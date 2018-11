Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89c7a591-8877-47bb-a980-47bea3d9f3bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mentőhelikopter érkezik a karambolhoz, le kellett zárni az autóutat.","shortLead":"Mentőhelikopter érkezik a karambolhoz, le kellett zárni az autóutat.","id":"20181101_Halalos_baleset_miatt_lezartak_az_M2es_utat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89c7a591-8877-47bb-a980-47bea3d9f3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd72483-1657-42f9-92ca-a92066f05316","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Halalos_baleset_miatt_lezartak_az_M2es_utat","timestamp":"2018. november. 01. 15:54","title":"Halálos baleset miatt lezárták az M2-es utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A régi ezer forintosok 19 százalékát még nem cserélték le. Aki nem emlékbe akarja eltenni, az már csak bankban vagy postán válthatja be.","shortLead":"A régi ezer forintosok 19 százalékát még nem cserélték le. Aki nem emlékbe akarja eltenni, az már csak bankban vagy...","id":"20181101_Ne_probaljon_mostantol_regi_ezressel_fizetni_mar_nem_fogadjak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c791a8-0faa-4ed0-aea5-41966f8daee2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_Ne_probaljon_mostantol_regi_ezressel_fizetni_mar_nem_fogadjak_el","timestamp":"2018. november. 01. 08:20","title":"Ne próbáljon mostantól régi ezressel fizetni, már nem fogadják el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Szegénynek lenni nem bűn, hanem állapot.”","shortLead":"„Szegénynek lenni nem bűn, hanem állapot.”","id":"20181031_Buntetes_helyett_segitseget_kellene_nyujtani__roma_erdekvedok_is_tiltakoznak_a_hajlektalantorveny_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd151ed9-6410-4af8-959e-0d45054c49d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Buntetes_helyett_segitseget_kellene_nyujtani__roma_erdekvedok_is_tiltakoznak_a_hajlektalantorveny_ellen","timestamp":"2018. október. 31. 19:32","title":"Büntetés helyett segítséget kellene nyújtani – roma érdekvédők is tiltakoznak a hajléktalantörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A tengerben kutató búvárok a felszínre hozták a Lion Air légitársaság gépének fekete dobozát. A búvárok látták a gép törzsét is.","shortLead":"A tengerben kutató búvárok a felszínre hozták a Lion Air légitársaság gépének fekete dobozát. A búvárok látták a gép...","id":"20181101_Megtalaltak_a_lezuhant_indonez_repulo_fekete_dobozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d329f5-8d5a-450f-ac58-664b5392d9c0","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Megtalaltak_a_lezuhant_indonez_repulo_fekete_dobozat","timestamp":"2018. november. 01. 08:13","title":"Megtalálták a lezuhant indonéz repülő fekete dobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8303cf1-118c-406b-9a50-84b5bc00e052","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Marco Börries már letett ezt-azt az asztalra, de lehet, hogy élete nagy dobása még csak most jön.","shortLead":"Marco Börries már letett ezt-azt az asztalra, de lehet, hogy élete nagy dobása még csak most jön.","id":"201834_kasszasikerre_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8303cf1-118c-406b-9a50-84b5bc00e052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c4ad2f-a2eb-4d97-857e-657498d2fb6b","keywords":null,"link":"/kkv/201834_kasszasikerre_keszul","timestamp":"2018. november. 01. 08:45","title":"A német Bill Gates az Apple üzleti modelljével készül aratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878a3967-75cf-4174-bb26-7a59077adc3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Haifa, Izrael harmadik legnagyobb városa, gondolt egy nagyot és történelmet írt.","shortLead":"Haifa, Izrael harmadik legnagyobb városa, gondolt egy nagyot és történelmet írt.","id":"20181101_Tortenelmet_irtak_Izraelben_most_eloszor_lett_no_egy_nagyvaros_polgarmestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=878a3967-75cf-4174-bb26-7a59077adc3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945cbb83-5bd7-4643-8efd-cacd9f64065d","keywords":null,"link":"/elet/20181101_Tortenelmet_irtak_Izraelben_most_eloszor_lett_no_egy_nagyvaros_polgarmestere","timestamp":"2018. november. 01. 18:16","title":"Történelmet írtak Izraelben: most először lett nő egy nagyváros polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c54f30d-ba30-4c72-b076-c9194543e546","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy galéria tett közzé egy videót arról, ahogy a művész a helyére teszi legújabb miniszobrát. ","shortLead":"Egy galéria tett közzé egy videót arról, ahogy a művész a helyére teszi legújabb miniszobrát. ","id":"20181102_Videon_a_budapesti_gerillaszobrasz_akcio_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c54f30d-ba30-4c72-b076-c9194543e546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b662c5-71b6-43d6-8226-8b46e4593d98","keywords":null,"link":"/kultura/20181102_Videon_a_budapesti_gerillaszobrasz_akcio_kozben","timestamp":"2018. november. 02. 14:21","title":"Videón a budapesti gerillaszobrász akció közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c","c_author":"","category":"vilag","description":"Olaszországban egész héten heves viharok tombolnak, szombat óta a Stelvio-hágónál, az ország legmagasabb hegyi útján ragadt 193 ember, őket csak most tudták kiszabadítani.","shortLead":"Olaszországban egész héten heves viharok tombolnak, szombat óta a Stelvio-hágónál, az ország legmagasabb hegyi útján...","id":"20181031_Majdnem_200_embert_menekitettek_ki_Olaszorszag_legmagasabb_hegyi_utjarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c99ddb-1058-4796-9553-fba903268e78","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Majdnem_200_embert_menekitettek_ki_Olaszorszag_legmagasabb_hegyi_utjarol","timestamp":"2018. október. 31. 17:55","title":"Majdnem 200 embert menekítettek ki Olaszország legmagasabb hegyi útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]