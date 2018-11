Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Online telefonkönyv ígéretével csaptak be ezerötszáz céget a csalók, akiket most jogerősen is elítélt a bíróság.","shortLead":"Online telefonkönyv ígéretével csaptak be ezerötszáz céget a csalók, akiket most jogerősen is elítélt a bíróság.","id":"20181115_Ezerotszaz_ceget_vertek_at_a_csalok_most_iteltek_el_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a57099-e6d7-45c4-b696-ea923e92e447","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Ezerotszaz_ceget_vertek_at_a_csalok_most_iteltek_el_oket","timestamp":"2018. november. 15. 16:46","title":"Ezerötszáz céget vertek át a csalók, most ítélték el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bca2ad-d195-4f40-ac87-6344b0ea298d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába csengettek és kopogtak a gyászoló szülők V. János házánál, a sofőr nem bújt elő. A kérdéseikre választ keresők üzenetet is hagytak a buszsofőrnek.","shortLead":"Hiába csengettek és kopogtak a gyászoló szülők V. János házánál, a sofőr nem bújt elő. A kérdéseikre választ keresők...","id":"20181116_Veronai_tragedia_bujkal_a_buszsofor_a_gyaszolo_szulok_elol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16bca2ad-d195-4f40-ac87-6344b0ea298d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abc791a-c577-4c50-ba6e-59c4dfe93e43","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Veronai_tragedia_bujkal_a_buszsofor_a_gyaszolo_szulok_elol","timestamp":"2018. november. 16. 08:42","title":"Veronai tragédia: bujkál a buszsofőr a gyászoló szülők elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4e5ee0-5d9e-4d80-943a-2947e9ec2239","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Nemzeti Múzeum már megbízta.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Múzeum már megbízta.","id":"20181115_Ujabb_aranybanya_Tiborcz_uzlettarsa_a_regeszetbe_is_beszallna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad4e5ee0-5d9e-4d80-943a-2947e9ec2239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fb5abf-1dc4-47f5-8ac3-f5014065acc0","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Ujabb_aranybanya_Tiborcz_uzlettarsa_a_regeszetbe_is_beszallna","timestamp":"2018. november. 15. 15:29","title":"Újabb aranybánya: Tiborcz üzlettársa a régészetbe is beszállna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e920ad-60a7-4d64-a1d8-cda50315d704","c_author":"Szakszon Réka","category":"kultura","description":"\"Április 8-án, amikor az a két ember a Kossuth-nótát énekelte a tévében, megsemmisülve éreztem magam. Megalázva, kiröhögve, eltaposva\" - idézi fel érzéseit Gerlóczy Márton író. A HVG Portré rovatában mesélt arról, miként lett Erdély-túladagolása, miért szeret egyedül lenni, miért nem ír most egy darabig cikket.","shortLead":"\"Április 8-án, amikor az a két ember a Kossuth-nótát énekelte a tévében, megsemmisülve éreztem magam. Megalázva...","id":"201842_gerloczy_marton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7e920ad-60a7-4d64-a1d8-cda50315d704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c380126e-5856-4650-9f4b-2ccf920bb77f","keywords":null,"link":"/kultura/201842_gerloczy_marton","timestamp":"2018. november. 17. 09:15","title":"Gerlóczy Márton: Ezt akarták, fogyasszák hát egészséggel! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ea4a87-3ddb-46e6-84e8-1eb741d0602b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociális ügyekért felelős államtitkár szerint lényegesen többen vettek igénybe férőhelyet a hajléktalan-ellátásban, a Vöröskereszt szerint azonban ez csak vidéken lehet igaz, Budapesten inkább a külterületekre menekültek a fedél nélküliek.","shortLead":"A szociális ügyekért felelős államtitkár szerint lényegesen többen vettek igénybe férőhelyet a hajléktalan-ellátásban...","id":"20181116_Kormany_tobb_hajlektalan_ment_be_szallora_Voroskereszt_tobben_bujtak_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39ea4a87-3ddb-46e6-84e8-1eb741d0602b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a181a84-82cb-4382-a7dd-718299320080","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Kormany_tobb_hajlektalan_ment_be_szallora_Voroskereszt_tobben_bujtak_el","timestamp":"2018. november. 16. 06:35","title":"Kormány: több hajléktalan ment be szállóra. Vöröskereszt: többen bújtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A szlovák építésügyi és vidékfejlesztési minisztérium két egymás utáni vezetőjét ítélte el a bíróság.","shortLead":"A szlovák építésügyi és vidékfejlesztési minisztérium két egymás utáni vezetőjét ítélte el a bíróság.","id":"20181115_Kozbeszerzes_befolyasolasa_miatt_9_evre_eliteltek_ket_volt_minisztert_Szlovakiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ec18e9-261a-4d46-9452-9838e0a730da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Kozbeszerzes_befolyasolasa_miatt_9_evre_eliteltek_ket_volt_minisztert_Szlovakiaban","timestamp":"2018. november. 15. 21:21","title":"Közbeszerzés befolyásolása miatt 9 évre elítéltek két volt minisztert Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7121f67-6308-4863-8e6b-17452e00bc68","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A napokban jelenik meg a népszerű író, blogger és humorista Egy negyvenes szingli majdnem (!) elcseszett élete című könyve, melyben a szokásosnál komolyabban néz szembe életével, megosztja velünk pánikzavarának, terápiájának, fejlődésének útjait. A kötetből választottunk ki egy rövid részletet.","shortLead":"A napokban jelenik meg a népszerű író, blogger és humorista Egy negyvenes szingli majdnem (!) elcseszett élete című...","id":"20181115_Bihari_Viktoria_Ez_volt_eletem_melypontja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7121f67-6308-4863-8e6b-17452e00bc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f97b23-5632-4049-909e-54a08cd3dcc3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181115_Bihari_Viktoria_Ez_volt_eletem_melypontja","timestamp":"2018. november. 15. 12:15","title":"Bihari Viktória: „Ez volt életem mélypontja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7593212e-2c6d-487e-8780-d71c821a435e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November környékén kevésbé jut az ember eszébe, de májustól szeptemberig sokszor komoly prolémát jelent a magas UV-sugárzás. A L'Oréal egy olyan eszközt fejlesztett, ami segíthet megelőzni a bajt.","shortLead":"November környékén kevésbé jut az ember eszébe, de májustól szeptemberig sokszor komoly prolémát jelent a magas...","id":"20181115_loreal_la_roche_posay_my_skin_track_szenzor_orvostechnologia_uv_sugarzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7593212e-2c6d-487e-8780-d71c821a435e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ad7522-231c-4bd3-a353-9fc0d52a13d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_loreal_la_roche_posay_my_skin_track_szenzor_orvostechnologia_uv_sugarzas","timestamp":"2018. november. 15. 17:03","title":"A L'Oréal újdonsága nagyon kicsi, de nagyon jó, hogy szól, mielőtt baj lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]