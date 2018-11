Az köztudott, hogy a macskák nyelve nagyon más az emberéhez képest. Tudósok most közeli felvételiket mutatva ismertették a kis kinövések, vagyis a papillák működését.

A macskák szeretik magukat nyalogatni, és nemcsak időtöltés miatt, hiszen ez a tisztálkodásuk egyik legfőbb módja is. A macskanyelv ugyanis úgy működik, mint egy hajfeke: a rajta lévő, úgynevezett papillák segítenek nekik összegyűjteni a szőrt vagy elhalt bőrdarabokat, amelyek könnyen megakadnak a kampószerű kinövésekben.

A nyalakodás sem véletlenül történik úgy, ahogy: a tudósok szerint így tudják maximalizálni a papillák működését, hogy a felesleges szőrszálakat néhány nyalás után eltávolítsák magukról. A szakemberek több macskaféle nyelvének 3D-s leképezéséből tudták meg ezeket, melyeket aztán a Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban ismertettek.

Kevesek által ismert tény, hogy nem csak a tisztálkodás miatt nyalogatják magukat és egymást a macskák, a nyáluk ugyanis kitűnő hűtőfolyadék, amely a nyári melegben légkondícinálóként is funkcionál.

A szakemberek a begyűjtött információk alapján egy speciális fésűt készítettek, amelyet a macska nyelvéhez hasonló tüskék borítanak. Hatásos eszközről van szó, a kefe ugyanis sérülések nélkül képes összegyűjteni a gyengébb hajszálakat is, így pedig tisztán tartani a fejbőrt. Elsősorban azoknak lehet tehát hasznos, akik gyakran fésülködnek.

A kutatók azt mondják, az eszköz természetesen a macskáknál is alkalmazható, sőt, kifejezetten hálásak lesznek érte, de ugyanilyen jó szolgálatot tehet a kanapé esetében is. Ugyanis egyetlen húzással képes szőrteleníteni a kényes felületeket is.

