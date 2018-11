Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cde8fde-f070-42f5-8272-0a5411f670ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy elefántméretű, emlősszerű növényevő állattal éltek együtt a mai Európa területén az első dinoszauruszok nagyjából 205-210 millió évvel ezelőtt a triász időszakban.","shortLead":"Egy elefántméretű, emlősszerű növényevő állattal éltek együtt a mai Európa területén az első dinoszauruszok nagyjából...","id":"20181125_lisowicia_bojani_elefantmeretu_emlosszeru_allat_elso_dinoszauruszok_kortarsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cde8fde-f070-42f5-8272-0a5411f670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a27f71c-cff0-4f18-a371-d63e19d4f067","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_lisowicia_bojani_elefantmeretu_emlosszeru_allat_elso_dinoszauruszok_kortarsa","timestamp":"2018. november. 25. 10:03","title":"Ez a most megtalált, 9 tonnás állat lehetett az első dinoszauruszok kortársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fcbcd-88d0-409c-9c86-594dd5a82f92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angol gitáros és dalszerző, Brian May sem repes az örömtől, hogy az Apple lecserélte a Lightning-csatlakozót. A Queen gitárosa Instagramon-oldalán fortyogott ezért. ","shortLead":"Az angol gitáros és dalszerző, Brian May sem repes az örömtől, hogy az Apple lecserélte a Lightning-csatlakozót...","id":"20181126_brian_may_queen_gitaros_apple_lightning_csatlakozo_usb_c","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fcbcd-88d0-409c-9c86-594dd5a82f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ebd1ca-2d80-4856-8410-10f68fb45e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_brian_may_queen_gitaros_apple_lightning_csatlakozo_usb_c","timestamp":"2018. november. 26. 19:03","title":"A Queen gitárosa nagyon berágott: az Apple egy önző szörnyeteggé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk eddig is sokszor hangoztatta már, hogy szeretné kolonizálni a Marsot, a jelek szerint viszont ebben aktívan részt is venne.","shortLead":"Elon Musk eddig is sokszor hangoztatta már, hogy szeretné kolonizálni a Marsot, a jelek szerint viszont ebben aktívan...","id":"20181126_elon_musk_space_x_mars_expedicio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2921a8b6-581c-48c2-9bf0-1a1fbc5b5b5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_elon_musk_space_x_mars_expedicio","timestamp":"2018. november. 26. 09:33","title":"Elon Musk: \"70 százalék, hogy a Marsa költözök\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Agyonszúrtak egy 21 éves fiatalt vasárnapra virradóan az ausztriai Innsbruckban, két afgánt vettek őrizetbe gyanúsítottként - közölte a rendőrség.","shortLead":"Agyonszúrtak egy 21 éves fiatalt vasárnapra virradóan az ausztriai Innsbruckban, két afgánt vettek őrizetbe...","id":"20181125_Agyonszurtak_egy_21_eves_fiatalt_Innsbruckban_ket_afgant_orizetbe_vettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1ddd84-d4f6-4b21-ae47-86b3f2b201ee","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Agyonszurtak_egy_21_eves_fiatalt_Innsbruckban_ket_afgant_orizetbe_vettek","timestamp":"2018. november. 25. 12:56","title":"Agyonszúrtak egy 21 éves fiatalt Innsbruckban, két afgánt őrizetbe vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kormányhivatali döntés miatt Debrecenben minden reklámhordozó után adót kell fizetni jövőre. Lehet, ez más városokra is vonatkozik.","shortLead":"Egy kormányhivatali döntés miatt Debrecenben minden reklámhordozó után adót kell fizetni jövőre. Lehet, ez más...","id":"20181126_Orszagos_lehet_a_plakatado_Debrecen_mar_lepett_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a579197a-199e-4160-a3b1-ee10d0e44cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Orszagos_lehet_a_plakatado_Debrecen_mar_lepett_is","timestamp":"2018. november. 26. 09:32","title":"Országos lehet a plakátadó, Debrecen már lépett is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"Hont András, Winditsch Judit","category":"itthon","description":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere.","shortLead":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva...","id":"201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909b2f4-d7b7-4d92-bb4d-11d385f57489","keywords":null,"link":"/itthon/201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","timestamp":"2018. november. 25. 20:12","title":"Botka László: „Nem hagyom gazemberekre a várost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12fcd35-c1f6-49ec-b7e2-cf5cd3b84807","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hét legolvasotabb hírei az autó rovatból. ","shortLead":"A hét legolvasotabb hírei az autó rovatból. ","id":"20181125_Tolatoradar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d12fcd35-c1f6-49ec-b7e2-cf5cd3b84807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bbeb49-c79a-4266-956b-19f17a4f3284","keywords":null,"link":"/cegauto/20181125_Tolatoradar","timestamp":"2018. november. 25. 16:11","title":"Tolatóradar: 49 percig volt frissjogsija egy fiatalnak, mielőtt elvette a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök Marozsán Erikát posztolt.","shortLead":"A miniszterelnök Marozsán Erikát posztolt.","id":"20181125_Szomoru_a_vasarnap_Orban_Viktor_Facebookoldalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bad25af-ed75-40dd-9cb4-382672967bf2","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Szomoru_a_vasarnap_Orban_Viktor_Facebookoldalan","timestamp":"2018. november. 25. 08:31","title":"Szomorú a vasárnap Orbán Viktor Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]