A Microsoft október 2-án tette széles körben elérhetővé legújabb, hivatalosan 1809-es kódszámú, őszi frissítőcsomagját. Mire minden orgánum beszámolt arról, hogy milyen új funkciók miatt éri meg telepíteni a pakkot, tömegével láttak napvilágot azok a beszámolók is, amelyekben a felhasználók arra panaszkodtak, hogy a Windows-frissítés után nem találják személyes fájljaikat. A vállalat október 6-án vonta vissza a frissítést, és közleményben figyelmeztette a felhasználókat, hogy ha már le is töltötték a gépre a szükséges telepítőfájlt, ne indítsák el az installálást. A Windows ugyanis a frissítési folyamat közben – bizonyos feltételek mellett – „elfelejtett” meggyőződni arról, hogy üres-e a Dokumentumok nevű alapértelmezett mappa – amelyben sokaknál a rendszer- és programfájlokon túli, személyes állományok zöme tárolódik –, és azt egyszerűen törölte. A vállalat október 9-én ismét elérhetővé tette az 1809-es csomag immár javított kiadását, azonban ez cikkünk írása idején még csak a Windows Insider Programban részt vevők számára elérhető. A szakemberek mellett a józan ész is azt diktálja, hogy a publikus kiadás után érdemes lesz legalább három-négy napot várni a telepítéssel. Már csak azért is, mert szintén október 9-én érkezett egy másik, kisebb frissítőmodul, amely a jelentések szerint kék halálig fagyasztja le több számítógépgyártó, főleg a HP egyes modelljeit. Akivel már megtörtént a fájltörléses baj, azt a Microsoft arra kéri, hogy hívja a +36 1 267 46 36-os telefonszámot, ahol magyar nyelvű szakemberek próbálnak segíteni az elveszett adatok visszaállításában. Fontos: a restauráció annál nagyobb eséllyel lesz sikeres, minél kevesebbet használja valaki a számítógépet a törlés után. Ennek oka, hogy az eltávolított állományok – még a lomtárból történő, látszólag végleges törlés után is – megmaradnak a számítógép háttértárán. Az általuk elfoglalt terület csupán speciális jelölést kap a fájlrendszerben, aminek köszönhetően a számítógép szabad helyként érzékeli azt. A felhasználó számára láthatatlan elemek valójában csak akkor tűnnek el teljesen a tárolóról, amikor az általuk elfoglalt, szabad helyként megjelölt területre valamiért szüksége lesz a rendszernek. Ha a visszaállításig nincs bekapcsolva a számítógép, a felülírás esélye minimalizálható. A károsultak abban reménykedhetnek, hogy a visszaállítás legalább olyan gyors és eredményes, mint a Microsoft-részvények árfolyamának korrekciója: a papírok megérezték ugyan a bakisorozatot, de értékük némi csökkenés után a múlt hét végére máris növekedésnek indult.