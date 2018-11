Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a26e7811-f600-4a95-95bf-cc5db05f8d5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a november 5-én megnyíló első Kínai Nemzetközi Import Expo (CIIE) eseményein vesz részt, és találkozik a kínai államfővel is.","shortLead":"A miniszterelnök a november 5-én megnyíló első Kínai Nemzetközi Import Expo (CIIE) eseményein vesz részt, és találkozik...","id":"20181103_Sanghajba_utazik_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a26e7811-f600-4a95-95bf-cc5db05f8d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8efb93-6abc-4321-a61b-32b96bf42d97","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Sanghajba_utazik_Orban_Viktor","timestamp":"2018. november. 03. 10:47","title":"Sanghajba utazik Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d3d80-d9ca-47fa-8563-2ed9ed1717e2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Biztonságosabb és válságállóbb lett a nemzetközi környezet, de a potenciális partnerekkel folytatott háborúskodás önmagában is kockázatot jelent.","shortLead":"Biztonságosabb és válságállóbb lett a nemzetközi környezet, de a potenciális partnerekkel folytatott háborúskodás...","id":"201840__penzugyi_valsag__akibontakozas_tiz_eve__serulekenyseg__szelutotten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d3d80-d9ca-47fa-8563-2ed9ed1717e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736499e1-ed05-404f-9fe0-53a4ee6d84ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/201840__penzugyi_valsag__akibontakozas_tiz_eve__serulekenyseg__szelutotten","timestamp":"2018. november. 03. 11:30","title":"Kevésbé sérülékeny a magyar gazdaság, de több területen rosszabbul áll, mint a 2008-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431d9693-5296-4a0b-89e9-2e03c681e968","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két lány az 1999-es, Columbine-i középiskolában történt mészárlás elkövetőinek öltözött be, egyikük édesapja szerint túl szigorú büntetést kaptak.","shortLead":"A két lány az 1999-es, Columbine-i középiskolában történt mészárlás elkövetőinek öltözött be, egyikük édesapja szerint...","id":"20181103_Iskolai_lovoldozonek_oltoztek_halloween_alkalmabol_felfuggesztettek_a_ket_tinilanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=431d9693-5296-4a0b-89e9-2e03c681e968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe97f3a-5152-4713-b61c-01a5f1c286bd","keywords":null,"link":"/elet/20181103_Iskolai_lovoldozonek_oltoztek_halloween_alkalmabol_felfuggesztettek_a_ket_tinilanyt","timestamp":"2018. november. 03. 14:13","title":"Iskolai lövöldözőnek öltöztek halloween alkalmából, felfüggesztették a két tinilányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6cd375-0755-480d-9074-26525e1542c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók a lakásán fogták el a kábítószer-kereskedőt, akinél 663,8 gramm marihuánát is találtak.","shortLead":"A nyomozók a lakásán fogták el a kábítószer-kereskedőt, akinél 663,8 gramm marihuánát is találtak.","id":"20181104_Nagy_zsak_marihuanaval_bukott_le_a_csepeli_diler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6cd375-0755-480d-9074-26525e1542c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d62d31-c22b-465c-b443-d9408cd43a24","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Nagy_zsak_marihuanaval_bukott_le_a_csepeli_diler","timestamp":"2018. november. 04. 08:05","title":"Nagy zsák marihuánával bukott le a csepeli díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad2acab-4b74-43a1-94c7-e769bd0389f9","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Mi kell ahhoz, hogy egy mozgássérült ember önállóan lakhasson, közlekedhessen? Felkészült-e már a magyar társadalom, hogy ezeket biztosítsa nekik? Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat Hruskò Erikával, az Önállóan lakni - Közösségben élni mozgássérülteket segítő érdekvédelmi csoport aktivistájával, aki maga is kerekesszékes és állandó segítségre szorul. Videó.","shortLead":"Mi kell ahhoz, hogy egy mozgássérült ember önállóan lakhasson, közlekedhessen? Felkészült-e már a magyar társadalom...","id":"20181103_Szeretnenk_megmutatni_azt_amit_nem_latnak_az_emberek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ad2acab-4b74-43a1-94c7-e769bd0389f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fb17ad-c928-4b3c-ae81-3595e5eec801","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Szeretnenk_megmutatni_azt_amit_nem_latnak_az_emberek","timestamp":"2018. november. 03. 16:00","title":"\"Szeretnénk megmutatni azt, amit nem látnak az emberek\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84e41d0-3a7d-419a-83a5-b6e50478da21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még kérdéses, melyik cég mondhatja el majd magáról, hogy kiadta a világ első 5G-s telefonját, mindenesetre a OnePlus szinte biztos abban, hogy Európában ezt ő teszi meg elsőként.","shortLead":"Egyelőre még kérdéses, melyik cég mondhatja el majd magáról, hogy kiadta a világ első 5G-s telefonját, mindenesetre...","id":"20181103_oneplus_elso_5g_telefon_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d84e41d0-3a7d-419a-83a5-b6e50478da21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92018b5f-2287-471d-adee-a39e806c30f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181103_oneplus_elso_5g_telefon_android","timestamp":"2018. november. 03. 08:03","title":"Ez a mobilgyártó azt állítja, ő adja majd az első 5G-s telefont Európának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31e9fa9-fee4-40f8-9de2-3f2f46c2c3dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Balesetet szenvedett magyar barlangászt mentettek ki szombaton az erdélyi Szolcsvai Búvópatak barlangjából a Fehér megyei hegyi és barlangi mentők.","shortLead":"Balesetet szenvedett magyar barlangászt mentettek ki szombaton az erdélyi Szolcsvai Búvópatak barlangjából a Fehér...","id":"20181103_Magyar_barlangasz_szenvedett_balesetet_Erdelyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b31e9fa9-fee4-40f8-9de2-3f2f46c2c3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9aeb1a-901c-4422-b27e-8f0d91763b46","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Magyar_barlangasz_szenvedett_balesetet_Erdelyben","timestamp":"2018. november. 03. 21:48","title":"Magyar barlangász szenvedett balesetet Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342514c4-b558-447e-828d-ac1d08b473ad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tom Steyer gyakran kampányol az elnök hivatali elmozdításáért.","shortLead":"Tom Steyer gyakran kampányol az elnök hivatali elmozdításáért.","id":"20181103_Ujabb_gyanus_csomagot_kapott_egy_demokrata_parti_amerikai_milliardos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=342514c4-b558-447e-828d-ac1d08b473ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582e8d8b-d7b7-4aa5-958c-425329082766","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Ujabb_gyanus_csomagot_kapott_egy_demokrata_parti_amerikai_milliardos","timestamp":"2018. november. 03. 08:20","title":"Újabb gyanús csomagot kapott egy demokrata párti amerikai milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]