Egy jó ebéd, majd egy finom kávé, és garantált a remek délutáni szunyókálás. A látszólagos ellentmondás mögött fiziológiai tények állnak: még jót is tesz a délutáni pihenésnek, ha megiszunk előtte egy kávét. Ismerkedjen meg a nappuccino titkával.

A délutáni szundításnak időnként van egy kellemetlen velejárója, az ébredés utáni álmosság, amitől nehezen szabadulunk azután. Azonban ha közvetlenül a szunyókálás előtt megiszunk egy kávét, remekül fogunk pihenni. A látszólagos ellentmondásra Daniel H. Pink, a When - The Scientific Secrets of Perfect Timing című könyv szerzője adott magyarázatot.

A kávé az elfogyasztása után nagyjából 25 perccel kerül a véráramba, akkortól kezdi kifejteni serkentő hatását. Azaz az említett 25 perc alatt még nem befolyásolja az alvást, úgyhogy van időnk álomba szenderülni. Vagy ahogy Pink mondja: igyunk meg egy csésze kávét, dőljünk le pihenni, és már be is állítottunk egy 25 perces időzítőt. Ha ez az idő letelt, a kávé hatásának köszönhetően frissen fogunk ébredni.

Ezt a „kávés – délutáni – alvást” Pink nappuccinónak nevezi (a nap, azaz a szundikálás és a cappuccino szavak összevonásával), és maga is rendszeresen él vele.

