shortLead":"A férfi beismerte bűnösségét. Ennyi gyilkosságot a II. világháború óta senki sem követett el Németországban. ","id":"20181030_nemet_apolo_niels_hogel_sorozatgyilkossag_paciens_eletfogytiglan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9500cd3-975f-4cf5-9a95-10d45d916d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47edd63a-96de-4086-861e-97dd0babbeac","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_nemet_apolo_niels_hogel_sorozatgyilkossag_paciens_eletfogytiglan","timestamp":"2018. október. 30. 15:43","title":"Több mint 100 emberrel végzett egy német ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]