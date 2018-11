Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2caff9c-6859-4ed6-871f-cf17416ee511","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberi maradványokat találtak a tűzoltók.","shortLead":"Emberi maradványokat találtak a tűzoltók.","id":"20181107_Halal_a_tanyan_tuz_pusztitott_Tiszaalparnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2caff9c-6859-4ed6-871f-cf17416ee511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec5407e-406c-46d8-b1ea-5ae7b0dafac5","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Halal_a_tanyan_tuz_pusztitott_Tiszaalparnal","timestamp":"2018. november. 07. 07:25","title":"Halál a tanyán: tűz pusztított Tiszaalpárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index és a Závech Research közvélemény-kutatásából kiderült, hogy a többség nem tartja bűnözőnek ezeket az embereket, és túl kegyetlennek találja az októberben életbe lépett hajléktalantörvényt. ","shortLead":"Az Index és a Závech Research közvélemény-kutatásából kiderült, hogy a többség nem tartja bűnözőnek ezeket...","id":"20181108_A_magyarok_tobbsege_embertelennek_tartja_a_hajlektalantorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc310dc1-38f0-47e3-b636-72954b354c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_A_magyarok_tobbsege_embertelennek_tartja_a_hajlektalantorvenyt","timestamp":"2018. november. 08. 08:02","title":"A magyarok többsége embertelennek tartja a hajléktalantörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem (csak) a zene hódít a YouTube-on, a videómegosztó a mindennapok egyik leghasznosabb segítőtársává vált – derül ki egy friss amerikai kutatásból.","shortLead":"Nem (csak) a zene hódít a YouTube-on, a videómegosztó a mindennapok egyik leghasznosabb segítőtársává vált – derül ki...","id":"20181108_youtube_felmeres_pew_research_oktatas_tanulas_onfejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506191dd-9255-40e1-9c7b-03042015fe04","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_youtube_felmeres_pew_research_oktatas_tanulas_onfejlesztes","timestamp":"2018. november. 08. 09:33","title":"Megkérdezték a felhasználókat, milyen videókat néznek a YouTube-on – meglepő eredmény jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77e984c-663f-4d9e-aff1-536a15f45fea","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A republikánusok és a demokraták is sikeresnek minősíthetik majd magukat a félidős kongresszusi választás után, amelyen mindketten szenvedtek fájó vereségeket és arattak biztató győzelmeket. Így együttműködésre vannak ítélve, ami Donald Trump elnöknek nehezére eshet.","shortLead":"A republikánusok és a demokraták is sikeresnek minősíthetik majd magukat a félidős kongresszusi választás után, amelyen...","id":"20181107_egypartrendszet_amerika_felidos_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77e984c-663f-4d9e-aff1-536a15f45fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294e82ee-4b49-4dbb-a9b9-281384f65555","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_egypartrendszet_amerika_felidos_valasztasok","timestamp":"2018. november. 07. 10:40","title":"Véget ért az egypártrendszer Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három kerületben tartanak a közeljövőben lomtalanítást, az FKF Zrt. azt ígéri, mindent megtesznek, hogy ne legyen baj a létszámhiány miatt.","shortLead":"Három kerületben tartanak a közeljövőben lomtalanítást, az FKF Zrt. azt ígéri, mindent megtesznek, hogy ne legyen baj...","id":"20181106_Harom_keruletben_fut_neki_a_lomtalanitasnak_a_letszamhiannyal_kuzdo_FKF","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951c567c-2481-46da-9a36-2a12f7ffdb5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Harom_keruletben_fut_neki_a_lomtalanitasnak_a_letszamhiannyal_kuzdo_FKF","timestamp":"2018. november. 06. 18:14","title":"Három kerületben fut neki a lomtalanításnak a létszámhiánnyal küzdő FKF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a vád szerint rendszeresen szexuálisan bántalmazta az intézmény több fiatal lakóját.","shortLead":"A férfi a vád szerint rendszeresen szexuálisan bántalmazta az intézmény több fiatal lakóját.","id":"20181107_bicskei_gyermekotthon_szexualis_zaklatas_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc3f019-6120-4d4c-a618-238ce2bdcded","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_bicskei_gyermekotthon_szexualis_zaklatas_per","timestamp":"2018. november. 07. 19:14","title":"22 évet is kaphat a bicskei gyermekotthon zaklató igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0f7c8b-88ce-4634-92e0-0dc4982aba20","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"0,1 százalékot vártak, 0,2 százalék lett belőle szeptemberben.","shortLead":"0,1 százalékot vártak, 0,2 százalék lett belőle szeptemberben.","id":"20181107_A_vartnal_jobban_nott_az_ipari_termeles_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa0f7c8b-88ce-4634-92e0-0dc4982aba20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e029d5-480c-4cdd-b63a-8580fe2834d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_A_vartnal_jobban_nott_az_ipari_termeles_Nemetorszagban","timestamp":"2018. november. 07. 08:38","title":"A vártnál jobban nőtt az ipari termelés Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint a nyomozás nem támasztotta alá az OLAF-jelentés megállapításait.","shortLead":"A Nemzeti Nyomozó Iroda szerint a nyomozás nem támasztotta alá az OLAF-jelentés megállapításait.","id":"20181106_Buncselekmeny_hianyaban_megszuntettek_az_Elios_elleni_nyomozast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b49fae4-0ae2-4b52-b545-d6975dc2110e","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Buncselekmeny_hianyaban_megszuntettek_az_Elios_elleni_nyomozast","timestamp":"2018. november. 06. 21:16","title":"Elios-ügy: bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]