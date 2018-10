Már megint a kínaiak: 5 éven át lopták a titkokat az amerikai repülőgépgyártóktól

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68afa228-e1b6-4619-b995-6123977892d5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pavlo Klimkin több országgal is egyeztetne erről, Oroszország esetében viszont a politikus szerint szó sem lehet ilyesmiről.","shortLead":"Pavlo Klimkin több országgal is egyeztetne erről, Oroszország esetében viszont a politikus szerint szó sem lehet...","id":"20181030_Tarsadalmi_vitat_kezdene_a_kettos_allampolgarsag_engedelyezeserol_az_ukran_kulugyminiszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68afa228-e1b6-4619-b995-6123977892d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e12de87-1f04-42c4-9900-f523cef4e84e","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Tarsadalmi_vitat_kezdene_a_kettos_allampolgarsag_engedelyezeserol_az_ukran_kulugyminiszter","timestamp":"2018. október. 30. 14:52","title":"Társadalmi vitát kezdene a kettős állampolgárság engedélyezéséről az ukrán külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés eldöntötte: most megszűnnek a veszteséges kereskedelmi cégek elleni adóellenőrzési eljárások, de a jövőben újra indulnak.","shortLead":"Az Országgyűlés eldöntötte: most megszűnnek a veszteséges kereskedelmi cégek elleni adóellenőrzési eljárások, de...","id":"20181030_Csak_reszben_menekulnek_meg_a_veszteseges_kereskedelmi_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652c363b-5181-4abf-9ef1-e5be79e015b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Csak_reszben_menekulnek_meg_a_veszteseges_kereskedelmi_cegek","timestamp":"2018. október. 30. 10:50","title":"Csak részben menekülnek meg a veszteséges kereskedelmi cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Eddig az énekes Selena Gomeznek volt a legtöbb követője, de a portugál focista előzött.","shortLead":"Eddig az énekes Selena Gomeznek volt a legtöbb követője, de a portugál focista előzött.","id":"20181030_cristiano_ronaldo_selena_gomez_instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a54d5860-fa0d-4288-abf8-af9d142b2a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8187ef09-7666-4fd0-90ae-390c8c3821c2","keywords":null,"link":"/sport/20181030_cristiano_ronaldo_selena_gomez_instagram","timestamp":"2018. október. 30. 17:58","title":"Cristiano Ronaldo lett az Instagram királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Október 31-ig lehet a készpénzes vásárlások során a régi, 2017 előtt kibocsátott 1000 forintos bankjegyekkel fizetni, október utolsó napján a Magyar Nemzeti Bank bevonja őket a forgalomból.","shortLead":"Október 31-ig lehet a készpénzes vásárlások során a régi, 2017 előtt kibocsátott 1000 forintos bankjegyekkel fizetni...","id":"20181030_regi_ezer_forintos_bankjegy_nemzeti_bank_jegybank_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3c23eb-d548-42c7-bb68-8dc5a7295517","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_regi_ezer_forintos_bankjegy_nemzeti_bank_jegybank_figyelmeztetes","timestamp":"2018. október. 30. 13:44","title":"Szórja ki a régi ezreseit: holnap fizethet velük utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f9bf45-a32d-447e-9c69-d917cb26d6d7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Felülmúlta az elemzői várakozásokat a Richter által kifejlesztett cariprazine értékesítése.","shortLead":"Felülmúlta az elemzői várakozásokat a Richter által kifejlesztett cariprazine értékesítése.","id":"20181030_Itthon_300_forint_a_Richter_csodagyogyszere_mely_az_USAbol_tobbmilliardos_bevetelt_hozott_ossze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4f9bf45-a32d-447e-9c69-d917cb26d6d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcffb2e-85ad-4f95-8552-67911c47f1a3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Itthon_300_forint_a_Richter_csodagyogyszere_mely_az_USAbol_tobbmilliardos_bevetelt_hozott_ossze","timestamp":"2018. október. 30. 14:01","title":"Itthon 300 forint a Richter csodagyógyszere, mely az USA-ból többmilliárdos bevételt hozott össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c02f0c-4679-46b6-81e9-3111ce660e8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem mindig volt ennyire szilárdan elutasító az álláspontja a kormánynak a boltzárral szemben, mint amilyet a most kiadott közleményükben megfogalmaztak.","shortLead":"Nem mindig volt ennyire szilárdan elutasító az álláspontja a kormánynak a boltzárral szemben, mint amilyet a most...","id":"20181030_Kormany_a_vasarnapi_boltzar_ugye_le_van_zarva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49c02f0c-4679-46b6-81e9-3111ce660e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009b5c7e-23cb-4594-9996-6b07d5ce9725","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Kormany_a_vasarnapi_boltzar_ugye_le_van_zarva","timestamp":"2018. október. 30. 12:53","title":"Kormány: A vasárnapi boltzár ügye le van zárva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Durva vihar tombolt hétfőn Olaszországban, a tornádó, és a következtében kidőlt fák összesen 6 ember halálát okozták.","shortLead":"Durva vihar tombolt hétfőn Olaszországban, a tornádó, és a következtében kidőlt fák összesen 6 ember halálát okozták.","id":"20181030_Mar_hatan_meghaltak_Olaszorszagban_a_heves_viharok_aradasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd76c9e8-a822-4602-b18a-3ecbdcaf4de6","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Mar_hatan_meghaltak_Olaszorszagban_a_heves_viharok_aradasok_miatt","timestamp":"2018. október. 30. 05:34","title":"Már hatan meghaltak Olaszországban a heves viharok, áradások miatt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a100938-07f4-49aa-9ed1-d135987a64e7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csaknem 10 milliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat a kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatására. A cégeket munkahelyi bölcsődék kialakítására biztatnák.","shortLead":"Csaknem 10 milliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat a kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének...","id":"20181031_Munkahelyi_bolcsikben_bizik_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a100938-07f4-49aa-9ed1-d135987a64e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df250c9-320d-418c-a8f1-869b9d078909","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181031_Munkahelyi_bolcsikben_bizik_a_kormany","timestamp":"2018. október. 31. 10:14","title":"Munkahelyi bölcsikben bízik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]