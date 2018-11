Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellentmondást a Kreml szóvivője oldotta föl, aki megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint voltak őrizetbe vételek az elnöki rezidenciát építő vállalatnál \"állami források eltulajdonítása\" miatt.","shortLead":"Az ellentmondást a Kreml szóvivője oldotta föl, aki megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint voltak...","id":"20181123_Loptak_a_Putyin_dacsajat_epito_cegnel_de_az_nem_is_Putyin_dacsaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfcc8d5-7a50-4a6e-8d52-03fc843ef6e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_Loptak_a_Putyin_dacsajat_epito_cegnel_de_az_nem_is_Putyin_dacsaja","timestamp":"2018. november. 23. 12:24","title":"Loptak a Putyin dácsáját építő cégnél, de az nem is Putyin dácsája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az izraeli kormány az Airbnb bojkottjára szólít fel, a telepesek pedig diszkrimináció miatt perlik a szállásportált, miután az letiltotta a ciszjordániai zsidó telepeken lévő kiadó lakások hirdetéseit. A Human Rights Watch közben az Eurovíziós Dalfesztiválért aggódik.","shortLead":"Az izraeli kormány az Airbnb bojkottjára szólít fel, a telepesek pedig diszkrimináció miatt perlik a szállásportált...","id":"20181123_Megobbento_lepesre_szanta_el_magat_az_Airbnb_Ciszjordaniaban_bojkottra_hiv_a_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39985d53-11e4-4f48-9c76-a9f55c40d0cc","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Megobbento_lepesre_szanta_el_magat_az_Airbnb_Ciszjordaniaban_bojkottra_hiv_a_miniszter","timestamp":"2018. november. 23. 11:40","title":"Merész lépésre szánta el magát az Airbnb Ciszjordániában, az Eurovízió bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is kapott.","shortLead":"Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is...","id":"20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91318357-84f6-4589-9639-0bbf3ff4a2b2","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Hatmillio_forintra_buntettek_az_RTLt_a_Szenzacios_Negyes_miatt","timestamp":"2018. november. 23. 12:50","title":"Hatmillió forintra büntették az RTL-t a Szenzációs Négyes miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2b8a72-d342-4d93-8d27-71a002f494d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Zala megyei Surdon örökítette meg az MTI fotósa a fenyőkitermelést. ","shortLead":"A Zala megyei Surdon örökítette meg az MTI fotósa a fenyőkitermelést. ","id":"20181123_Fotok_Mar_halomban_allnak_a_karacsonyfak_Zala_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d2b8a72-d342-4d93-8d27-71a002f494d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da053074-aeb5-402c-b42e-e2af3072d37e","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Fotok_Mar_halomban_allnak_a_karacsonyfak_Zala_megyeben","timestamp":"2018. november. 23. 16:41","title":"Fotók: Már halomban állnak a karácsonyfák Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évről évre egyre nagyobb siker az online kereskedelemben is hatalmas forgalmat generáló fekete péntek. Ezt pedig nemcsak a kereskedők, hanem az internetes csalók is igyekeznek kihasználni – ha bedőlünk nekik, nemcsak egy adott tétel árát, de a bankkártya-adatainkat is bukhatjuk. A Quadron kiberbiztonsági szakembere szerint ezekben a napokban a bankautomatás készpénzfelvétel sem veszélytelen.","shortLead":"Évről évre egyre nagyobb siker az online kereskedelemben is hatalmas forgalmat generáló fekete péntek. Ezt pedig...","id":"20181123_hamis_webaruhaz_black_friday_fekete_pentek_akciok_megrendeles_online_fizetes_black_friday_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c03b82e-9b29-4487-81ca-dce2d77a8e13","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_hamis_webaruhaz_black_friday_fekete_pentek_akciok_megrendeles_online_fizetes_black_friday_arak","timestamp":"2018. november. 23. 08:03","title":"Ha ma készpénzt vesz fel egy ATM-nél, kétszer is nézze meg a bankkártyás nyílást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0524b8d4-1c46-44ab-9855-7f44af12e409","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Évente százszámra alakulnak új munkahelyek a már most tízezreket foglalkoztató magyarországi szolgáltató-központokban (SSC), amelyek a legvonzóbb alternatívák az egyébként kivándorlást fontolgató, nyelvtudással rendelkező és jól képzett magyarok, illetve a fiatalok számára. ","shortLead":"Évente százszámra alakulnak új munkahelyek a már most tízezreket foglalkoztató magyarországi szolgáltató-központokban...","id":"fordmagyarorszag_20181114_Egy_magyar_sikerszektor_tarthatja_itthon_a_magyarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0524b8d4-1c46-44ab-9855-7f44af12e409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df350ca-d65a-4fd4-a246-97241ffd2997","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20181114_Egy_magyar_sikerszektor_tarthatja_itthon_a_magyarokat","timestamp":"2018. november. 23. 12:24","title":"Egy magyar sikerszektor tarthatja itthon a kivándorlást tervező jól képzett magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"a558dd69-e0fb-4f7d-b0e9-7e9f313d3f9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei Mate 20 Prója nem csak egy újabb androidos telefon, tesztünk és más szakújságírók véleménye szerint is a legjobb készülék a jelenlegi mobilkínálatot nézve. De mi a helyzet akkor, ha öngyújtóval esnek neki, hátlapját pedig valamilyen éles eszközzel karcolják össze? ","shortLead":"A Huawei Mate 20 Prója nem csak egy újabb androidos telefon, tesztünk és más szakújságírók véleménye szerint is...","id":"20181123_mate_20_pro_karcolasteszt_hajlitasteszt_egetesteszt_torturateszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a558dd69-e0fb-4f7d-b0e9-7e9f313d3f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c31386-0742-4f9d-80aa-aa13b09233b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_mate_20_pro_karcolasteszt_hajlitasteszt_egetesteszt_torturateszt","timestamp":"2018. november. 23. 18:03","title":"Megégették, összekarcolták: mit bír a legjobb telefon, a Mate 20 Pro? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd82fda-56c8-4870-955b-c6e8f03d1552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autósnak eszébe sem jutott fékezni.","shortLead":"Az autósnak eszébe sem jutott fékezni.","id":"20181123_Centiken_mult_hogy_nem_utottek_el_a_szabalyosan_kozlekedo_gyalogost_Pecsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfd82fda-56c8-4870-955b-c6e8f03d1552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad08103c-a575-4a77-bfd3-2fa5bda0f99c","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Centiken_mult_hogy_nem_utottek_el_a_szabalyosan_kozlekedo_gyalogost_Pecsen","timestamp":"2018. november. 23. 10:04","title":"Centiken múlt, hogy nem ütötték el a szabályosan közlekedő gyalogost Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]