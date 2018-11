Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea5638b6-6235-424e-8867-6619373e5600","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pókember van annyira népszerű, hogy a róla készült játékokat mobileszközökre is érdemes kiadni. Az egyik legjobb darab épp most lett akciós, elég nagy kedvezményről van szó.","shortLead":"Pókember van annyira népszerű, hogy a róla készült játékokat mobileszközökre is érdemes kiadni. Az egyik legjobb darab...","id":"20181122_the_amazing_spider_man_2_android_jatek_pokember_mobiljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea5638b6-6235-424e-8867-6619373e5600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a78cb77-0528-48e7-9588-a3dce115819d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_the_amazing_spider_man_2_android_jatek_pokember_mobiljatek","timestamp":"2018. november. 22. 20:03","title":"Androidos? 2399 forint helyett most 499 forintért töltheti le a tízezrek által imádott Pókember-játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"De nem úgy, ahogy elsőre gondolná. ","shortLead":"De nem úgy, ahogy elsőre gondolná. ","id":"20181122_David_Hockeny_festmeny_kiallitas_VR_szemuveg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3010afbb-13ae-4bbe-b5da-1d9c21bfd098","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_David_Hockeny_festmeny_kiallitas_VR_szemuveg","timestamp":"2018. november. 22. 12:17","title":"Budapesten is megnézheti a 90 millió dolláros festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hetekben többféle variációt is kipróbál majd az Instagram, mielőtt publikálná a végleges verziót.","shortLead":"A következő hetekben többféle variációt is kipróbál majd az Instagram, mielőtt publikálná a végleges verziót.","id":"20181122_instagram_profil_rancfelvarras_uj_dizajn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b4417a-e15b-4c04-b708-fed51c2162bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_instagram_profil_rancfelvarras_uj_dizajn","timestamp":"2018. november. 22. 09:33","title":"Megváltozik az Instagram-profil kinézete, mutatjuk az újat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ca9e8c-f7b1-463a-b8fc-68fe2b767c80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebben születtek, de kevesebben is haltak meg idén, mint egy évvel ezelőtt – közölte a KSH. ","shortLead":"Kevesebben születtek, de kevesebben is haltak meg idén, mint egy évvel ezelőtt – közölte a KSH. ","id":"20181123_Harmincezerrel_kevesebb_magyar_el_mint_az_ev_elejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8ca9e8c-f7b1-463a-b8fc-68fe2b767c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b555aa2-a5ac-47b1-9fcc-51dcc321fb55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_Harmincezerrel_kevesebb_magyar_el_mint_az_ev_elejen","timestamp":"2018. november. 23. 09:12","title":"Harmincezerrel kevesebb magyar él, mint az év elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b8bc50-5a07-4ab6-b2db-9ce795c31ae6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ szabályait is megsérthették a videó alapján azok a biztonsági emberek, akik az újpesti szurkolókat verték a Mol Vidi FC stadionavatóján a vendégszektorban. A pályarendszabály ráadásul egy olyan biztonsági céget nevesít, amely már nem is létezik.","shortLead":"Az MLSZ szabályait is megsérthették a videó alapján azok a biztonsági emberek, akik az újpesti szurkolókat verték a Mol...","id":"20181122_Rejtelyes_biztonsagiak_utottek_az_ujpestieket_a_Vidi_stadionavatojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b8bc50-5a07-4ab6-b2db-9ce795c31ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025680ad-1698-4af0-bf30-538d0bd18121","keywords":null,"link":"/sport/20181122_Rejtelyes_biztonsagiak_utottek_az_ujpestieket_a_Vidi_stadionavatojan","timestamp":"2018. november. 22. 15:01","title":"Rejtélyes biztonságiak ütötték az újpestieket a Vidi stadionavatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök ismét bebizonyította, hogy nem igazán érti, mit jelent pontosan a klímaváltozás.","shortLead":"Az elnök ismét bebizonyította, hogy nem igazán érti, mit jelent pontosan a klímaváltozás.","id":"20181122_Donald_Trump_szerint_a_hidegfrontok_is_azt_bizonyitjak_hogy_nincs_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e246ea6-80c0-49b4-8c27-5c2f5444dd61","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_Donald_Trump_szerint_a_hidegfrontok_is_azt_bizonyitjak_hogy_nincs_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. november. 22. 10:49","title":"Donald Trump szerint a hidegfrontok is azt bizonyítják, hogy nincs globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP egykori vezetője szerint a Gruevszki-üggyel olyan módon rúgja fel Magyarország az íratlan diplomáciai szabályokat, hogy ennek nagyon súlyos következményei lehetnek az országra nézve. Szerinte kellemetlen ma Magyarországon élni.","shortLead":"Az LMP egykori vezetője szerint a Gruevszki-üggyel olyan módon rúgja fel Magyarország az íratlan diplomáciai...","id":"20181123_Schiffer_Eselyes_hogy_2030ig_Orban_hatalmon_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0dcd8b0-4a2d-4cfc-b077-78b4c054acab","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Schiffer_Eselyes_hogy_2030ig_Orban_hatalmon_marad","timestamp":"2018. november. 23. 11:08","title":"Schiffer: Esélyes, hogy 2030-ig Orbán hatalmon marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b8e72f-f565-4513-a1cf-fe8af083df4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új rekordot ért el tavaly a klímaváltozást okozó gázok légköri koncentrációja egy friss jelentés szerint. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy sikerül megállítani a globális felmelegedést.","shortLead":"Új rekordot ért el tavaly a klímaváltozást okozó gázok légköri koncentrációja egy friss jelentés szerint. Egyelőre nem...","id":"20181122_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uvaghazhatas_gazok_szen_dioxid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23b8e72f-f565-4513-a1cf-fe8af083df4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bdbcfc-bffb-4f1f-8b3a-cde98ce7c062","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uvaghazhatas_gazok_szen_dioxid","timestamp":"2018. november. 22. 16:33","title":"Vesztésre állunk a klímaváltozás elleni küzdelemben, újabb aggasztó adatok érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]