A Lenovo a botrányosra sikerült Z5 után végre előállt a "nagyobbik testvérrel", a Z5 Próval is, de még ez a készülék is messze elmarad attól, amit korábban a Z5-re beharangozott.

Úgy tűnik, egyre nagyobb divat lesz az androidos gyártók körében, hogy először az Apple által az iPhone X-ben bemutatott, a kijelzőbe belógó szenzorsziget nélküli, az előlapot viszont (szinte) teljesen elfoglaló kijelzővel ellátott készülékkel rukkoljanak elő. Így tett nemrég a Huawei is a Honor Magic 2-vel, előtte nem sokkal pedig a Xiaomi is az Mi Mix 3-mal (utóbbiból volt is botrány rendesen).

A két mobilban közös, hogy az előlapi kamerát és az ehhez tartozó szenzorokat a kijelző mögé rejtette el a gyártó, így gyakorlatilag egy szétcsúsztatható okostelefonról beszélhetünk. Ebbe a sorba állt be most a Lenovo is az általa készített Z5 Próval, amelynek "sima" Z5-ös verziójával egyébként rendesen félrevezették a felhasználókat.

© Lenovo

A Z5 Pró belsejét megnézve rögtön kiderül, hogy a Pro elnevezés azért egy picit merész, a készülékbe ugyanis a Snapdragon 710-es processzora került, ami – ellenétben a Snapdragon 845-tel – sokkal inkább középkategóriás mobilokba való. Ezt leszámítva viszont valóban zászlóshajóról beszélhetünk.

A kijelzőnél (amit a Samsung készített) tényleg nincs szenzorsziget (notch), ami a Lenovo szerint az előlap 95 százalékát lefedi. Ez a cég szerint jobb arány, mint amit a Huawei vagy a Xiaomi készüléke tud. A kijelző egyébként 6,39 colos felbontását tekintve pedig FHD+, ami 1080 x 2340 pixelt jelent.

© Lenovo

A mobilba 6 GB RAM került, amihez 64 és 128 GB tárhely társulhat attól függően, hogy melyik készüléket választja a leendő vásárló. Ennyivel viszont meg is kell elégednie, a microSD-kártyának ugyanis nem hagytak helyet.

A hátlapon a Sony 16 megapixeles érzékelővel ellátott, f/1,8-as rekeszértékkel bíró kamerája, valamint egy 24 megapixeles másodlagos érzékelő kapott helyet – amit szintén a Sony készített. A szelfikamerák egy 16 és egy 8 megapixeles szenzort kaptak, amihez egy infravörös érzékelő is társul, így a mobil képes az arcfelismerésre is.

Pluszpont, hogy a Lenovo a kijelző alá rejtette az ujjlenyomat-olvasóját, a 3350 mAh-s akkumulátor viszont nem tűnik túl bikának.

© Lenovo

A készülék az Android operációs rendszer Oreo verzióját kapta meg, a beépített mesterséges intelligencia pedig nemcsak az akkumulátorral spórol, de segít a kameráknak felismerni, hogy pontosan mit látnak, valamint szükség esetén átcsoportosítja az erőforrásokat, hogy a mobilos játékok is élvezhetők legyenek.

A 64 GB-os változat 287 dollárba (kb. 82 ezer forint), a 128 GB-os tárhellyel szerelt modell pedig 330 dollárba (kb. 94 ezer forint) kerül. Mindezt egyetlen színben, feketében rendelhetjük meg.

