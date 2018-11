Az már egészen biztos, hogy 2018 nem a Facebook éve volt. Ha az adatszivárgási botrányok nem jelentettek volna kellően komoly veszélyt, az év végére még egy igen kínos dolog is kiderült a közösségi oldalról. A New York Times cikke szerint ugyanis a Facebook egy olyan PR-céget is felbérelt, hogy elterelje a botrányairól a figyelmet, amely sorosozással támadt kritikusaira.

Mark Zuckerberg szinte azonnal reagált a cikkre, mondván, fogalma sem volt arról, hogy a Facebook milyen PR-céggel dolgozik együtt, ő is csak a sajtóból értesült róla. Pontosabban csak dolgozott, mert a cikk megjelenése után szerződést bontottak velük. A helyzet ettől persze még ugyanolyan kínos maradt, a jelek szerint viszont nemcsak a sorosozás írható a Definers Public Affairs számlájára.

A Wired beszámolója szerint a cég taktikája az volt, hogy az ügyfeleiről pozitív híreket közölt, míg az "ellenfeleit" megpróbálta lejáratni. Ehhez a feltételezések szerint a Definers több olyan weboldalt is üzemeltetett, amin keresztül ilyen "híreket" közölt. Ilyen volt az NTK Network is, amelyről a cég egyik volt alkalmazottja nyilatkozott az NBC-nek. Ahogy fogalmazott, a jobboldali beálítottságúnak álcázott weboldal valójában a Definers egy házon belüli álhírgyára volt.

De nem ez volt az egyetlen ilyen oldal. A Google Analítics alapján további 17 oldal esetében áll fenn a gyanú, hogy azok is a Definershez kötődnek. Ezek között vannak olyanok, amelyek egyértelműen a cég alá tartoznak. Ilyen például a UK Policy Group is, amit a Definers alapítói, Joseph Pounder és Matthew Rhoades indítottak el még 2017 januárjában. Hasonló a helyzet az America Rising nevű oldallal is, ami a demokraták ellen hirdetett programot. Itt a Google Analítics azonosító az, ami a PR-cégével megegyezik.

A többi weboldal esetében már nem ennyire egyértelmű a kapcsolódás. Ezek között találni például a Where Are the Apple Jobs? nevűt, ami az Apple-t próbálja lejáratni azzal, hogy Tim Cookék 2017-es ígérete óta (miszerint több gyárat is építenek Amerikában) hány munkahelyet teremtett a cég az USA területén.

De ott van még a Qatar Crisis News, ami a katari vezetést igyekezett negatív színben feltüntetni, elsősorban a gazdasági teljesítmény negatív bemutatásával, de szóba került az ország terroristákhoz való kötődése is. Az oldal működését egy másikkal, a Partnership For Peace-szel is összehangolhatták, amely egy más megközelítésben kritizálta a közel-keleti országot. Míg az előbbi Katart ostorozta, utóbbi azt emelte ki, hogy a térségben csak Katar nem csatlakozott a térség békeparternségéhez. Idő közben mindkettőt törölték a netről, de az internet nem felejtett.

De a Wired szerint hozzájuk tartozhatott a Hillary Clintont támadó One Year of Hillary, valamint a Power the Future, a Steyerville és a They Cap you Pay is, amelyek a környezettudatosság ellen kampányolnak.

