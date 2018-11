Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton leégett a DK központi irodája, szinte minden megsemmisült, az enyészeté lett a párt könyvelése is, benne a kampánykiadásokról szóló papírokkal. Az Állami Számvevőszék most közleményben üzent a pártnak: biztosítani kell a dokumentumok és adatok biztonságos megőrzését és tárolását.","shortLead":"Szombaton leégett a DK központi irodája, szinte minden megsemmisült, az enyészeté lett a párt könyvelése is, benne...","id":"20181120_Az_ASZ_sajnalja_hogy_megsemmisult_a_tuzben_a_DK_konyvelese_de_azert_varja_a_dokumentumokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cd1e62-4c29-4862-b07e-9ab3818dd44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b58359-e220-41ed-b0e4-f3cb5725febf","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Az_ASZ_sajnalja_hogy_megsemmisult_a_tuzben_a_DK_konyvelese_de_azert_varja_a_dokumentumokat","timestamp":"2018. november. 20. 10:35","title":"Az ÁSZ sajnálja, hogy megsemmisült a tűzben a DK könyvelése, de azért várja a dokumentumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség elrendelte a férfi bűnügyi felügyeletét. ","shortLead":"A rendőrség elrendelte a férfi bűnügyi felügyeletét. ","id":"20181119_Megeroszakoltak_egy_not_Budapest_belvarosaban_szerda_este","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddc44a6-4757-426e-92a4-19a6a7e269e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Megeroszakoltak_egy_not_Budapest_belvarosaban_szerda_este","timestamp":"2018. november. 19. 14:33","title":"Megerőszakoltak egy nőt Budapest belvárosában szerda este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9292f56-b958-4e84-8395-2f52e8bdddc3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most megnézheti, hogy képzelték el a horrort 1910-ben.","shortLead":"Most megnézheti, hogy képzelték el a horrort 1910-ben.","id":"20181119_108_ev_utan_vegre_felujitottak_az_eredeti_Frankensteint__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9292f56-b958-4e84-8395-2f52e8bdddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdc50c6-0774-44c1-a959-f53ff0618104","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_108_ev_utan_vegre_felujitottak_az_eredeti_Frankensteint__video","timestamp":"2018. november. 19. 11:29","title":"Felújították a 108 éves Frankensteint, és elég para lett az eredmény – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindig precíz tesztjeiről ismert Tom's Guide l az akkumulátorok által biztosított üzemidőben vetette össze az iPhone XR-t az Apple idei másik két mobiljával (is), az eredmény pedig igen meglepő lett.","shortLead":"A mindig precíz tesztjeiről ismert Tom's Guide l az akkumulátorok által biztosított üzemidőben vetette össze az iPhone...","id":"20181118_apple_iphone_xr_akkumulator_uzemido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7173a327-84ec-4723-89a6-fb234aabb278","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_apple_iphone_xr_akkumulator_uzemido","timestamp":"2018. november. 18. 21:03","title":"Olyan jó az idei legolcsóbb iPhone, hogy a másik kettőt lehet, hogy nem is érdemes megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Álhír, hogy felbukkant egy hat éve ellopott Picasso-festmény: a kép megtalálását bejelentő holland írónő elmondása szerint \"tréfa áldozata lett\". Egy belgiumi színházi produkció alkotói közölték, hogy ők csapták be a megtalálót és hamisítvány a Romániában talált, Picassónak tulajdonított festmény - közölte a holland NOS televízió.","shortLead":"Álhír, hogy felbukkant egy hat éve ellopott Picasso-festmény: a kép megtalálását bejelentő holland írónő elmondása...","id":"20181119_Picasso_festmeny_trefa_szinhaz_Mira_Feticu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a115f558-5118-4a0c-b627-54fe0964d49b","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Picasso_festmeny_trefa_szinhaz_Mira_Feticu","timestamp":"2018. november. 19. 17:14","title":"Becsapták a \"Picasso-festményt\" találó írónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarországon alig van kerti illemhely, a 4 százalékot sem éri el az arányuk.","shortLead":"Magyarországon alig van kerti illemhely, a 4 százalékot sem éri el az arányuk.","id":"20181119_Romania_megnyerte_ott_a_legtobb_a_kerti_WC_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039372cf-c53f-4811-9ed5-e9afb1e9ecc7","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Romania_megnyerte_ott_a_legtobb_a_kerti_WC_az_EUban","timestamp":"2018. november. 19. 17:27","title":"Románia megnyerte: ott a legtöbb a kerti WC az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65d6805-0785-43fe-bcfa-c27ff78f7c26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Waitrose a John Lewis karácsonyi kisfilmjén élcelődik. ","shortLead":"A Waitrose a John Lewis karácsonyi kisfilmjén élcelődik. ","id":"20181119_waitrose_karacsonyi_reklam_john_lewis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e65d6805-0785-43fe-bcfa-c27ff78f7c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8ca0a8-9ad8-4255-9466-5d3ba636ed6e","keywords":null,"link":"/elet/20181119_waitrose_karacsonyi_reklam_john_lewis","timestamp":"2018. november. 19. 13:45","title":"Megtrollkodták a legjobban várt karácsonyi reklámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A volt macedón miniszterelnök szökése, és magyarországi felbukkanása azt mutatja, hogy Orbán Viktor immár kinőtte az ország kereteit, egy nagyobb meccs aktív szereplője szeretne lenni. Ennek során pedig áthág minden törvényt és gúnyt űz az állam megannyi hű szolgájából. A heti belpolitikai elemzésünk a Gruevszki-ügyet járja körül.","shortLead":"A volt macedón miniszterelnök szökése, és magyarországi felbukkanása azt mutatja, hogy Orbán Viktor immár kinőtte...","id":"20181118_Gruevszki_szabad_mi_viszont_Orban_foglyai_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f267dcc-d7a4-43f9-a7b3-f505f52edd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb02f9c0-6f0e-4212-9357-d56ad586908a","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Gruevszki_szabad_mi_viszont_Orban_foglyai_vagyunk","timestamp":"2018. november. 18. 15:00","title":"Gruevszki szabad, mi viszont Orbán foglyai vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]