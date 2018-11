Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Politikai zsarolás, LMP-s játszma és gondatlanság: a Fidesz hamar megtalálta a szemétkáosz okát. A Zöld Híd felügyelőbizottsága szerint viszont semmilyen téves és jogtalan döntés nem történt.","shortLead":"Politikai zsarolás, LMP-s játszma és gondatlanság: a Fidesz hamar megtalálta a szemétkáosz okát. A Zöld Híd...","id":"20181105_Szemetbotrany_a_Zold_Hid_felugyelobizottsaga_nem_talalt_hibat_a_ceg_megis_kegyvesztett_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d88ca1-69a5-41bf-8a28-c451258a3d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Szemetbotrany_a_Zold_Hid_felugyelobizottsaga_nem_talalt_hibat_a_ceg_megis_kegyvesztett_lett","timestamp":"2018. november. 05. 15:02","title":"Szemétbotrány: a Zöld Híd felügyelőbizottsága nem talált hibát, a cég mégis kegyvesztett lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c24ebe-8ffb-4ee9-a0e2-5720241a8b71","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"A nemzetközi művészeti életben magasan jegyzett Okwui Enwezor önként távozott, de elhatározásában a bajor kultúrpolitikában is érzékelhető irányváltás döntő szerepet játszott.","shortLead":"A nemzetközi művészeti életben magasan jegyzett Okwui Enwezor önként távozott, de elhatározásában a bajor...","id":"201841__munchen__haus_der_kunst__okwui_enwezor__elfogyott_levego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59c24ebe-8ffb-4ee9-a0e2-5720241a8b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1bf0d8-7538-4b90-a7f6-42f27d1a7d73","keywords":null,"link":"/kultura/201841__munchen__haus_der_kunst__okwui_enwezor__elfogyott_levego","timestamp":"2018. november. 04. 07:30","title":"Kiutálták a bajor politikusok a müncheni Haus der Kunst első afrikai származású igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181104_Telitalalatrol_ne_almodjon_de_otose_meg_lehet_a_hatos_lotton__ime_a_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496113ae-9484-46b5-b6f7-8766196a85a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Telitalalatrol_ne_almodjon_de_otose_meg_lehet_a_hatos_lotton__ime_a_szamok","timestamp":"2018. november. 04. 16:47","title":"Telitalálatról ne álmodjon, de ötöse még lehet a hatos lottón - íme a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 2018-as Európai Bizottsági jelentés szerint Magyarország rendszeres internethasználat és digitális képességek terén is elmarad az EU átlagától. Azért van fejlődés.","shortLead":"Egy 2018-as Európai Bizottsági jelentés szerint Magyarország rendszeres internethasználat és digitális képességek terén...","id":"20181104_A_magyarok_negyede_digitalis_analfabeta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df8dbcf-613b-4c4a-a9ff-bb2d313321a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_A_magyarok_negyede_digitalis_analfabeta","timestamp":"2018. november. 04. 21:47","title":"A magyarok negyede digitális analfabéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35654ac3-125a-4662-af1c-527f604e8c26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a régió a jövőben is az európai növekedés forrása lesz, amelyet az illegális migráció sem állíthat meg. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint a régió a jövőben is az európai növekedés forrása lesz, amelyet az illegális migráció sem...","id":"20181105_Orban_Sanghajban_Kina_is_felfigyelt_a_kozepeuropai_gazdasagi_novekedesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35654ac3-125a-4662-af1c-527f604e8c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550a0fd9-b2b1-4ea8-a4c7-f27001240810","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Orban_Sanghajban_Kina_is_felfigyelt_a_kozepeuropai_gazdasagi_novekedesre","timestamp":"2018. november. 05. 05:41","title":"Orbán Sanghajban: Kína is felfigyelt a közép-európai gazdasági növekedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f560a8-9dcb-4265-87e0-002361f5676c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeri a viccet, amikor a ló bemegy a kocsmába? Pedig nem is csak vicc.","shortLead":"Ismeri a viccet, amikor a ló bemegy a kocsmába? Pedig nem is csak vicc.","id":"20181104_Ilyen_egy_igazi_pesti_talponalLO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7f560a8-9dcb-4265-87e0-002361f5676c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca121ad0-850d-4250-b322-4e877f991255","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Ilyen_egy_igazi_pesti_talponalLO","timestamp":"2018. november. 04. 19:34","title":"Ilyen egy igazi pesti talponálLÓ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9809112-e812-4d1b-b1a9-1ab2cc34a2df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kelet-Európában többen jobban teljesítenek. A csehek megelőzték a szlovénokat, a románok már nem utolsók.","shortLead":"Kelet-Európában többen jobban teljesítenek. A csehek megelőzték a szlovénokat, a románok már nem utolsók.","id":"201841_keleteuropai_gdpk_acsehek_megeloztek_aszlovenokat_aromanok_mar_nem_utolsok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9809112-e812-4d1b-b1a9-1ab2cc34a2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109316c-bfd2-429d-9689-bdec580c085e","keywords":null,"link":"/gazdasag/201841_keleteuropai_gdpk_acsehek_megeloztek_aszlovenokat_aromanok_mar_nem_utolsok","timestamp":"2018. november. 04. 11:30","title":"GDP: A régi EU-tagok közül egyet megelőztünk, az újak közül kettő lehagyott minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ea6ba6-204a-4ea3-8e90-abf73ee02d7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181105_Itt_egy_egyszeru_matekpelda_amivel_lehet_hogy_ellesz_egy_darabig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ea6ba6-204a-4ea3-8e90-abf73ee02d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30f9a2b-2b4a-482c-90d8-ac5caf5adc13","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Itt_egy_egyszeru_matekpelda_amivel_lehet_hogy_ellesz_egy_darabig","timestamp":"2018. november. 05. 14:12","title":"Itt egy egyszerű matekpélda, amivel lehet, hogy ellesz egy darabig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]