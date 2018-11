A legtöbb platformra elérhető Fortnite mellett a hasonló tematikájú Playerunknown's Battlegrounds is igen népszerű játék. Annyira, hogy decemberben egy nagyobb versenyt is rendeznek Sanghajban, a nemzetközi, kizárólag női játékosokat felvonultató mezőnybe pedig egy magyar lány is bekerült.

A 21 esztendős, optikusként dolgozó békéscsabai Vácz Anna Ráhel 6 éves kora óta aktív videojátékos. Sokáig a legnépszerűbb online FPS, a Counter-Strike megszállottja volt, de egy ideje a hazai felhasználók előtt sem ismeretlen PUBG-vel tölti idejét.

A gamer kiegészítőket gyártó ZOWIE támogatásával szervezett decemberi tornára a magyarországi forgalmazó választotta ki több jelentkező közül Vácz Anna Ráhelt, így egyedüli magyarként ő utazhat a távol-keleti országba. A 4,2 millió forintos összdíjazású verseny első helyezettje 5000 dollárt, vagyis nagyjából 1,3 millió forintot vihet haza.

“Nagy örömmel tölt el, és óriási megtiszteltetésnek érzem, hogy engem választottak. Hatalmas dolog ez, de nem félek, igyekszem jól szerepelni. Már el is kezdtem a gyakorlást!” – mondta kérdésünkre Vácz Anna Ráhel.

A 2017-ben debütált PUBG egy úgynevezett Battle Royale-típusú program, melyben a felhasználók egy hatalmas arénában küzdenek egymással, miközben a folyamatosan csökkenő játéktérre is figyelniük kell. A játékot az egyedüliként életben maradt versenyző nyeri.

A versenyszerű videojátékozás napjainkban még egy nagyságrenddel kevesebb követővel rendelkezik, mint a labdarúgás. Ha önálló ágként tekintjük, akkor már van annyira népszerű, mint a kosárlabda vagy az amerikai foci.

