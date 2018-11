Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdd83516-a9ce-4e4c-98df-fdc649d22251","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Első lépésként a katonák átveszik a megyék igazgatását. ","shortLead":"Első lépésként a katonák átveszik a megyék igazgatását. ","id":"20181127_Hadiallapot_Ukrajnaban_igy_valtozik_az_allampolgarok_elete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdd83516-a9ce-4e4c-98df-fdc649d22251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d817f035-4c16-4cd2-8714-9cd36595a6ca","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Hadiallapot_Ukrajnaban_igy_valtozik_az_allampolgarok_elete","timestamp":"2018. november. 27. 14:59","title":"Hadiállapot Ukrajnában: így változik az állampolgárok élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az unió intézményei elleni kémkedéssel és az unió kárára elkövetett költségvetési csalással vádolt Kovács Béla tárgyalása hétfőn elmaradt, mivel a korábban jobbikos, most független EP-képviselő halaszthatatlan dolgára hivatkozva nem ment el a tárgyalásra.","shortLead":"Az unió intézményei elleni kémkedéssel és az unió kárára elkövetett költségvetési csalással vádolt Kovács Béla...","id":"20181127_Elmaradt_KGBela_pere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750c05bf-ccf0-489f-aa28-5069feadfa25","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Elmaradt_KGBela_pere","timestamp":"2018. november. 27. 09:03","title":"Elmaradt KGBéla pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten – kb. ezt üzeni a kormány a Trump-kormánynak. Csalódott Magyarországban az amerikai kormány, amiért az oroszoknak adtuk ki az általuk is kért fegyverkereskedőket, de a magyar kormányt sem kell félteni, ráripakodott az USA-ra.","shortLead":"Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten – kb. ezt üzeni a kormány a Trump-kormánynak. Csalódott Magyarországban...","id":"20181127_A_kormany_nem_ijed_meg_visszatamad_az_amerikai_kritikakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e42a2e5-4d73-4414-9184-43dbebd0b743","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_A_kormany_nem_ijed_meg_visszatamad_az_amerikai_kritikakra","timestamp":"2018. november. 27. 13:49","title":"A kormány nem ijed meg, visszatámad az amerikai kritikákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ffbaec-c8f5-4bf3-9953-eda107c294cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Megjelent új könyvem, a Földön és égen. Ajánlom mindazoknak, akik érdeklődnek a mai magyar kereszténydemokrácia iránt” – írja Semjén.","shortLead":"„Megjelent új könyvem, a Földön és égen. Ajánlom mindazoknak, akik érdeklődnek a mai magyar kereszténydemokrácia iránt”...","id":"20181128_Korunk_figyelemre_melto_es_eredeti_gondolkodoja_Semjen_Zsolt_konyvet_irt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0ffbaec-c8f5-4bf3-9953-eda107c294cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933eec3d-f7d8-4038-b3d4-b7efba7e9829","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Korunk_figyelemre_melto_es_eredeti_gondolkodoja_Semjen_Zsolt_konyvet_irt","timestamp":"2018. november. 28. 10:36","title":"„Korunk figyelemre méltó és eredeti gondolkodója”, Semjén Zsolt könyvet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a2e95b-d502-455f-b3bb-613bccb3eab7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr szerint ezért vezette fának az utasokkal teli buszt, a rendőrség szakértővel nézeti meg, hogy tényleg így volt-e. ","shortLead":"A sofőr szerint ezért vezette fának az utasokkal teli buszt, a rendőrség szakértővel nézeti meg, hogy tényleg...","id":"20181126_Buszbaleset_a_Matraban_vizsgalja_a_rendorseg_hogy_tenyleg_nem_mukodotte_a_fek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45a2e95b-d502-455f-b3bb-613bccb3eab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f96987-5592-41ae-8f19-be598b7456fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_Buszbaleset_a_Matraban_vizsgalja_a_rendorseg_hogy_tenyleg_nem_mukodotte_a_fek","timestamp":"2018. november. 26. 16:22","title":"Buszbaleset a Mátrában: vizsgálja a rendőrség, hogy tényleg nem működött-e a fék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömböt 11 éve adták át, most több helyen is beázik az épület. ","shortLead":"A tömböt 11 éve adták át, most több helyen is beázik az épület. ","id":"20181126_Beazik_a_szombathelyi_surossegi_kukakkal_fogjak_fel_a_becsopogo_vizet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ab5ac4-c2e1-42ac-b73b-f58b88eb73db","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Beazik_a_szombathelyi_surossegi_kukakkal_fogjak_fel_a_becsopogo_vizet","timestamp":"2018. november. 26. 19:16","title":"Beázik a szombathelyi sürgősségi, kukákkal fogják fel a becsöpögő vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05c2375-25ef-4f2d-a263-3f61ce1f292d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vagy az Északi-sarkról, vagy valaki házáról fújhatta el a szél.","shortLead":"Vagy az Északi-sarkról, vagy valaki házáról fújhatta el a szél.","id":"20181128_Jonnek_az_elso_Mikulasbalesetek_oriasi_Mikulas_okozott_torlodast_a_forgalmas_uton__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d05c2375-25ef-4f2d-a263-3f61ce1f292d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebf8082-1d02-478d-9fcb-e69a47660b02","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Jonnek_az_elso_Mikulasbalesetek_oriasi_Mikulas_okozott_torlodast_a_forgalmas_uton__video","timestamp":"2018. november. 28. 12:38","title":"Jönnek az első Mikulás-balesetek: óriási Mikulás okozott torlódást a forgalmas úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae5bd74-c2de-4d90-8d52-efb63ee350a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"José Andrés 2010-ben létrehozott szervezete katasztrófasújtotta övezetekben ad enni a rászorulóknak. ","shortLead":"José Andrés 2010-ben létrehozott szervezete katasztrófasújtotta övezetekben ad enni a rászorulóknak. ","id":"20181127_Nobelbekedijra_jeloltek_a_raszorulokra_fozo_sztarszakacsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ae5bd74-c2de-4d90-8d52-efb63ee350a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb67a3b-9f59-4aa4-a176-1493d153bce3","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Nobelbekedijra_jeloltek_a_raszorulokra_fozo_sztarszakacsot","timestamp":"2018. november. 27. 14:44","title":"Nobel-békedíjra jelölték a rászorulókra főző sztárszakácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]