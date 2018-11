Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a86ae975-e561-41c4-a681-184de6a9e03d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Ötven év van mögöttem, ennyi elég volt” – mondta.\r

\r

","shortLead":"„Ötven év van mögöttem, ennyi elég volt” – mondta.\r

\r

","id":"20181117_Szorenyi_Levente_Baromi_jo_erzes_hogy_mar_nincs_dolgom_a_zenevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a86ae975-e561-41c4-a681-184de6a9e03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80c662a-3d62-4680-b65b-90a8f74568fd","keywords":null,"link":"/elet/20181117_Szorenyi_Levente_Baromi_jo_erzes_hogy_mar_nincs_dolgom_a_zenevel","timestamp":"2018. november. 17. 09:13","title":"Szörényi Levente: Baromi jó érzés, hogy már nincs dolgom a zenével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érintőkijelzőt szerelhet következő generációs kontrollerére a Sony. A szabadalmat már be is jegyezték.","shortLead":"Érintőkijelzőt szerelhet következő generációs kontrollerére a Sony. A szabadalmat már be is jegyezték.","id":"20181117_sony_playstation_5_kontroller_erintokijelzo_dualshock_4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd84999-cfc0-4cbf-8631-24f0bce9866d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_sony_playstation_5_kontroller_erintokijelzo_dualshock_4","timestamp":"2018. november. 17. 16:03","title":"Alakul az új PlayStation? A Sony levédetett egy érdekes kontrollert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e2d57-e518-4e53-b77e-20bf10853778","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így is lehet: a menekültet visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.","shortLead":"Így is lehet: a menekültet visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.","id":"20181117_Gruevszki_utan_ujabb_migrans_akart_bejonni_Magyarorszagra_Szerbia_felol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d15e2d57-e518-4e53-b77e-20bf10853778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08314a5-e7e7-476c-b9cf-8ae89bbb040f","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Gruevszki_utan_ujabb_migrans_akart_bejonni_Magyarorszagra_Szerbia_felol","timestamp":"2018. november. 17. 13:50","title":"Gruevszki után újabb migráns akart bejönni Magyarországra Szerbia felől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f93536-1bba-48cb-b2c7-d5795615418d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz hírszerzés feltörte annak az informatikai cégnek a rendszerét, amely az oroszországi brit konzulátusokhoz érkező vízumkérelmek feldolgozását végezte – jelentette pénteken a Bellingcat elnevezésű brit oknyomozó csoport és orosz partnere, a The Insider tényfeltáró oldal. Feltételezhetően így szerzett többszöri beutazásra jogosító vízumot a Szergej Szkripalt és lányát az angliai Salisburyben megmérgező két katonai hírszerző.","shortLead":"Az orosz hírszerzés feltörte annak az informatikai cégnek a rendszerét, amely az oroszországi brit konzulátusokhoz...","id":"20181116_brit_vizumrendszer_orosz_hirszerzes_bellingcat_szergej_szkripal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f93536-1bba-48cb-b2c7-d5795615418d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92dddadd-895a-4984-a467-0ea756e430df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_brit_vizumrendszer_orosz_hirszerzes_bellingcat_szergej_szkripal","timestamp":"2018. november. 16. 21:48","title":"A brit vízumrendszerbe is betörhettek az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e5254f-6a36-42aa-a19d-425b2aae0e1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém egy héttel ezelőtt meglepetésre három góllal kikapott az IFK Kristianstad otthonában, hazai pályán azonban esélyt sem hagyott a svéd bajnoknak. 36-27 lett a vége.","shortLead":"A Telekom Veszprém egy héttel ezelőtt meglepetésre három góllal kikapott az IFK Kristianstad otthonában, hazai pályán...","id":"20181117_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e5254f-6a36-42aa-a19d-425b2aae0e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c8e0d6-461f-434a-aacd-6e93a4d2cdd4","keywords":null,"link":"/sport/20181117_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 17. 20:59","title":"Visszavágott a Veszprém a svéd bajnoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811c9ced-6dc3-4d15-9ce2-cba7c7c3e27a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat szerencsére jól van, hála megmentőinek.","shortLead":"Az állat szerencsére jól van, hála megmentőinek.","id":"20181116_Beszorult_kiscicat_mentettek_a_tuzoltok_Veresegyhazan__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=811c9ced-6dc3-4d15-9ce2-cba7c7c3e27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c291fc33-3bf7-4751-8cbd-6dca497bef70","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Beszorult_kiscicat_mentettek_a_tuzoltok_Veresegyhazan__fotok","timestamp":"2018. november. 16. 21:14","title":"Kiscicát mentettek a tűzoltók Veresegyházon - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU-ban csak Luxemburgban rosszabb a helyzet.","shortLead":"Az EU-ban csak Luxemburgban rosszabb a helyzet.","id":"20181116_Egyre_tobb_magyar_szamit_szegenynek_pedig_dolgozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db957eb5-e9bb-4b84-a8ed-4236ea6ac44a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Egyre_tobb_magyar_szamit_szegenynek_pedig_dolgozik","timestamp":"2018. november. 16. 15:44","title":"Egyre több magyar számít szegénynek, pedig dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f42a99-46ad-4261-a79a-c4d9f0c85254","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két BL-vereség után megvolt a Veszprém első győzelme, ami az új edző szerint édes érzés.","shortLead":"Két BL-vereség után megvolt a Veszprém első győzelme, ami az új edző szerint édes érzés.","id":"20181118_david_davis_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2f42a99-46ad-4261-a79a-c4d9f0c85254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db3f813-a10e-48e7-b8f4-704b60da0cd8","keywords":null,"link":"/sport/20181118_david_davis_telekom_veszprem_kristianstad_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2018. november. 18. 11:05","title":"A Veszprém győzelme olyan, \"mint egy nagy tábla csoki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]