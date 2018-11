Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1ad9d79-63f0-4b50-b794-523a59e639f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több térségben is jelentős havazás várható, a közútkezelő felkészült a télre.","shortLead":"Több térségben is jelentős havazás várható, a közútkezelő felkészült a télre.","id":"20181126_Hamarosan_hotakaro_borithatja_az_orszag_egyes_reszeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1ad9d79-63f0-4b50-b794-523a59e639f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e80cad2-1d1a-474a-9a0f-179cb1067bee","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Hamarosan_hotakaro_borithatja_az_orszag_egyes_reszeit","timestamp":"2018. november. 26. 12:04","title":"Hamarosan hótakaró boríthatja az ország egyes részeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hős utcai szegregátum lakói folyamatos nyomás alatt élnek, az önkormányzatnál a humánum az utolsó szempont a telepfelszámolás során. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A Hős utcai szegregátum lakói folyamatos nyomás alatt élnek, az önkormányzatnál a humánum az utolsó szempont...","id":"20181124_Fulke_Felepulhet_a_kerites_a_Hos_utcai_gettoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855f0c84-4b3e-4f5d-812b-cb1ad1e6e6bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Fulke_Felepulhet_a_kerites_a_Hos_utcai_gettoban","timestamp":"2018. november. 24. 12:30","title":"Fülke: Felépülhet a kerítés a Hős utcai gettóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeae0eaf-78f6-48fc-8777-2d1a028ae6c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség keresi az ismeretlen férfit, és szemtanúk jelentkezését várja.","shortLead":"A rendőrség keresi az ismeretlen férfit, és szemtanúk jelentkezését várja.","id":"20181125_Mar_kep_es_video_is_van_a_2es_metroban_paprikasprayt_hasznalo_ferfirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeae0eaf-78f6-48fc-8777-2d1a028ae6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad6f447-8d21-4ca8-9d92-6d8b75be762c","keywords":null,"link":"/elet/20181125_Mar_kep_es_video_is_van_a_2es_metroban_paprikasprayt_hasznalo_ferfirol","timestamp":"2018. november. 25. 07:45","title":"Már kép és videó is van a 2-es metróban paprikaspray-t használó férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57aca41-d9d7-4688-a1bb-67acb4f0cd18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Romok alól egy 80 éves férfit mentettek ki.","shortLead":"Romok alól egy 80 éves férfit mentettek ki.","id":"20181124_Felvette_a_terfigyelo_kamera_ahogy_egy_haz_felrobban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e57aca41-d9d7-4688-a1bb-67acb4f0cd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9500512e-7cfa-4dce-8cb5-b60b1cced9d9","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Felvette_a_terfigyelo_kamera_ahogy_egy_haz_felrobban__video","timestamp":"2018. november. 24. 15:28","title":"Felvette a térfigyelő kamera, ahogy egy ház felrobban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kontinens legnagyobb pénzügyi központjaiban mutatják be a Konzum vezetői, miért érdemes a befektetőknek őket választani.","shortLead":"A kontinens legnagyobb pénzügyi központjaiban mutatják be a Konzum vezetői, miért érdemes a befektetőknek őket...","id":"20181126_Europai_roadshowra_indulnak_Meszaros_Lorincek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c286af40-c876-495a-aaae-4c90b30af7a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Europai_roadshowra_indulnak_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2018. november. 26. 08:23","title":"Európai roadshow-ra indulnak Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad4e96b-032e-4eb6-831d-633ca3afb748","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181125_En_nem_huznek_ujjat_ezzel_a_ket_magyar_rendornovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ad4e96b-032e-4eb6-831d-633ca3afb748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c683cba-8e05-4f4d-af1f-09e4ddc7abb1","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_En_nem_huznek_ujjat_ezzel_a_ket_magyar_rendornovel","timestamp":"2018. november. 25. 14:21","title":"Én nem húznék ujjat ezzel a két magyar rendőrnővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f03d88-e869-4bdc-906c-675354d43787","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Egyetlen csésze tea sem hasonlít egyetlen másikhoz sem\"-tartja egy kínai mondás. Hogy ez mennyire igaz, arról meggyőződhetünk A Tea Napján november 25-én, vasárnap az Erzsébet téri Akváriumban. ","shortLead":"\"Egyetlen csésze tea sem hasonlít egyetlen másikhoz sem\"-tartja egy kínai mondás. Hogy ez mennyire igaz, arról...","id":"20181123_Ideje_a_teanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9f03d88-e869-4bdc-906c-675354d43787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f0564e-18e1-44b4-bd32-377641ce84c0","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Ideje_a_teanak","timestamp":"2018. november. 24. 19:13","title":"Ideje a teának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3140aea7-a1e0-48b0-8b4e-535a78c17c7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénzügy és a technológia összefonódásában rejlő lehetőségeket taglaló idei, mősodik Fintech Banking Summit konferencián hazai szakemberek mellett izraeli fintech-guruk és vállalkozások mutatták meg, hogyan kerülhet egy kis ország természeti kincsek nélkül is elsők közé a gazdasági innovációban.","shortLead":"A pénzügy és a technológia összefonódásában rejlő lehetőségeket taglaló idei, mősodik Fintech Banking Summit...","id":"20181125_fintech_banking_summit_konferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3140aea7-a1e0-48b0-8b4e-535a78c17c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058cc1c7-930f-40f1-bf65-be82d9fe1030","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_fintech_banking_summit_konferencia","timestamp":"2018. november. 25. 16:13","title":"Hogyan dobhat nagyot egy kis ország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]