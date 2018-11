Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8781793d-7aa6-40b6-9914-e2e1e79ae647","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A ház, amit Jack épített pont olyan hatásvadász és a maga visszataszító módján érdekes film, mint amire a cannes-i fogadtatás miatt (is) számítani lehetett. Matt Dillon élete legnehezebb szerepében, sorozatgyilkosként lépi át színészi árnyékát, de az igazi főszereplő persze a sértett rendező egója. Kritika.","shortLead":"A ház, amit Jack épített pont olyan hatásvadász és a maga visszataszító módján érdekes film, mint amire a cannes-i...","id":"20181122_Matt_Dillon_gyerekeket_is_gyilkol_csak_hogy_Lars_von_Trier_jobban_erezhesse_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8781793d-7aa6-40b6-9914-e2e1e79ae647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc57fe8-b238-4e05-946b-0291fa2171d4","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Matt_Dillon_gyerekeket_is_gyilkol_csak_hogy_Lars_von_Trier_jobban_erezhesse_magat","timestamp":"2018. november. 22. 20:00","title":"Matt Dillon gyerekeket is gyilkol, csak hogy Lars von Trier jobban érezhesse magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"David Attenborough fogja elfoglalni az \"emberek székét\" az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének 24. ülésén, amelyet december elején tartanak a lengyelországi Katowicében.","shortLead":"David Attenborough fogja elfoglalni az \"emberek székét\" az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének 24. ülésén...","id":"20181122_david_attenborough_emberek_szeke_ensz_eghajlatvaltozasi_tanacskozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e825389e-19e4-4812-a391-826ca8970ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7cbdf7-70de-45d6-9670-02ab058efd2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_david_attenborough_emberek_szeke_ensz_eghajlatvaltozasi_tanacskozas","timestamp":"2018. november. 22. 08:03","title":"Fontos beszédre készül David Attenborough, erre figyeljen oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b195c7bb-c8fb-4b6c-b037-9ae4ce0cc6ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mérce forrásai szerint a hatóságok a Stop Soros törvénycsomagnak köszönhetően mindig találnak kifogást, miért utasítanak el egy-egy kérelmet, a volt macedón miniszterelnök ügyét viszont alig néhány nap alatt pozitívan bírálták el.","shortLead":"A Mérce forrásai szerint a hatóságok a Stop Soros törvénycsomagnak köszönhetően mindig találnak kifogást, miért...","id":"20181122_Julius_ota_valoszinuleg_Gruevszki_az_egyetlen_aki_menedekjogot_kapott_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b195c7bb-c8fb-4b6c-b037-9ae4ce0cc6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbddd0e-4c88-4329-a01a-5f3ac37f9113","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Julius_ota_valoszinuleg_Gruevszki_az_egyetlen_aki_menedekjogot_kapott_Magyarorszagon","timestamp":"2018. november. 22. 10:23","title":"Július óta valószínűleg Gruevszki az egyetlen, aki menedékjogot kapott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol viszont egész nap köddel kell számolni.","shortLead":"Van, ahol viszont egész nap köddel kell számolni.","id":"20181123_Az_orszag_nagy_reszen_ma_sem_szabadulunk_a_felhoktol_de_delen_ittott_elobukkan_a_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4ccf8c-261f-4e83-b30e-a831205b630e","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Az_orszag_nagy_reszen_ma_sem_szabadulunk_a_felhoktol_de_delen_ittott_elobukkan_a_nap","timestamp":"2018. november. 23. 05:11","title":"Az ország nagy részén ma sem szabadulunk a felhőktől, de délen itt-ott előbukkan a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A volt kommunikációs igazgató elismerte, hogy ő bérelte fel azt a pr-céget, amely aztán lejáratta a Facebook bírálóit, de szerinte túllőttek a célon.","shortLead":"A volt kommunikációs igazgató elismerte, hogy ő bérelte fel azt a pr-céget, amely aztán lejáratta a Facebook bírálóit...","id":"20181122_A_Facebook_egyik_vezetoje_vallalta_a_felelosseget_a_figyelemelterelesnek_szant_sorosozasert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6af8bea-01e7-4781-9f4b-21f3f994e982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5859cec4-f514-46cc-9ecc-4be9473cea03","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_A_Facebook_egyik_vezetoje_vallalta_a_felelosseget_a_figyelemelterelesnek_szant_sorosozasert","timestamp":"2018. november. 22. 09:23","title":"A Facebook egyik vezetője vállalta a felelősséget a figyelemelterelésnek szánt sorosozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae289bfd-ed94-41ae-88e6-6e7e4c3bc16a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A koszovói kormány visszavág azért, hogy nem vették fel az Interpolba, az ottani szerbek nem hivatalos hadüzenetet emlegetnek.","shortLead":"A koszovói kormány visszavág azért, hogy nem vették fel az Interpolba, az ottani szerbek nem hivatalos hadüzenetet...","id":"20181121_Koszovo_nem_kispalyazik_100_szazalekos_vamot_vet_ki_minden_szerb_termekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae289bfd-ed94-41ae-88e6-6e7e4c3bc16a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7f8401-d742-4e6b-bf00-5242e2e9ca68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Koszovo_nem_kispalyazik_100_szazalekos_vamot_vet_ki_minden_szerb_termekre","timestamp":"2018. november. 21. 18:30","title":"Koszovó nem kispályázik, 100 százalékos vámot vet ki minden szerb termékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661b5f25-1d98-4417-a1c7-a63cbf8c591d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei bejelentette, hogy eddig huszonkét távközlési szolgáltatóval kötött világszerte megállapodást valós 5G kereskedelmi hálózatok kiépítésére, és további 50 szolgáltatóval vesz részt 5G hálózatok tesztelésében. A londoni Global Mobile Broadband Forum-on (MBBF) a vállalat bemutatta azon megoldásait, amelyek segítik majd a szolgáltatókat az 5G kereskedelmi felhasználásának elindításában. A Huawei egyúttal azt is megerősítette, hogy 2019-től már elérhetőek lesznek az első 5G-képes, hajlítható kijelzőjű okostelefonjaik is.","shortLead":"A Huawei bejelentette, hogy eddig huszonkét távközlési szolgáltatóval kötött világszerte megállapodást valós 5G...","id":"20181123_huawei_5g_halozat_kiepitese_olcso_5g_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=661b5f25-1d98-4417-a1c7-a63cbf8c591d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e498b68-1c83-449f-a907-f36a9d8f8de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_huawei_5g_halozat_kiepitese_olcso_5g_okostelefon","timestamp":"2018. november. 23. 12:03","title":"30 ezer forintos 5G-s telefonokat ígér a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellentmondást a Kreml szóvivője oldotta föl, aki megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint voltak őrizetbe vételek az elnöki rezidenciát építő vállalatnál \"állami források eltulajdonítása\" miatt.","shortLead":"Az ellentmondást a Kreml szóvivője oldotta föl, aki megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint voltak...","id":"20181123_Loptak_a_Putyin_dacsajat_epito_cegnel_de_az_nem_is_Putyin_dacsaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfcc8d5-7a50-4a6e-8d52-03fc843ef6e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_Loptak_a_Putyin_dacsajat_epito_cegnel_de_az_nem_is_Putyin_dacsaja","timestamp":"2018. november. 23. 12:24","title":"Loptak a Putyin dácsáját építő cégnél, de az nem is Putyin dácsája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]