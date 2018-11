Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c82ffc72-0529-4e93-94f6-82571ba4efe8","c_author":"Vida Kamilla","category":"itthon","description":"TGM már megint vizsgáztat, öncélúan és reflektálatlanul.","shortLead":"TGM már megint vizsgáztat, öncélúan és reflektálatlanul.","id":"20181114_Hogy_is_van_azzal_a_lelekharanggal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c82ffc72-0529-4e93-94f6-82571ba4efe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cae6ce6-17fb-4fc9-8124-35b8c7c99ef8","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Hogy_is_van_azzal_a_lelekharanggal","timestamp":"2018. november. 14. 14:18","title":"Hogy is van azzal a lélekharanggal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Nyezaviszimaja Gazeta azt írja, a magyar kormány hamarosan javasolhatja Kijevnek, hogy Kárpátalja hasonló státuszt kapjon, mint a moldovai autonóm terület.","shortLead":"A Nyezaviszimaja Gazeta azt írja, a magyar kormány hamarosan javasolhatja Kijevnek, hogy Kárpátalja hasonló státuszt...","id":"20181114_Orosz_lap_A_magyar_kulugy_azt_szeretne_hogy_Karpatalja_olyan_legyen_mint_Gagauzia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3e9f7fc-91ed-4ab0-aa9c-14b21b241ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f51adf-328e-4478-aac8-78e0c92a5d74","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Orosz_lap_A_magyar_kulugy_azt_szeretne_hogy_Karpatalja_olyan_legyen_mint_Gagauzia","timestamp":"2018. november. 14. 16:28","title":"Orosz lap: A magyar külügy azt szeretné, hogy Kárpátalja olyan legyen, mint Gagauzia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos Play áruház sokmilliós kínálatára már régóta használható a \"bőség zavara\" kifejezés. Nem egyszerű megtalálni az igazán hasznos darabokat – ezek közül mutatunk néhány, főként ingyenes darabot, melyek hasznos társak a mindennapokban.","shortLead":"Az androidos Play áruház sokmilliós kínálatára már régóta használható a \"bőség zavara\" kifejezés. Nem egyszerű...","id":"20181113_androidos_alkalmazas_picai_curator_lastpass_bouncer_tor_browser_thriv_tide_jelszokezelo_app","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f37cb0d-feb3-4c35-8225-f17b36118b12","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_androidos_alkalmazas_picai_curator_lastpass_bouncer_tor_browser_thriv_tide_jelszokezelo_app","timestamp":"2018. november. 13. 12:03","title":"Androidos telefonja van? Ezeket az appokat tegye rá fel, sokat jelentenek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ca52b9-5fbf-41d9-b318-e5a4a2131e1b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"120 millió euró értékben vállalt kezességet a kormány Debrecen javára.","shortLead":"120 millió euró értékben vállalt kezességet a kormány Debrecen javára.","id":"20181114_Kezesseget_vallalt_a_BMWtelekre_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ca52b9-5fbf-41d9-b318-e5a4a2131e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3651a186-c73b-4ac8-8b66-95fa51c81c7e","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Kezesseget_vallalt_a_BMWtelekre_a_kormany","timestamp":"2018. november. 14. 10:59","title":"Kezességet vállalt a BMW-telekre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf25e30-e355-4ff8-aaba-09f9122c8c20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pszichológiai hatása is van az elhízásnak. ","shortLead":"Pszichológiai hatása is van az elhízásnak. ","id":"20181113_Depressziot_okoz_az_elhizas_a_noknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baf25e30-e355-4ff8-aaba-09f9122c8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa79d526-ecfd-4ae6-8aba-509d6fbc8895","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Depressziot_okoz_az_elhizas_a_noknel","timestamp":"2018. november. 13. 18:23","title":"Depressziót okoz az elhízás a nőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bab6bb5-7628-47af-8e17-bb99e02087a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államok egykori first ladyjének személyes hangú, inspiráló önéletrajza kedden jelent meg. (A magyar kiadásra december 7-éig kell várni.) Az Így lettem meglepően szókimondó és őszinte memoár, amelyben derűsen, szellemesen ír a nyilvánosság előtt és a magánéletében megtapasztalt győzelmeiről és csalódásairól. A megjelenés alkalmából a kiadó interjút készített a volt first ladyvel.","shortLead":"Az Egyesült Államok egykori first ladyjének személyes hangú, inspiráló önéletrajza kedden jelent meg. (A magyar...","id":"20181113_Michelle_Obama_Most_kisse_kiszolgaltatottnak_erzem_magam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bab6bb5-7628-47af-8e17-bb99e02087a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f763bc51-8277-4c0f-8d3a-dd06ab6e99f9","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Michelle_Obama_Most_kisse_kiszolgaltatottnak_erzem_magam","timestamp":"2018. november. 13. 19:40","title":"Michelle Obama: Most kissé kiszolgáltatottnak érzem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7005db-07ca-4484-8f9f-a8b78c417ff9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint sürgősen kezelni kell a megrongálódott atomerőmű közelében felhalmozódott víztömeget, korábban azt javasolták, hogy egyszerűen öntsék azt az óceánba.","shortLead":"A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint sürgősen kezelni kell a megrongálódott atomerőmű közelében felhalmozódott...","id":"20181113_Meg_mindig_sugarzik_a_viz_Fukusimanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d7005db-07ca-4484-8f9f-a8b78c417ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d3a8c5-2846-4437-a10d-cc9f576d2719","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_Meg_mindig_sugarzik_a_viz_Fukusimanal","timestamp":"2018. november. 13. 12:25","title":"Még mindig sugárzik a víz Fukusimánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfabb1d-a6e6-4b62-948b-0fd59354be4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogy hány kilakoltatás történt a moratórium lejárta óta. ","shortLead":"Kiderült, hogy hány kilakoltatás történt a moratórium lejárta óta. ","id":"20181114_Tobb_mint_ketezer_csaladot_raktak_az_utcara_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bfabb1d-a6e6-4b62-948b-0fd59354be4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8d17fa-a422-4309-8ffe-a7b77dfdaaa2","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Tobb_mint_ketezer_csaladot_raktak_az_utcara_iden","timestamp":"2018. november. 14. 08:31","title":"Több mint kétezer családot raktak az utcára idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]