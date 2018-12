Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A stuttgarti gyártó apró finomításokat hajtott végre kupé sportkocsiján, melyből többek közt egy pályahasználatra szánt új változat is érkezett.

Ordító V8-as: itt a megújított Mercedes-AMG GT sportkocsi Ma már sokkal inkább egy jó ötlet, mintsem a jó pénz tartja itthon a fiatalokat. S ha maradnak is, egyre nehezebb őket egy munkahelyhez kötni.

Magyar csábítók: ingyenkávé vagy nagy pénz?  Az RTL Klub úgy tudja, az egyetem döntött, és hétfőn be is jelentik ezt.

Meghozta a döntést a CEU a Bécsbe költözésről Így a CEU \"lényege\" a korábbi bejelentés alapján Bécsbe költözik. Verhofstadt a CEU elüldözéséről: "Ilyet a nácik csináltak utoljára" Az okos megoldásokkal a lakások biztonsága is növelhető. Az okoszárakkal, kaputelefonokkal és felügyeleti rendszerekkel igencsak megnehezül a besurranók dolga.

Riasztott már el betörőt 100 kilométerről? Működik!  Kevés embert fenyeget jobban a szegénység ma Magyarországon, mint azokat, akik egyedül nevelik a gyereküket. Két gyereket egyébként még sokan vállalhatnak az elszegényedés kockázata nélkül, a válás vagy a harmadik gyerek születése azonban már nagyobb fenyegetést jelent.

Nem szegénységi kockázat a gyerekvállalás, csak aztán senki se akarjon elválni Keblére ölelné Magyarország az illiberális állam felé kacsingató Romániát, amelynek kormánya egyszerre bírálja Brüsszelt, és készül a januárban kezdődő soros EU-elnöki tisztére.

Magyar-román - két érdekbarát Nem mindegy, hogy osztogatnak vagy fosztogatnak, hogy az orvos fogyott-e el, vagy a beteg. Orbán Viktor ezen a héten több negatív hírt is olvashatott volna kormánya teljesítményéről, ha nem lenne egy hozzá hű sajtóbirodalom, amely fehérnek mondja a feketét is. A kormányfőnek lehetősége lenne javítani a negatív hírek okán, de inkább a hír hordozóit szervezte át saját érdeke szerint. Ez itt a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.

A NER nemcsak hirdeti saját valóságát, de már olvasni sem akar másról