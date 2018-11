Bár még mindig a Samsung a világ vezető okostelefon-gyártója, a számok mögé nézve azonban más is kiderül. Például az, hogy csökken a piaci részesedése, miközben a kínai Huaweié folyamatosan emelkedik (nem véletlenül tör dél-koreai ellenlábasa babérjaira).

A Pocketnow – a Korea Heraldot idézve – most arról számolt be, hogy a Samsung alelnöke, Lee Jae-yong kemény szavakkal bírálta az okostelefon üzletág vezérigazgatóját, DJ Koh-t, és komoly fejlesztéseket kért a kamera részlegnél. Más pletykákat is hallani arról, hogy megingott Koh széke, ráadásul közeledik az évnek azon időszaka, amikor a Samsung személyzeti kérdésekkel foglalkozik.

Koh is érezhet valamit, mert sajnálkozását fejezte ki az okostelefonos üzletág jelenlegi gyengélkedő státusa miatt, és azt ígérte, mindent megtesz, hogy leküzdjék a válságot a Galaxy S10-zel és az összehajtható telefonnal. A Korea Herald által idézett névtelen bennfentes szerint Koh üzenete rávilágít arra, mennyire kritikus helyzetben van a Samsung mobil-üzletága, és ennek hatása van a cégen belüli nem épp pozitív légkörre is. Jelenleg tehát minden a Galaxy S10-en és a Galaxy F-en (már ha így fogják hívni a már megvillantott összehajtható telefont) múlik. Állítólag mindkét készüléket februárban (MWC?) mutatják majd be, és márciustól árulják.

