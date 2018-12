Bő egy évvel ezelőtt jelentette be a Microsoft azt az új irányvonalat, amely új kinézetet ad a cég termékeinek. Azt már láttuk, milyen változást hoz ez a Windowsba, és azt is megmutatták, hogyan újul meg az Office-programok kinézete. Most azonban arról is lerántották a leplet, milyenek lesznek az ehhez tartozó új ikonok.

A cég által közzétett videóban jól látszik, hogy a termékek ikonjai jóval modernebb kinézetet kapnak, némiképp térhatásúak lesznek. Ráadásul úgy alakították ki őket, hogy a képről már első ránézésre is látni lehessen, hogy melyik termékről lehet szó. Természetesen a kezdőbetűt sem hagyták ki az ikonokból.

